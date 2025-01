Dear white collar worker,

“The pain is largely in high-paying white-collar jobs, including in tech, law and media, where businesses grew fast when the economy reopened from the pandemic but now have less need for new hires”



Le tableau n’est pas surprenant si on prend en compte que 21 millions d’emplois occupés par des femmes et 9 millions d’emplois occupés par des hommes sont sous la menace de l’intelligence artificielle, selon un rapport de l’OIT

La France n’est pas épargnée par ces tentatives de remplacement des humains par l’intelligence artificielle comme l’illustre le cas d’une entreprise de veille médiatique

Le cas de la startup Magic AI est une illustration de ce que les entreprises visent une mise au rebut totale des développeurs humains

L'économie américaine a créé plus de deux millions d'emplois au cours de l'année écoulée. Mais les chômeurs sont de plus en plus nombreux à éprouver des difficultés à retrouver un emploi. En novembre, plus de sept millions d'Américains étaient au chômage, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas de travail et qu'ils essayaient d'en trouver un. Plus de 1,6 million de ces chômeurs étaient à la recherche d'un emploi depuis au moins six mois, selon le département du travail. Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi depuis aussi longtemps a augmenté de plus de 50 % depuis la fin de l'année 2022.En moyenne, il faut maintenant six mois pour trouver un emploi, soit environ un mois de plus que lors du boom postpandémique de l'embauche au début de 2023, selon le Département du travail des USA. Les difficultés concernent principalement les emplois à cols blancs bien rémunérés, notamment dans les secteurs de la technologie, du droit et des médias, où les entreprises ont connu une croissance rapide lorsque l'économie s'est relevée de la pandémie, mais ont désormais moins besoin d'embaucher de nouveaux salariés.En toile de fond, c’est à la multiplication des tentatives de remplacement des humains par l’intelligence artificielle à laquelle on assiste. C’est en tout cas ce qui ressort du rapport du Département américain du travail qui fait suite à la publication de résultats d’enquêtes selon lesquelles l’intelligence artificielle constitue une menace pour les employés à col blanc.Environ 21 millions d’emplois occupés par des femmes et 9 millions d’emplois occupés par des hommes sont susceptibles d’être remplacés par l’intelligence artificielle. C’est ce qui ressort d’un récent rapport de l’Organisation Internationale du Travail. Ce dernier précise pour ce qui est de la filière des technologies de l’information les programmeurs d’applications font partie des professions menacées par l’automatisation.Dans les pays à revenu élevé, 7,8 % des emplois occupés par des femmes sont susceptibles d'être automatisés, ce qui, selon l'OIT, représente environ 21 millions d'emplois. En revanche, 2,9 % des emplois masculins dans les pays à haut revenu - soit environ 9 millions d'emplois - sont susceptibles d'être automatisés. Le rapport liste les programmeurs d’applications parmi les professionnels les plus susceptibles d’être remplacés par l’intelligence artificielle.La montée en puissance de l'intelligence artificielle a récemment engendré la perte d'emplois pour plus de 200 travailleurs de l'entreprise Onclusive établie à Courbevoie.Matthew Piercy, Président de Reputational Intelligence France, Onclusive avait déclaré à ce propos que :« Onclusive a été créé il y a près de deux ans, réunissant diverses entreprises complémentaires du monde entier. Depuis lors, nous nous sommes engagés à fournir aux professionnels des relations publiques, de la communication et du marketing les meilleures solutions de gestion, veille et analyse des médias.Dans cette optique, nous avons exploré avec attention les moyens d'améliorer le service que nous offrons à nos clients afin de nous assurer qu'il est adapté à l'objectif visé, tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Cela inclut l'apport de l'intelligence artificielle, mais aussi la modernisation significative de nombreux systèmes et infrastructures obsolètes hérités de nos sociétés fondatrices.Après une évaluation approfondie, nous introduisons de nouvelles technologies et de nouveaux outils qui offriront à nos clients un service plus rapide et plus fiable. Je suis convaincu que la transformation que nous entreprenons permettra à Onclusive de sortir de cette période de transition plus forte, plus stable et mieux préparée pour l'avenir.Cependant, tout programme de transformation de cette ampleur nécessite des décisions difficiles. En France, notre CSE (Comité Social et Economique) a reçu toute la documentation relative à la réorganisation proposée et l'impact possible sur notre personnel, y compris un plan de licenciement associé. La mise en œuvre de ce projet n’a pas été décidée à la légère.Je tiens à saluer l'esprit de collaboration, d'ouverture et de transparence de nos collaborateurs, qui nous permettent de faire face à ces changements et de soutenir les employés concernés. Nous nous engageons pleinement à les soutenir dans le cadre d'un processus de transition réfléchi incluant plusieurs réunions préparatoires avec les élus, des experts qui assisteront le CSE, et une entreprise spécialisée dans le reclassement, à renommée nationale, qui sera consultée pour proposer à chaque personne concernée des solutions sur mesure. »La startup Magic AI, basée à San Francisco, a levé 117 millions de dollars en financement de série B pour poursuivre le développement de son système d'IA avancé visant à automatiser le développement de logiciels. La levée de fonds a été menée par NFDG Ventures de Nat Friedman et Daniel Gross, avec une participation supplémentaire de CapitalG et Elad Gil. Cela porte le financement total de Magic à ce jour à plus de 145 millions de dollars.Fondée en 2022 par Eric Steinberger et Sebastian De Ro, la startup se crée une niche en se concentrant sur le développement d'un ingénieur logiciel IA capable d'aider à des tâches de codage complexes et qui agira plus comme un collègue de travail que comme un simple outil de "copilotage".Les fondateurs estiment qu'en plus de stimuler la productivité pratique du codage, l'avancement des outils de génération de code intelligents peut également ouvrir la voie à une intelligence artificielle générale plus étendue. Leur vision s'étend même à la création de systèmes d'intelligence artificielle générale largement capables de s'aligner sur les valeurs humaines - des systèmes capables d'accélérer le progrès global en aidant l'humanité à relever les défis les plus complexes. La levée de fonds de 23 millions de dollars en série A l'été dernier a constitué une étape majeure dans la réalisation de cette mission ambitieuse.Le traitement de fenêtres contextuelles exceptionnellement grandes est au cœur de la stratégie technique de Magic. L'année dernière, l'entreprise a dévoilé son architecture de réseau de mémoire à long terme (LTM Net) et le modèle LTM-1 correspondant avec une fenêtre de contexte de 5 millions. À titre de comparaison, la plupart des modèles de langage fonctionnent sur des contextes beaucoup plus limités, généralement inférieurs à 32k tokens. Le puissant modèle GPT-4 Turbo d'OpenAI est de 128k tokens et Claude 2.1 d'Anthropic de 200k.Cependant, des modèles avec des fenêtres contextuelles beaucoup plus larges se profilent à l'horizon. Google a annoncé que son nouveau modèle Gemini 1.5 disposera d'une fenêtre de contexte d'un million de tokens et a précisé qu'il avait testé des longueurs de contexte allant jusqu'à 10 millions de tokens dans le cadre de ses recherches. Les capacités contextuelles nettement plus grandes permettent une compréhension plus nuancée du code, ce qui permet au modèle de Magic de raisonner sur des référentiels entiers et des arbres de dépendance afin d'accroître son utilité.Êtes-vous d’accord avec les avis selon lesquels ce n’est qu’une question de temps avant que l’intelligence artificielle ne s’accapare tous les postes de développeur informatique ?Ou êtes-vous en phase avec les avis selon lesquels « Le développeur reste l'expert, qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'IA correspond bien à l'intention du développeur », ce, même après l’atteinte du stade d’IA de niveau humain ?Quelles évolutions du métier de développeur entrevoyez-vous dans les 5 à 10 prochaines années au vu de l'adoption de l'intelligence artificielle dans la filière ?