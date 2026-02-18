IdentifiantMot de passe
Andrew Yang affirme que l'IA va supprimer des millions d'emplois de cols blancs au cours des 12 à 18 prochains mois : « Attendez-vous à voir bientôt votre Starbucks local rempli d'anciens employés de bureau »

Le , par Anthony
Des millions d'emplois de cols blancs pourraient disparaître au cours des 12 à 18 prochains mois, à mesure que l'intelligence artificielle (IA) automatisera le travail intellectuel, a déclaré l'ancien candidat à la présidence américaine Andrew Yang. Dans une récente newsletter, il a averti que les outils d'IA permettaient désormais de développer des sites web, d'effectuer des analyses financières et de générer des rapports en quelques minutes, réduisant ainsi la demande de professionnels qualifiés. Yang prévoit des licenciements massifs, un déclin de l'activité économique locale et une baisse de la valeur des biens immobiliers dans les régions où le coût de la vie est élevé. Selon lui, ces bouleversements pourraient déstabiliser les centres urbains et faire disparaître le contrat social de longue date qui consiste à « travailler dur, aller à l'école, trouver un bon emploi et mener une vie décente ».

Andrew Yang est un homme d'affaires, avocat, lobbyiste, commentateur politique et auteur américain. Il a fondé le parti politique et comité d'action Forward Party en 2021, dont il est coprésident aux côtés de l'ancienne gouverneure du New Jersey Christine Todd Whitman et de Michael S. Willner.

Les avertissements d'Andrew Yang sinscrivent dans un contexte où lIA redéfinit déjà léquilibre des emplois qualifiés. Après des années d'automatisation industrielle ciblant les emplois manuels, l'IA s'étend désormais aux fonctions dites « cols blancs ». Des secteurs tels que la banque, le conseil, les services juridiques, les assurances et les médias enregistrent ainsi des suppressions de postes qui se chiffrent en dizaines de milliers.

L'IA n'est plus seulement un outil pour les passionnés de technologie, elle est en train de transformer rapidement le monde du travail américain, a averti l'ancien candidat à la présidence Andrew Yang dans une récente newsletter. Selon Yang, l'IA prend déjà en charge des tâches qui nécessitaient auparavant des professionnels qualifiés, de la conception de sites web à l'analyse de rapports financiers.

« Un membre de ma famille a fait appel à l'IA pour programmer un site web cette semaine », a noté Andrew Yang. « Elle a accompli en quelques minutes ce qui prenait auparavant plusieurs jours de travail à un concepteur ou à une entreprise. » Cette efficacité, a-t-il déclaré, a un coût : les emplois eux-mêmes.


L'IA remplace les cols blancs - Des millions d'emplois pourraient être perdus

Les emplois qui consistent à collecter des informations, à les analyser et à préparer des rapports, courants dans les domaines du droit, de la finance, du marketing et du développement de logiciels, sont particulièrement vulnérables. Selon Andrew Yang, non seulement l'IA est désormais capable de traiter ces informations, mais elle pourrait bientôt prendre en charge la prise de décision elle-même. « Cela entraînera une grande disparition des emplois de cols blancs », a averti Yang.

Andrew Yang prévoit qu'au cours des 12 à 18 prochains mois, des millions d'employés de bureau en milieu de carrière pourraient être licenciés. « Même une réduction de plusieurs millions serait tectonique », écrit-il, soulignant l'ampleur du bouleversement.

Les cadres intermédiaires, qui sont coûteux et remplaçables, sont particulièrement exposés. Beaucoup devront chercher un emploi moins bien rémunéré ou un poste à temps partiel. Andrew Yang cite l'exemple d'un ami qui a perdu son emploi et qui est désormais bénévole dans une association locale à but non lucratif où il gère l'infrastructure informatique, un poste qui lui rapporte environ 80 % de moins que son ancien emploi.

Les licenciements, a-t-il averti, ne se limiteront pas aux cadres. Les employés des centres d'appels, les spécialistes du marketing, les codeurs, les analystes financiers et le personnel de recherche sont tous susceptibles d'être touchés. Les entreprises réduiront leurs effectifs et s'appuieront sur l'IA pour remplacer la main-d'uvre humaine.

Impact sur les économies locales et les familles

Les effets de la perte d'emplois dépasseront le cadre du bureau. Les entreprises locales qui dépendent des employés de bureau, des pressing, des promeneurs de chiens, des salons de coiffure, pourraient voir leur clientèle diminuer. Les familles pourraient avoir du mal à rembourser leur prêt immobilier ou à faire face à leurs dépenses quotidiennes. Andrew Yang a suggéré que les zones suburbaines, en particulier les régions où le coût de la vie est élevé comme la Silicon Valley et le comté de Westchester, pourraient subir une pression à la baisse sur la valeur des biens immobiliers, les travailleurs licenciés réduisant leurs dépenses ou déménageant. « Ce n'est peut-être pas très agréable d'être le premier, mais vous ne voulez pas être le dernier », a-t-il écrit.

Les jeunes diplômés sont confrontés à un marché de l'emploi difficile. Andrew Yang a partagé des données montrant que moins de 30 % des seniors trouvent actuellement un emploi dans leur domaine, tandis que plus de la moitié sont touchés par le sous-emploi. Selon lui, l'IA pourrait dévaloriser davantage les diplômes dans des domaines tels que le journalisme, le droit et la finance, rendant les programmes coûteux encore plus risqués.

Selon lui, les immeubles de bureaux vides pourraient créer des « friches urbaines », en particulier dans des villes comme New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles. Au-delà de l'impact économique, Andrew Yang a souligné les conséquences sociales potentielles. « Le contrat social consistant à "étudier dur, aller à l'école, trouver un bon emploi, mener une vie décente" est sur le point de disparaître », a-t-il écrit.

Il a prédit une montée de la colère et de la frustration, en particulier parmi les travailleurs diplômés qui ont travaillé dur pour voir leurs opportunités disparaître.

Dans ce contexte de mutation accélérée, les données du marché de lemploi américain illustrent déjà les tensions croissantes auxquelles sont confrontés les travailleurs qualifiés. Selon un rapport du Département américain du travail publié en janvier 2025, plus de 1,6 million dAméricains étaient en recherche demploi depuis au moins six mois, sur un total dépassant les sept millions de chômeurs en novembre 2024. Ce nombre a augmenté de plus de 50 % depuis la fin de 2022, et la durée moyenne de recherche demploi atteint désormais six mois, soit environ un mois de plus quau pic du rebond postpandémique début 2023.

Bien que léconomie américaine ait généré plus de deux millions demplois en 2024, les difficultés concernent principalement les emplois à cols blancs bien rémunérés dans le secteur de la technologie, du droit et des médias. Ces secteurs, qui avaient massivement recruté lors du redémarrage postpandémique, ralentissent désormais leurs embauches, tandis que les investissements dans lIA se multiplient.

Source : Andrew Yang

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les prédictions de Andrew Yang crédibles ou pertinentes ?

187 commentaires
Commenter Signaler un problème
Sami_fr
Avatar de Sami_fr
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 18/02/2026 à 11:09
Bonjour Calvaire,

Ou peut-être que l'IA n'est qu'une bulle financière, comme la bulle internet ; et qui finira par éclater.
A ce moment là, bien malin qui pourra dire combien vaudront vos actifs.
Ca ne tuera pas l'outil en lui-même qui continuera sa vie.

Pour la vision d'une société coupé en 2.
Je trouve cela bien pessimiste.
Ce n'est pas un futur que je souhaite pour personne.
Même pour les plus aisés car seulement la violence s'exprime dans ce genre de société.

Cordialement
1  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/02/2026 à 10:31
Citation Envoyé par Anthony Voir le message
Trouvez-vous les prédictions de Andrew Yang crédibles ou pertinentes ?
Ce n'est que la prédiction d'un homme d'affaires...
La probabilité qu'il ait raison est extrêmement faible.

Qu'on revienne dans 18 mois et qu'on regarde si des millions d'emplois de cols blancs ont disparus.

Citation Envoyé par Anthony Voir le message
Les licenciements, a-t-il averti, ne se limiteront pas aux cadres. Les employés des centres d'appels, les spécialistes du marketing, les codeurs, les analystes financiers et le personnel de recherche sont tous susceptibles d'être touchés. Les entreprises réduiront leurs effectifs et s'appuieront sur l'IA pour remplacer la main-d'uvre humaine.
J'attends de voir.

Citation Envoyé par Anthony Voir le message
Selon lui, les immeubles de bureaux vides pourraient créer des « friches urbaines », en particulier dans des villes comme New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles. Au-delà de l'impact économique, Andrew Yang a souligné les conséquences sociales potentielles. « Le contrat social consistant à "étudier dur, aller à l'école, trouver un bon emploi, mener une vie décente" est sur le point de disparaître », a-t-il écrit.
Le problème des bureaux vides est présent à San Fransisco depuis des années. (confinement)

It could take San Francisco 18 years to recover from flood of empty office space after tenants fled the city
Layoffs, hybrid work polices and a slow economy have contributed to the citys vacancy problem
Ils finiront peut-être pas transformer les bureaux en appartements sociaux.

San Francisco struggles with poverty and drugs amid tech-driven wealth
San Francisco's tech boom coexists with a severe drug epidemic and homelessness, leading to high overdose rates and criticism from prominent figures like Elon Musk and Donald Trump.
0  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/02/2026 à 10:59
Eh Po-Paul! PDG d'Anthopic complètement déconnecté du monde réel comme tous tes collègues des GAFAM & Cie... Tu oublies un truc:

L'humain joue aux échecs parce qu'il aime y jouer et y prend du plaisir...

Ton "IA à la con" joue aux échecs sans la moindre humanité, sans ressentir le moindre sentiment, la moindre émotion, le moindre plaisir...

Ton IA gagne sur l'humain? Et alors? "What else?" comme dirait l'autre...
1  1 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 18/02/2026 à 9:32
Cela ne fait que confirmer ce que jai anticipé depuis longtemps : sortir du schéma classique du salariat pour basculer vers une logique de détention de capital.

Le marché évolue vite, et soyons francs : la valeur de nombreuses compétences va se tasser sous la pression de lautomatisation et de lintelligence artificielle. Continuer à dépendre exclusivement de son temps de travail devient une position fragile. Jai choisi de ne pas rester exposé à cette érosion prévisible.

À linverse, en me positionnant au capital, notamment dans des entreprises stratégiquement alignées avec lIA, je capte directement la création de valeur. Là où certains verront leurs revenus comprimés, mon portefeuille, lui, bénéficiera de la croissance, des dividendes et de lappréciation des actifs.
Dici un an, jaurai atteint un portefeuille de dividende suffisant pour vivre confortablement et assurer à ma famille un cadre de vie solide et sécurisé.

À mes yeux, la trajectoire est claire : la classe moyenne va se faire broyer. Il restera deux camps.
Dun côté, une masse de précaires et de chômeurs qui se partageront les miettes. De lautre, une minorité qui détient le capital et capte lessentiel de la valeur.
Ce modèle existe déjà par endroits, on le voit notamment au Brésil : enclaves sécurisées pour les plus riches, pauvreté massive autour.
Léconomie ne seffondrera pas. Elle se scindera. Produits low-cost pour la majorité. Expériences premium pour ceux qui possèdent les actifs.
0  1 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/02/2026 à 11:50
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Ton IA gagne sur l'humain? Et alors? "What else?" comme dirait l'autre...
Le gars voulait juste illustrer le fait que des algorithmes peuvent dépasser l'humain dans certains domaines.
Dans le domaine des échecs c'est clairement le cas et depuis longtemps.

Aucun humain ou groupe d'humains ne peut battre des trucs comme AlphaZéro ou Stockfish.

Les IA surpassent même l'humain dans le jeu de Go
Les règles des échecs sont simple, c'est pour ça que l'IA peut facilement dépasser l'humain.

Le PDG d'Anthropic est obligé d'être convaincu que l'IA dépassera les humains dans plein de domaines.
Si t'es CEO d'une entreprise qui fait de l'IA et que tu commences à avoir des doutes du genre "si ça se trouve l'IA ne produira jamais rien de bien" ça ne va pas aller... (le décalage entre les discours et ce qu'ils pensent les pousseraient au suicide)
Un CEO doit se convaincre lui-même avant toute chose.
0  1 

 