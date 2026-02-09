Après le flop retentissant du Metavers de Mark Zuckerberg qui a accumulé plus de 70 milliards de $ de pertes, un cadre de Meta s'exprime ouvertement sur la récente vague de licenciements

La stratégie du Metavers de Meta, qui a enregistré plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2020, fait actuellement l'objet d'une réévaluation majeure. Lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a évoqué les récentes suppressions de postes au sein de Reality Labs, la division de l'entreprise chargée des projets de réalité virtuelle et de métaverse. Il a reconnu la douleur causée par cette vague de licenciements et admis que les objectifs ambitieux de l'entreprise en matière de métavers ne s'étaient pas concrétisés comme prévu. Malgré la suppression de plusieurs produits de réalité virtuelle, le dirigeant a souligné que Meta continuait d'investir dans ce domaine, tout en se concentrant sur les wearables et les lunettes intelligentes.
Reality Labs, anciennement Oculus VR, est une unité commerciale et de recherche de Meta Platforms qui produit du matériel et des logiciels de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA), notamment des casques de réalité virtuelle tels que le Quest et des plateformes en ligne telles que Horizon Worlds. En juin 2022, plusieurs initiatives d'IA qui faisaient auparavant partie de Meta AI ont été transférées à Reality Labs. Cela inclut également le laboratoire de recherche fondamentale en IA de Meta, FAIR, qui fait désormais partie de la division Reality Labs - Research (RLR).
Les déclarations du directeur technique de Meta interviennent alors que Reality Labs accumule des pertes financières massives. Au deuxième trimestre 2025, la division de Meta a enregistré une perte dexploitation de 4,53 milliards de dollars pour seulement 370 millions de dollars de chiffre daffaires. Depuis fin 2020, les pertes cumulées de Reality Labs avoisinent les 70 milliards de dollars, soulignant les difficultés persistantes du projet de métavers.
Dans ce contexte, Meta a engagé une nouvelle vague de licenciements au sein de Reality Labs au printemps 2025. Plus de 100 postes ont été supprimés, principalement parmi les développeurs de jeux de réalité virtuelle travaillant sur le casque Quest, notamment au sein dOculus Studios. Les équipes du jeu de fitness Supernatural, acquis pour plus de 400 millions de dollars, ont été particulièrement affectées.
Pour la première fois, un haut dirigeant de Meta s'est exprimé ouvertement sur la récente vague de licenciements au sein de la division qui a inspiré le changement de nom de l'entreprise. Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a abordé la question lors d'une séance de questions-réponses sur son compte Instagram, répondant aux inquiétudes concernant l'avenir de Quest et des jeux vidéo.
Andrew Bosworth a admis que si une grande partie du « pessimisme » entourant les ambitions de Meta dans le domaine du métavers était « exagérée », les coupes budgétaires chez Reality Labs, l'unité à l'origine des projets de réalité virtuelle et de métavers de Meta, étaient douloureuses. « Il y a là une réelle raison d'être triste », a-t-il déclaré, soulignant que de nombreux employés avaient travaillé sur des projets que Meta était autrefois impatient de commercialiser.
Des milliards dépensés et des milliards perdus
Pour les non-initiés, Meta, la société mère de Facebook, s'est lancée à corps perdu dans son projet de métavers, allant jusqu'à renommer l'entreprise pour refléter son engagement. Mais Reality Labs a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2020 et Andrew Bosworth a reconnu que l'écosystème se développait « plus lentement que nous l'espérions ».
« L'investissement que nous avons réalisé est plus important que la croissance que cet écosystème permettra », a expliqué Andrew Bosworth. « C'est une véritable perte. Nous avons le droit d'être tristes à ce sujet. »
Retrait de produits et changement de stratégie
La société a déjà supprimé plusieurs produits de réalité virtuelle, notamment ses applications de travail virtuel et de fitness, signalant ainsi son retrait de ses paris les plus ambitieux.
Andrew Bosworth a admis que la vision de Meta pour Horizon et la réalité virtuelle était « trop ambitieuse », mais a insisté sur le fait que la société restait engagée dans ce domaine.
« Oui, nous avons reculé par rapport à notre niveau le plus élevé, mais nous restons un investisseur très positif dans l'écosystème », a-t-il déclaré, ajoutant que Meta continuait à investir davantage dans les contenus de réalité virtuelle que n'importe quel concurrent.
Reality Labs héberge également l'initiative de Meta en matière de lunettes intelligentes, qui a connu une expansion rapide. Certains observateurs ont émis l'hypothèse que l'essor des wearables pourrait se faire au détriment de la réalité virtuelle. Andrew Bosworth a rejeté cette idée, affirmant que les deux ne sont pas « à somme nulle ».
« Si la réalité virtuelle connaissait la croissance que nous souhaitons tous, nous n'aurions probablement pas procédé à ces changements, et les wearables continueraient de connaître une croissance fulgurante », a-t-il expliqué.
Un moment décisif
Andrew Bosworth a précédemment décrit 2025 comme une année décisive pour les ambitions de Meta dans le domaine du métavers, écrivant dans une note de service qu'elle déterminerait si cet effort était « l'uvre de visionnaires ou une mésaventure légendaire ». Ses derniers commentaires suggèrent un optimisme modéré, soulignant que Meta doit désormais aligner ses investissements sur le rythme réel de la croissance.
« Cela ne signifie pas que nous allons investir indéfiniment, pour toujours », a déclaré Andrew Bosworth. « Nous devons adapter nos investissements à l'ampleur de la croissance. »
Le flop du métavers de Meta soulève toutefois des questions quant à l'avenir de cette activité de l'entreprise. Malgré les pertes cumulées depuis 2020, qui s'élevaient à 60 milliards de dollars au début de l'année 2025, Mark Zuckerberg n'est pas découragé pour autant. Il a informé les investisseurs qu'il continuerait à financer la réalité virtuelle jusqu'à ce qu'elle décolle. Les promesses non tenues de cette technologie et le pari raté de Mark Zuckerberg sur le métavers ont toutefois saigné Meta. Les ambitions de l'entreprise se heurtent également aux difficultés de transformer la réalité virtuelle en un produit grand public, ce qui témoigne d'une réalité bien plus complexe que ne le prévoyait initialement l'entreprise.
Source : Andrew Bosworth, directeur technique de Meta
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous les déclarations d'Andrew Bosworth crédibles ou pertinentes ?
