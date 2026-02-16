Apocalypse emploi développeur à cause de l'IA ? Les données de la DARES suggèrent le contraire : en France, recruter dans le BTP et l'industrie est plus difficile que trouver des informaticiens

Les chiffres publiés par la DARES indiquent que l'informatique et les télécommunications passent en 2024 d'un niveau de tension 5 (« très forte ») maintenu depuis 2016 à un niveau 4 (« forte »). Cette dégradation d'un échelon entier représente la baisse la plus marquée observée parmi tous les domaines professionnels.
Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut comprendre l'échelle utilisée par la DARES. L'indicateur synthétique de tension va de 1 (faible tension) à 5 (tension très forte), avec même une subdivision en 5.1 et 5.2 pour les tensions extrêmes. Passer de 5 à 4 signifie que le secteur sort de la catégorie des métiers en crise de recrutement pour entrer dans celle des métiers « simplement » tendus.
Le graphique ci-dessous de la DARES illustre cette rupture : après avoir culminé en 2023 à son niveau le plus élevé depuis 2011, la courbe jaune de l'informatique amorce une descente notable. Parallèlement, d'autres courbes restent obstinément hautes : l'industrie (vert foncé) se maintient autour de 1,0, le BTP stagne à des niveaux très élevés.
Globalement, six métiers sur dix demeurent en tension forte ou très forte en 2024, contre sept sur dix en 2023. Cela représente 55% de l'emploi total contre près des deux tiers l'année précédente. Un progrès donc, mais qui cache des disparités sectorielles majeures que le rapport DARES documente méticuleusement.
Le palmarès révélateur des 30 métiers les plus en tension
Le tableau ci-dessous du rapport DARES constitue une radiographie du marché du travail français. Sur les 30 métiers affichant les plus fortes tensions de recrutement en 2024, 19 appartiennent à l'industrie, 7 au BTP, et strictement aucun à l'informatique.
Voici le podium des tensions :
- Agents de maîtrise en fabrication mécanique (indicateur : 3,3)
- Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables (3,2)
- Agents de maîtrise des industries de process (3,0)
- Régleurs (2,8)
- Techniciens en maintenance générale et mécanique industrielle (2,8)
Suivent les techniciens en électricité, les ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage, les techniciens en maintenance électrique, les conducteurs de travaux du BTP, les médecins, les techniciens du dessin industriel, les experts du BTP, les responsables logistiques, les techniciens du contrôle qualité, les couvreurs, les techniciens en froid et climatisation, les géomètres, les ouvriers de maintenance, les techniciens en distribution d'eau, les chaudronniers, les techniciens en maintenance de véhicules, les carrossiers, les ouvriers en peinture, les charpentiers, les dessinateurs BTP, les tuyauteurs, les techniciens en mécanique, les menuisiers, les soudeurs et les dentistes.
Aucun développeur informatique, aucun data scientist, aucun ingénieur logiciel dans ce top 30.
Cette absence criante des métiers IT dans le palmarès des tensions contraste radicalement avec le discours dominant de ces dernières années qui présentait les développeurs comme les profils les plus recherchés et impossibles à recruter. La réalité 2024 est inverse : ce sont les maçons, les soudeurs, les techniciens de maintenance qui manquent cruellement.
Le BTP maintient néanmoins une présence significative avec 7 métiers dans le top 30 : conducteurs de travaux (#9), experts du BTP (#12), couvreurs (#15), géomètres (#17), charpentiers (#24), dessinateurs (#25) et menuisiers (#28). Les tensions y "demeurent proches de leur plus haut niveau", souligne le rapport.
Mo Gawdat et les prophéties de l'apocalypse numérique
Dans ce contexte déjà tendu, les déclarations de Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, ont jeté un froid glacial dans la communauté tech. Lors d'une intervention sur le podcast « Diary of a CEO », cet informaticien chevronné a prévenu que l'intelligence artificielle ne transformerait pas simplement nos métiers : elle les anéantirait. Son calendrier est précis et brutal. Il annonce le début d'une « dystopie à court terme » dès 2027 soit dans moins de 15 mois au moment de ses déclarations suivie d'une période de chaos qui pourrait durer 12 à 15 ans.
Cette « ère d'enfer » serait marquée par un chômage de masse touchant particulièrement les cols blancs et les classes moyennes. L'ancien cadre de Google ne cible pas uniquement les postes subalternes : selon lui, l'intelligence artificielle générale surpassera les humains dans tous les domaines, y compris celui de PDG. « Il viendra un temps où la plupart des PDG incompétents seront remplacés », affirme-t-il sans détour.
Pour étayer son propos, Gawdat prend l'exemple de sa propre startup, Emma.love, spécialisée dans l'IA émotionnelle. Il explique qu'elle a été développée par seulement trois personnes, là où un tel projet aurait nécessité « 350 développeurs par le passé ». Cette démonstration par l'absurde illustre selon lui la puissance dévastatrice de l'IA sur le marché du travail. Des métiers autrefois jugés à l'abri développeurs, podcasteurs, monteurs vidéo se retrouveraient en première ligne.
Plus radical encore, Gawdat rejette catégoriquement l'idée que l'IA créera autant d'emplois qu'elle en détruira. « L'idée que l'intelligence artificielle créera des emplois est 100 % de la foutaise », martèle-t-il. Il prédit même qu'à moins de faire partie des 0,1 % les plus riches, chacun se retrouvera dans une situation précaire, avec la disparition progressive de la classe moyenne telle que nous la connaissons.
L'étude Microsoft : 40 métiers dans la tourmente
Les avertissements de Gawdat trouvent un écho troublant dans une étude récente menée par Microsoft Research. Publiée sous le titre « Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI », cette recherche a analysé plus de 200 000 conversations entre utilisateurs et Microsoft Copilot pour identifier les professions les plus susceptibles d'être transformées par l'intelligence artificielle.
L'étude introduit un « score d'applicabilité de l'IA » qui mesure le recoupement entre les capacités actuelles de l'IA et les tâches professionnelles courantes. Les résultats sont sans équivoque : quarante métiers présentent un risque élevé d'automatisation partielle ou totale. En tête de liste figurent les interprètes, les traducteurs, les agents de service client, les journalistes, les historiens, les data scientists, les analystes de données, les conseillers financiers et sans surprise les développeurs web.
Les chercheurs ont observé que les tâches les plus automatisables sont celles liées à la recherche d'informations, à la rédaction de textes, à l'enseignement et au conseil. Ces fonctions, autrefois réservées aux humains, sont désormais à la portée des algorithmes. Les systèmes d'IA rédigent des rapports, traduisent en temps réel, analysent des volumes massifs de données et fournissent des recommandations personnalisées avec une efficacité croissante.
Microsoft a toutefois tenu à nuancer la portée de son étude. Le Dr Kiran Tomlinson, chercheur senior chez Microsoft, précise : « Notre étude explore les catégories d'emplois qui peuvent utiliser de manière productive les agents conversationnels alimentés par l'IA. Elle ne mesure pas ce que l'IA pourrait faire à la place des humains, mais plutôt comment elle est utilisée actuellement dans chaque profession. » En d'autres termes, l'étude montre comment l'IA est déjà intégrée dans le travail quotidien, pas nécessairement son potentiel de remplacement complet.
À l'inverse, quarante professions seraient relativement épargnées en raison de leur nature physique, manuelle ou nécessitant une présence sur site : aides ménagères, infirmiers, couvreurs, massothérapeutes, pilotes de navires ou opérateurs de dragues. L'IA peut concevoir un bâtiment, mais elle ne peut pas encore poser les briques. Elle peut diagnostiquer une maladie, mais elle ne peut pas opérer un patient avec la même précision qu'un chirurgien expérimenté.
Les licenciements massifs : le choc des chiffres
Au-delà des prédictions, la réalité des licenciements dans le secteur technologique donne du crédit aux scénarios les plus sombres. En 2025, plus de 80 000 postes ont été supprimés dans la tech au cours du premier semestre, avec des géants comme Intel, Microsoft, Google, Amazon et Meta en première ligne. Intel mène cette vague avec jusqu'à 21 700 emplois supprimés, soit une réduction drastique de ses effectifs.
Ce qui frappe particulièrement, c'est que ces entreprises investissent simultanément des milliards dans le développement de l'IA. Microsoft, OpenAI, Google DeepMind et Anthropic multiplient les levées de fonds et les acquisitions stratégiques comme les 2,7 milliards de dollars déboursés par Google pour rapatrier Noam Shazeer, expert en IA tout en réduisant leurs équipes humaines pour gagner en « efficacité opérationnelle ».
Cette apparente contradiction révèle en réalité une stratégie claire : remplacer des équipes nombreuses par des systèmes automatisés assistés de quelques experts hautement qualifiés. Marc Benioff, PDG de Salesforce, a confirmé cette tendance en révélant que l'IA gérait déjà jusqu'à 50 % des...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.