Andrew Yang affirme que l'IA va supprimer des millions d'emplois de cols blancs au cours des 12 à 18 prochains mois : « Attendez-vous à voir bientôt votre Starbucks local rempli d'anciens employés de bureau »

Cela ne fait que confirmer ce que jai anticipé depuis longtemps : sortir du schéma classique du salariat pour basculer vers une logique de détention de capital.Le marché évolue vite, et soyons francs : la valeur de nombreuses compétences va se tasser sous la pression de lautomatisation et de lintelligence artificielle. Continuer à dépendre exclusivement de son temps de travail devient une position fragile. Jai choisi de ne pas rester exposé à cette érosion prévisible.À linverse, en me positionnant au capital, notamment dans des entreprises stratégiquement alignées avec lIA, je capte directement la création de valeur. Là où certains verront leurs revenus comprimés, mon portefeuille, lui, bénéficiera de la croissance, des dividendes et de lappréciation des actifs.Dici un an, jaurai atteint un portefeuille de dividende suffisant pour vivre confortablement et assurer à ma famille un cadre de vie solide et sécurisé.À mes yeux, la trajectoire est claire : la classe moyenne va se faire broyer. Il restera deux camps.Dun côté, une masse de précaires et de chômeurs qui se partageront les miettes. De lautre, une minorité qui détient le capital et capte lessentiel de la valeur.Ce modèle existe déjà par endroits, on le voit notamment au Brésil : enclaves sécurisées pour les plus riches, pauvreté massive autour.Léconomie ne seffondrera pas. Elle se scindera. Produits low-cost pour la majorité. Expériences premium pour ceux qui possèdent les actifs.