Alors que ses dépenses en infrastructures d'IA explosent, Meta pourrait bientôt procéder à la plus grande vague de licenciements de son histoire, après avoir demandé à ses employés de travailler à distance

Meta pourrait être sur le point de procéder à la plus grande vague de licenciements de son histoire, alors que l'entreprise accélère ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA). Ces réductions pourraient toucher 20 % des effectifs de la société, qui compte près de 79 000 employés, soit environ 15 800 postes. Les employés des divisions clés, notamment celles chargées des appareils portables et de la publicité, ont récemment reçu pour consigne de travailler à distance, la direction ayant promis de fournir davantage de détails. Ce développement survient alors que l'entreprise se tourne vers un avenir axé sur l'IA, malgré les revers subis avec ses modèles d'intelligence artificielle développés en interne.
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads, Manus et Moltbook. La société gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech », terme désignant les six plus grandes entreprises technologiques des États-Unis.
Ces révélations surviennent peu après qu'un haut dirigeant de Meta a ouvertement évoqué la récente vague de licenciements au sein de la division métavers de l'entreprise. Lors d'une session de questions-réponses, Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta, a reconnu l'impact des suppressions de postes au sein de Reality Labs, tout en admettant que les ambitions initiales autour du métavers n'avaient pas été atteintes.
Meta semble ainsi être à quelques jours de la plus importante vague de licenciements de son histoire. Le mardi 24 mars 2026 au soir, les employés des divisions « appareils portables » et « publicité » ont reçu des e-mails des ressources humaines leur demandant de travailler à distance le lendemain, accompagnés d'une note indiquant que la direction communiquerait davantage d'informations. Business Insider, qui a été le premier à faire état de cette directive sur le télétravail, a cité deux sources ayant reçu cet e-mail.
Le timing est révélateur. La division « wearables » de Meta qui englobe les lunettes dotées d'IA et ses activités dans le domaine de la réalité augmentée a été présentée dans le dernier rapport financier de l'entreprise comme l'un de ses « principaux domaines d'investissement » pour 2026. Se voir demander de rester chez soi le jour même où des licenciements sont attendus n'est pas une coïncidence.
Jusqu'à 20 % des 79 000 employés de Meta pourraient être licenciés, ce qui représente environ 16 000 emplois
Au début du mois de mars, il a été rapporté que Meta prévoyait des suppressions d'emplois touchant 20 % ou plus de ses effectifs. Avec près de 79 000 employés fin 2025, cela représente environ 15 800 emplois, soit plus que les deux vagues de licenciements de l'« année de l'efficacité » 2022-2023, au cours desquelles Meta avait supprimé 11 000 emplois en novembre, puis 10 000 autres au printemps suivant.
En janvier 2026, l'entreprise avait déjà supprimé 1 500 postes chez Reality Labs. Cette fois-ci, ces suppressions d'emplois seraient les plus importantes de l'histoire de l'entreprise.
Meta consacre 600 milliards de dollars à son infrastructure d'IA et réduit ses effectifs pour financer ce projet
Le raisonnement est simple, bien que brutal. Meta s'est engagée à investir 600 milliards de dollars dans la construction de centres de données d'ici 2028, avec des dépenses d'investissement prévues pour 2026 pouvant atteindre 135 milliards de dollars. Elle offre également des rémunérations s'élevant à des centaines de millions de dollars pour attirer les meilleurs chercheurs en IA au sein de son équipe de superintelligence, dirigée par Alexandr Wang, anciennement de Scale AI. Pour financer ces paris sans inquiéter Wall Street, l'entreprise actionne le levier le plus évident : les effectifs.
Mark Zuckerberg l'a clairement indiqué en janvier dernier, soulignant qu'il constatait déjà que « des projets qui nécessitaient auparavant de grandes équipes sont désormais menés à bien par une seule personne très talentueuse ».
Cette urgence est aggravée par des turbulences internes. Le nouveau modèle de pointe de Meta, baptisé Avocado, aurait échoué aux tests de raisonnement et de codage et son lancement aurait été repoussé au mois de mai. Avant cela, l'entreprise avait complètement abandonné le projet Llama 4 Behemoth. Avec des milliards investis et une nouvelle organisation d'ingénierie IA affichant un ratio managers/employés de 1 pour 50, Meta mise clairement sur un avenir plus allégé et nativement axé sur l'IA et ceux qui ont construit l'ancien système pourraient bien ne pas y avoir leur place.
Cette restructuration potentielle chez Meta s'inscrit dans un contexte déjà marqué par des controverses autour des précédentes politiques de licenciement du groupe. En février 2025, l'entreprise avait supprimé 3 600 postes au nom de la performance individuelle, une décision présentée par Mark Zuckerberg comme relevant d'une logique méritocratique. Toutefois, une plainte déposée par la suite par un ancien cadre suggère que ces licenciements auraient ciblé de manière disproportionnée les employés les plus âgés, remettant en question le discours officiel. Cette affaire met en lumière une pratique systémique dans la Silicon Valley et soulève des questions fondamentales sur la discrimination liée à l'âge dans l'industrie technologique.
Source : Business Insider
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