Au début d'octobre 2024, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a surpassé Jeff Bezos , devenant la deuxième personne la plus riche du monde. Cette ascension fulgurante est principalement due à une augmentation significative de la valeur des actions de Meta, qui ont atteint un niveau historique. La valeur nette de Zuckerberg a atteint 206,2 milliards de dollars, confirmant qu'à titre personnel, tout va bien pour Mark Zuckerberg.Pourtant, il n'en va pas de même pour tous ses employés. En effet, Meta a déclaré des licenciements massifs d'employés dans des unités comprenant Instagram, WhatsApp et Reality Labs, selon Dave Arnold, porte-parole de Meta. Après avoir licencié 11 000 employés en 2022, puis 10 000 autres en 2023, Meta procède à une nouvelle série de suppressions d'emplois. Cependant, cette fois-ci, le nombre est nettement moins important. Meta a commencé à licencier des employés au sein de plusieurs équipes, notamment WhatsApp, Instagram, Threads et quelques autres.Selon le porte-parole de Meta, certaines de ses équipes ont procédé à des changements pour s'aligner sur leurs objectifs stratégiques à long terme et leur stratégie de localisation. Il a ajouté que Meta recherchait des emplois pour le personnel dont les fonctions ont été supprimées.Dave Arnold, porte-parole de Meta a déclaré : "Meta a déclaré avoir réorganisé certaines de ses plus grandes entreprises dans le cadre d'un mouvement qui a supprimé certains rôles dans des unités telles qu'Instagram, Reality Labs et WhatsApp. Jane Manchun Wong, une ancienne employée de Meta, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que son rôle avait été affecté. Selon son LinkedIn, Wong était ingénieur en sécurité au sein de l'entreprise. "", a-t-elle déclaré.Le rapport ne précise pas le nombre exact de suppressions d'emplois, mais indique qu'elles sont peu nombreuses. Selon un autre rapport, Meta a licencié deux douzaines d'employés à Los Angeles pour avoir prétendument utilisé leurs crédits repas quotidiens de 25 dollars pour acheter des articles ménagers tels que des tampons anti-acné, des verres à vin et du détergent à lessive.Ces licenciements sont distincts des restructurations d'équipe et ont eu lieu une semaine auparavant. Meta a supprimé environ 21 000 emplois depuis novembre 2022 afin de maintenir les coûts à un niveau bas, le PDG Mark Zuckerberg ayant appelé 2023 "l'année de l'efficacité".Dans ses derniers résultats du deuxième trimestre, Meta a dépassé les attentes du marché en termes de revenus et a publié des prévisions de ventes optimistes pour le troisième trimestre, indiquant que les dépenses publicitaires numériques élevées sur ses plateformes de médias sociaux peuvent couvrir le coût de ses investissements dans l'intelligence artificielle. Les actions de Meta ont bondi de plus de 60 % cette année, même si lors de l'annonce, le cours de l'action Meta était de 576,79 dollars, en baisse de 1,62 %.Ainsi, ces rapports montrent que le plus grand échec de Mark Zuckerberg reste le metavers qui n'en fini pas de faire un énorme bide . En avril, la division Reality Labs de Meta affichait une perte de 3,85 milliards de dollars au premier trimestre. Le chiffre d'affaires de Reality Labs s'est élevé à 440 millions de dollars, soit environ 1 % du chiffre d'affaires total de Meta pour le trimestre. L'annonce de ces mauvaises performances a provoqué une baisse de 19 % des actions de Meta, entraînant une perte de plus de 200 milliards de dollars en capitalisation boursière pour l'entreprise.: Dave Arnold, porte-parole de MetaPensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?