Andrew Yang affirme que l'IA va supprimer des millions d'emplois de cols blancs au cours des 12 à 18 prochains mois : « Attendez-vous à voir bientôt votre Starbucks local rempli d'anciens employés de bureau »

Des millions d'emplois de cols blancs pourraient disparaître au cours des 12 à 18 prochains mois, à mesure que l'intelligence artificielle (IA) automatisera le travail intellectuel, a déclaré l'ancien candidat à la présidence américaine Andrew Yang. Dans une récente newsletter, il a averti que les outils d'IA permettaient désormais de développer des sites web, d'effectuer des analyses financières et de générer des rapports en quelques minutes, réduisant ainsi la demande de professionnels qualifiés. Yang prévoit des licenciements massifs, un déclin de l'activité économique locale et une baisse de la valeur des biens immobiliers dans les régions où le coût de la vie est élevé. Selon lui, ces bouleversements pourraient déstabiliser les centres urbains et faire disparaître le contrat social de longue date qui consiste à « travailler dur, aller à l'école, trouver un bon emploi et mener une vie décente ».
Andrew Yang est un homme d'affaires, avocat, lobbyiste, commentateur politique et auteur américain. Il a fondé le parti politique et comité d'action Forward Party en 2021, dont il est coprésident aux côtés de l'ancienne gouverneure du New Jersey Christine Todd Whitman et de Michael S. Willner.
Les avertissements d'Andrew Yang sinscrivent dans un contexte où lIA redéfinit déjà léquilibre des emplois qualifiés. Après des années d'automatisation industrielle ciblant les emplois manuels, l'IA s'étend désormais aux fonctions dites « cols blancs ». Des secteurs tels que la banque, le conseil, les services juridiques, les assurances et les médias enregistrent ainsi des suppressions de postes qui se chiffrent en dizaines de milliers.
L'IA n'est plus seulement un outil pour les passionnés de technologie, elle est en train de transformer rapidement le monde du travail américain, a averti l'ancien candidat à la présidence Andrew Yang dans une récente newsletter. Selon Yang, l'IA prend déjà en charge des tâches qui nécessitaient auparavant des professionnels qualifiés, de la conception de sites web à l'analyse de rapports financiers.
« Un membre de ma famille a fait appel à l'IA pour programmer un site web cette semaine », a noté Andrew Yang. « Elle a accompli en quelques minutes ce qui prenait auparavant plusieurs jours de travail à un concepteur ou à une entreprise. » Cette efficacité, a-t-il déclaré, a un coût : les emplois eux-mêmes.
L'IA remplace les cols blancs - Des millions d'emplois pourraient être perdus
Les emplois qui consistent à collecter des informations, à les analyser et à préparer des rapports, courants dans les domaines du droit, de la finance, du marketing et du développement de logiciels, sont particulièrement vulnérables. Selon Andrew Yang, non seulement l'IA est désormais capable de traiter ces informations, mais elle pourrait bientôt prendre en charge la prise de décision elle-même. « Cela entraînera une grande disparition des emplois de cols blancs », a averti Yang.
Andrew Yang prévoit qu'au cours des 12 à 18 prochains mois, des millions d'employés de bureau en milieu de carrière pourraient être licenciés. « Même une réduction de plusieurs millions serait tectonique », écrit-il, soulignant l'ampleur du bouleversement.
Les cadres intermédiaires, qui sont coûteux et remplaçables, sont particulièrement exposés. Beaucoup devront chercher un emploi moins bien rémunéré ou un poste à temps partiel. Andrew Yang cite l'exemple d'un ami qui a perdu son emploi et qui est désormais bénévole dans une association locale à but non lucratif où il gère l'infrastructure informatique, un poste qui lui rapporte environ 80 % de moins que son ancien emploi.
Les licenciements, a-t-il averti, ne se limiteront pas aux cadres. Les employés des centres d'appels, les spécialistes du marketing, les codeurs, les analystes financiers et le personnel de recherche sont tous susceptibles d'être touchés. Les entreprises réduiront leurs effectifs et s'appuieront sur l'IA pour remplacer la main-d'uvre humaine.
Impact sur les économies locales et les familles
Les effets de la perte d'emplois dépasseront le cadre du bureau. Les entreprises locales qui dépendent des employés de bureau, des pressing, des promeneurs de chiens, des salons de coiffure, pourraient voir leur clientèle diminuer. Les familles pourraient avoir du mal à rembourser leur prêt immobilier ou à faire face à leurs dépenses quotidiennes. Andrew Yang a suggéré que les zones suburbaines, en particulier les régions où le coût de la vie est élevé comme la Silicon Valley et le comté de Westchester, pourraient subir une pression à la baisse sur la valeur des biens immobiliers, les travailleurs licenciés réduisant leurs dépenses ou déménageant. « Ce n'est peut-être pas très agréable d'être le premier, mais vous ne voulez pas être le dernier », a-t-il écrit.
Les jeunes diplômés sont confrontés à un marché de l'emploi difficile. Andrew Yang a partagé des données montrant que moins de 30 % des seniors trouvent actuellement un emploi dans leur domaine, tandis que plus de la moitié sont touchés par le sous-emploi. Selon lui, l'IA pourrait dévaloriser davantage les diplômes dans des domaines tels que le journalisme, le droit et la finance, rendant les programmes coûteux encore plus risqués.
Selon lui, les immeubles de bureaux vides pourraient créer des « friches urbaines », en particulier dans des villes comme New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles. Au-delà de l'impact économique, Andrew Yang a souligné les conséquences sociales potentielles. « Le contrat social consistant à "étudier dur, aller à l'école, trouver un bon emploi, mener une vie décente" est sur le point de disparaître », a-t-il écrit.
Il a prédit une montée de la colère et de la frustration, en particulier parmi les travailleurs diplômés qui ont travaillé dur pour voir leurs opportunités disparaître.
Dans ce contexte de mutation accélérée, les données du marché de lemploi américain illustrent déjà les tensions croissantes auxquelles sont confrontés les travailleurs qualifiés. Selon un rapport du Département américain du travail publié en janvier 2025, plus de 1,6 million dAméricains étaient en recherche demploi depuis au moins six mois, sur un total dépassant les sept millions de chômeurs en novembre 2024. Ce nombre a augmenté de plus de 50 % depuis la fin de 2022, et la durée moyenne de recherche demploi atteint désormais six mois, soit environ un mois de plus quau pic du rebond postpandémique début 2023.
Bien que léconomie américaine ait généré plus de deux millions demplois en 2024, les difficultés concernent principalement les emplois à cols blancs bien rémunérés dans le secteur de la technologie, du droit et des médias. Ces secteurs, qui avaient massivement recruté lors du redémarrage postpandémique, ralentissent désormais leurs embauches, tandis que les investissements dans lIA se multiplient.
Source : Andrew Yang
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les prédictions de Andrew Yang crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Apocalypse de l'emploi, 25 % de toutes les heures de travail pourraient être automatisées par l'IA : "La transition vers l'IA entraînera un déplacement significatif de la main-d'uvre", d'après Goldman Sachs
Les entreprises virent des employés pour les remplacer par l'IA, puis les réembauchent, l'IA ne répondant pas aux attentes. 95 % n'ont pas réalisé de retours financiers sur leurs investissements IA
Apocalypse emploi développeur à cause de l'IA ? Les données de la DARES suggèrent le contraire : en France, recruter dans le BTP et l'industrie est plus difficile que trouver des informaticiens
Vous avez lu gratuitement 896 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.