Des licenciements plus larges que prévu

Des méthodes de sélection controversées

Meta a revu à la baisse les évaluations de certains employés

Quel impact pour Meta à long terme ?

Dans une note interne adressée aux employés le mardi 14 janvier, Mark Zuckerberg a déclaré qu'il avait choisi de « placer la barre plus haut en matière de gestion des performances et de se débarrasser plus rapidement des personnes peu performantes ».« Nous gérons généralement les départs des personnes qui ne répondent pas aux attentes au cours d'une année », a ajouté Mark Zuckerberg, « mais nous allons maintenant procéder à des réductions plus importantes basées sur les performances au cours de ce cycle ». Il a précisé que tous les employés qui « n'ont pas répondu aux attentes au cours de la dernière période » ne seront pas licenciés si l'entreprise est « optimiste quant à leurs performances futures ».Cette décision de Meta fait suite à une autre mesure prise par l'entreprise en octobre 2024, dans laquelle Meta a déclaré qu'elle procéderait à des licenciements sur Instagram, WhatsApp et Reality Labs pour cause de « restructuration » . Au cours de cette même période, Meta a également licencié deux autres douzaines d'employés pour avoir utilisé leurs crédits repas quotidiens de 25 dollars pour acheter des articles ménagers.Les personnes licenciées recevront une « généreuse indemnité de départ », a ajouté le PDG de Meta. Les employés concernés aux États-Unis devraient être informés d'ici le 10 février, tandis que ceux qui se trouvent à l'étranger le seront à une date ultérieure. À la fin du mois de septembre 2024, Meta employait plus de 72 000 personnes, ce qui signifie qu'une réduction de 5 % pourrait avoir une incidence sur environ 3 600 emplois.Meta avait annoncé une réduction d’effectifs massive dans le cadre de son « année de l’efficacité », visant à rationaliser ses opérations et à réduire les coûts. Cependant, certains employés ont exprimé leur incompréhension face à leur inclusion dans ces suppressions de postes. Selon eux, les licenciements ne se seraient pas basés uniquement sur des critères de performance, mais également sur d’autres facteurs plus opaques.Les travailleurs de Meta dont l'emploi a été supprimé ont commencé à publier des messages sur les plateformes de médias sociaux pour demander des références. Certains ont exprimé leur surprise d'avoir été licenciés alors qu'ils étaient bien notés dans leurs évaluations de performance, d'autres ont déclaré avoir reçu la notification alors qu'ils étaient en congé parental. Dans un groupe Facebook privé d'anciens employés de Meta, d'anciens collègues ont souhaité la bienvenue aux nouveaux venus dans leur groupe, selon des copies des messages.Un chef de produit licencié a déclaré qu'on lui avait dit que ses performances étaient « égales ou supérieures » aux attentes lors d'un entretien de mi-année. « Je n'ai reçu aucun signal indiquant que mes performances étaient insuffisantes ou que je risquais de faire l'objet d'un plan d'amélioration des performances », a déclaré le travailleur, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat afin de préserver ses perspectives d'emploi.Lors d'une réunion publique organisée par l'entreprise à la fin du mois dernier, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a défendu les réductions des effectifs, arguant que le système permettrait aux employés restants d'avoir de meilleurs collègues, selon un enregistrement de l'événement obtenu par les médias. « Je pense que cela améliore l'entreprise. Je ne vais pas m'en excuser », a-t-il déclaré. « Et je pense que la plupart des gens ici veulent travailler avec des personnes qui leur conviendront mieux ».Ce changement préfigure ce qui pourrait arriver au gouvernement fédéral, car Elon Musk, qui a considérablement réduit les effectifs de X en 2022, tente d'appliquer des stratégies de réduction des coûts similaires pour remodeler le secteur public.D’après plusieurs témoignages, la méthodologie employée par Meta pour déterminer les départs demeure floue. Si la baisse de productivité était officiellement un critère, certains travailleurs affirment avoir reçu de bonnes évaluations et ne pas avoir été identifiés comme sous-performants. Plusieurs analystes suggèrent que des considérations telles que le coût salarial, la localisation géographique et la nécessité de réduire certains départements ont également pesé dans la balance.Business Insider s'est entretenu avec huit employés licenciés, qui ont déclaré avoir reçu la note « At ou Above Expectations » (le niveau intermédiaire du système d'évaluation semestrielle à trois niveaux de Meta) dans leurs évaluations de 2024. Ces employés ont déclaré avoir été surpris d'apprendre que leurs notes avaient été rétrogradées à « Meets Most », l'un des niveaux inférieurs du système de performance de fin d'année de Meta qui fait référence au fait de répondre à la plupart des attentes, mais pas à toutes, et qui les a rendus éligibles aux réductions des effectifs de lundi. Ils ont demandé à rester anonymes car ils n'étaient pas autorisés à discuter de questions internes à l'entreprise.Bien que Meta ait présenté ces suppressions comme visant les travailleurs sous-performants, les directives internes envoyées le mois dernier par Hillary Champion, directrice de l'expérience des personnes chez Meta, et consultées par BI, ont permis aux managers d'inclure des employés de niveaux de performance plus élevés s'ils ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs de réduction en se basant uniquement sur les employés moins bien notés.Certains employés ont déclaré avoir été pris au dépourvu par leur inclusion dans les réductions, car ces conseils n'étaient auparavant communiqués qu'aux cadres, et non à l'ensemble de la main-d'œuvre. « Lorsque j'ai reçu l'e-mail, j'ai été surpris, principalement parce que j'ai un historique de performances très solide et qu'il n'y a pas eu d'indicateurs de problèmes de performances au cours des six derniers mois », a déclaré un employé concerné.Plusieurs employés ont déclaré qu'ils étaient frustrés que Meta ait publiquement présenté les licenciements comme visant les employés les moins performants, alors que certains d'entre eux avaient auparavant reçu d'excellentes évaluations de leurs performances.Dans des messages publiés sur Workplace, la plateforme de communication interne de Meta, plusieurs employés licenciés ont fait part de l'historique de leurs performances, selon des captures d'écran. Un employé qui a déclaré avoir été licencié de manière « inattendue » a publié des documents montrant qu'il avait constamment atteint ou dépassé les attentes pendant quatre ans avant d'être rétrogradé à « Satisfait à la plupart » à la fin de l'année 2024. Un autre employé a déclaré avoir été licencié peu de temps après son retour de congé parental, alors qu'il avait obtenu la mention « Satisfait ou supérieur aux attentes » au début de l'année 2024.« Je ne comprends pas du tout comment j'ai pu être licencié », a-t-il écrit. « Je pense toujours qu'il s'agit d'une erreur ».L'abaissement soudain des notes de performance a donné à de nombreux employés le sentiment d'être mal représentés par la position publique de Meta sur les licenciements. Certains employés craignaient que le fait d'être considéré publiquement comme « peu performant » ne nuise à leurs futures perspectives d'emploi.« Le plus difficile, c'est que Meta déclare publiquement qu'elle supprime les employés les moins performants, ce qui donne l'impression que nous avons la lettre écarlate sur le dos », a déclaré un autre employé. « Les gens ont besoin de savoir que nous ne sommes pas des sous-performants ».« Je remettrais certainement en question le discours de Meta selon lequel on ne supprime que les employés peu performants », a déclaré un autre employé concerné. « J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que j'étais une personne peu performante sur la base des commentaires que m'a donnés mon manager dans le passé ».Un autre employé a déclaré que son supérieur ne lui avait pas indiqué que son emploi était menacé.« La direction nous a dit que si nous étions concernés par cette mesure, nous en serions déjà informés, d'après les conversations que nos responsables auraient dû avoir avec nous lors de nos entretiens hebdomadaires », a déclaré un ancien employé. « Mais j'ai été complètement pris au dépourvu. Mon supérieur m'a dit que je travaillais très bien et ne m'a pas indiqué les domaines sur lesquels je devais travailler. Il m'a même dit que tout irait bien et qu'il n'y aurait pas de conséquences ».De même, un autre travailleur qui avait reçu la note « Dépasse les attentes » lors de son évaluation semestrielle s'est dit surpris d'avoir été « rétrogradé de deux notes » à « Répond à la plupart des attentes » sans explication.« Nous ne sommes même pas en mesure de voir les commentaires que notre responsable a rédigés pour nous », a-t-il déclaré.Si ces coupes budgétaires peuvent sembler nécessaires pour maintenir la compétitivité de Meta dans un contexte économique incertain, elles soulèvent des questions sur la capacité de l’entreprise à retenir ses talents et à maintenir un environnement de travail motivant. La perception de licenciements perçus comme arbitraires pourrait ternir son image et freiner le recrutement de profils hautement qualifiés à l’avenir.Bien que les licenciements massifs dans les grandes entreprises technologiques aient été historiquement rares, des recherches montrent que la décision de supprimer des emplois de manière répétée peut avoir des conséquences psychologiques et financières durables pour les travailleurs et leurs employeurs. Les études montrent que les licenciements diminuent la confiance entre les employés et les entreprises, ce qui entraîne souvent une baisse de l'engagement des employés restants, une augmentation de la rotation volontaire et une diminution de l'innovation.Selon Sandra Sucher, professeur de gestion à la Harvard Business School, « le fait d'essayer de faire quelque chose de nouveau et de risqué entraîne un stress supplémentaire ». Lorsque vous « donnez aux gens le sentiment qu'ils ne sont plus en sécurité, il est très difficile de prendre le risque d'essayer de les persuader de faire des choses avec lesquelles vous pensez qu'ils ne seront pas d'accord ».Les licenciements massifs peuvent également avoir un impact sur les employés restants, qui sont frustrés de devoir assumer les responsabilités laissées par les travailleurs partis.Source : licenciements chez Meta« Le plus difficile, c'est que Meta déclare publiquement qu'elle supprime les employés les moins performants, ce qui donne l'impression que nous avons la lettre écarlate sur le dos ». Que pensez-vous de ces propos tenus par un ancien employé ?Meta devrait-il publiquement préciser que les suppressions d'emploi ne se limitent pas aux employés les moins performants ?D'ailleurs, que pensez-vous de ce processus visant à modifier la note des employés si le bassin des moins performants ne parvenait pas à Meta d'atteindre ses objectifs de réduction de 5 % ?Comment ces licenciements peuvent-ils affecter la motivation et la loyauté des employés restants ?Meta risque-t-elle de perdre des talents clés et d’avoir des difficultés à recruter à l’avenir ?Ces suppressions de postes vont-elles réellement améliorer l’efficacité de l’entreprise ou pourraient-elles, au contraire, la fragiliser ?