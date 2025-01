Cette décision de Meta fait suite à une autre mesure prise par l'entreprise en octobre 2024, dans laquelle Meta a déclaré qu'elle procéderait à des licenciements sur Instagram, WhatsApp et Reality Labs pour cause de « restructuration » . Au cours de cette même période, Meta a également licencié deux autres douzaines d'employés pour avoir utilisé leurs crédits repas quotidiens de 25 dollars pour acheter des articles ménagers.Dans une note interne adressée aux employés le mardi 14 janvier, Mark Zuckerberg a déclaré qu'il avait choisi de « placer la barre plus haut en matière de gestion des performances et de se débarrasser plus rapidement des personnes peu performantes ».Le mémo a été rapporté pour la première fois par Bloomberg. Un porte-parole de Meta a confirmé le rapport de Bloomberg, tout en soulignant que Mark Zuckerberg avait dit aux employés que les postes vacants seraient pourvus par de nouveaux employés plus tard dans l'année.« Nous gérons généralement les départs des personnes qui ne répondent pas aux attentes au cours d'une année », a ajouté Mark Zuckerberg, « mais nous allons maintenant procéder à des réductions plus importantes basées sur les performances au cours de ce cycle ».Il a précisé que tous les employés qui « n'ont pas répondu aux attentes au cours de la dernière période » ne seront pas licenciés si l'entreprise est « optimiste quant à leurs performances futures ».Les personnes licenciées recevront une « généreuse indemnité de départ », a ajouté le PDG de Meta. Les employés concernés aux États-Unis devraient être informés d'ici le 10 février, tandis que ceux qui se trouvent à l'étranger le seront à une date ultérieure.À la fin du mois de septembre 2024, Meta employait plus de 72 000 personnes, ce qui signifie qu'une réduction de 5 % pourrait avoir une incidence sur environ 3 600 emplois.La société mère de Facebook et d'Instagram a procédé à de nombreux licenciements, en commençant par sa première série en novembre 2022, lorsque plus de 11 000 employés ont été licenciés. Quelques mois plus tard, l'entreprise a licencié environ 10 000 autres employés.La nouvelle de mardi fait suite à une semaine dramatique pour l'entreprise et Mark Zuckerberg, qui a annoncé la semaine précédente que Meta allait supprimer son système de vérification des faits pour favoriser la liberté d'expression.Il a également annoncé une série d'autres changements dans la modération des contenus, y compris des modifications de ses politiques sur des questions controversées comme l'immigration et le genre, ainsi qu'un assouplissement des règles relatives aux discours haineux et aux abus.Cette décision a été rapidement saluée par plusieurs personnalités républicaines, tandis que de nombreux démocrates ont reproché à Mark Zuckerberg de tenter d'apaiser le président élu Donald Trump à l'approche du jour de l'investiture.Cependant, certaines décisions controversées de Meta ont provoqué l'indignation et l'incompréhension au sein de l'entreprise. Cela a notamment été le cas lorsque Meta a autorisé spécifiquement les utilisateurs de Facebook et Instagram à qualifier les personnes LGBTQ+ de « malades mentaux » . Cette décision a provoqué une vague de protestations parmi les employés contre les changements anti-LGBT de Mark Zuckerberg.Plus récemment, Meta a annoncé la suppression de l'équipe chargée de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) et la suppression de plusieurs programmes connexes.Les actions de Meta ont chuté mardi près de leur niveau le plus bas à la suite de l'annonce des licenciements.Mark Zuckerberg, dans une note interne aux employésQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette décision de Meta, la trouvez-vous crédible ou pertinente ?