Une étude de Goldman Sachs a relancé le débat sur limpact de lintelligence artificielle (IA) sur lemploi en estimant que 25 % de lensemble des heures de travail pourraient être automatisées par lIA. S'appuyant sur des données du département américain du Travail, les analystes Joseph Briggs et Sarah Dong anticipent un déplacement significatif de la main-d'uvre, sans pour autant évoquer un effondrement du marché de l'emploi. Leur analyse prévoit une hausse d'un million du nombre de chômeurs, tout en soulignant que lIA naffectera pas tous les secteurs de manière uniforme. Ils rappellent toutefois que les précédents changements technologiques ont créé de nouvelles professions à grande échelle, tempérant ainsi l'idée d'un remplacement massif et irréversible du travail humain.
Les analystes de Goldman Sachs ont prédit que l'IA pourrait automatiser un quart de toutes les heures de travail. Cela entraînera d'importants déplacements d'emplois, mais sans pour autant provoquer une crise totale de l'emploi. Cette projection sinscrit dans un contexte où limpact de lIA sur lemploi est déjà mesurable. Une étude du MIT a en effet estimé que les technologies dIA sont désormais capables de remplacer 11,7 % du marché du travail américain, ce qui représente une perte salariale colossale de 1 200 milliards de dollars dans des secteurs clés tels que la finance, la santé et les services professionnels.
Parallèlement, lIA est de plus en plus souvent mentionnée dans les annonces de suppressions demplois, notamment dans le secteur technologique. Un récent rapport indique que les entreprises technologiques ont invoqué l'IA pour justifier près de 50 000 suppressions d'emplois aux États-Unis en 2025, dont 31 000 rien qu'en octobre dernier. Toutefois, il est parfois difficile de distinguer le rôle exact de lIA dans ces réductions d'effectifs des autres facteurs économiques.
Selon un récent rapport de Fortune, les analystes de Goldman Sachs Joseph Briggs et Sarah Dong ont cité les chiffres de l'emploi du ministère du Travail pour affirmer que l'IA pourrait automatiser 25 % de toutes les heures de travail. Les analystes ont estimé : « Nous prévoyons que la transition vers l'IA entraînera un nombre important de déplacements de main-d'uvre. »
Toutefois, les analystes affirment que l'IA n'éliminera pas les emplois de manière uniforme dans tous les secteurs. « Notre prévision de base d'une augmentation de 15 % de la productivité du travail grâce à l'IA et la relation historique entre les gains de productivité liés à la technologie et les pertes d'emplois impliquent que 6 à 7 % des emplois seront supprimés pendant la période d'adoption », ont-ils noté.
« Nous estimons que le taux de chômage brut atteindra un pic d'environ 0,6 point de pourcentage (ce qui correspond à une augmentation d'un million de chômeurs) », ont écrit les analystes dans leur rapport de recherche.
Le document de recherche, intitulé « How Concerned Should We Be About a Job Apocalypse? » (Dans quelle mesure devons-nous nous inquiéter d'une apocalypse de l'emploi ?), tente de répondre à une question soulevée pour la première fois en 1983 par l'économiste Wassily Leontief, lauréat du prix Nobel.
Il se demandait si la technologie pouvait devenir si avancée que « les humains pourraient suivre le même chemin que les chevaux », en référence à la façon dont les tracteurs ont remplacé les chevaux dans l'agriculture et les transports au début des années 1900.
Les ordinateurs pourraient-ils rendre la pensée humaine obsolète, tout comme les moteurs ont rendu la puissance des chevaux inutile ? Les analystes de Goldman Sachs ont conclu que les gens devraient s'en préoccuper, mais sans s'inquiéter outre mesure.
Pourquoi les analystes de Goldman Sachs pensent que les gens ne devraient pas s'inquiéter outre mesure du remplacement des emplois par l'IA
Les prévisions des analystes semblent pessimistes, mais il y a une bonne nouvelle. Les périodes de changement technologique passées ont créé de nombreux nouveaux emplois que personne n'aurait pu imaginer auparavant, ont mentionné les analystes de Goldman Sachs.
« Les changements technologiques sont un moteur essentiel de la croissance à long terme de l'emploi grâce à la création de nouveaux métiers ; seuls 40 % des travailleurs occupent aujourd'hui des emplois qui existaient il y a 85 ans, ce qui suggère que l'IA créera de nouveaux rôles même si elle en rend d'autres obsolètes. Plus de 6 millions de travailleurs occupent actuellement des emplois liés à l'informatique qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans, tandis que 8 à 9 millions d'autres occupent des postes rendus possibles par l'économie collaborative, le commerce électronique, la création de contenu ou les jeux vidéo », ont écrit les analystes.
Tom Lee, directeur de recherche chez Fundstrat, a récemment fait une comparaison similaire dans le podcast Prof G Markets avec Scott Galloway et Ed Elson, comparant l'essor actuel de l'IA à l'introduction des aliments surgelés dans les années 1920. Citant les recherches de son entreprise, il a déclaré que cela avait réduit le nombre d'ouvriers agricoles de 40 % à 2 % de la main-d'uvre américaine, mais que suffisamment de nouveaux emplois avaient été créés pour que le changement soit globalement positif.
« Imaginons qu'il y ait eu une chaîne CNBC en 1920 et que ces économistes aient déclaré : « Les aliments surgelés, s'ils font leur apparition et qu'ils éliminent 95 % de tous les agriculteurs, vont anéantir l'économie américaine. L'économie américaine ne peut pas survivre aux aliments surgelés... Au contraire, cela a libéré du temps, n'est-ce pas ? Et cela a créé, cela a permis aux gens de se reconvertir et cela a créé une main-d'uvre complètement nouvelle », a fait remarquer Tom Lee.
En 1983, Leontief écrivait à l'origine : « Le rôle des humains en tant que facteur de production le plus important est voué à diminuer, tout comme le rôle des chevaux... a d'abord diminué, puis a été éliminé. » Cette phrase a ensuite été raccourcie au fil du temps et lui est aujourd'hui largement attribuée sous la forme suivante : « Les humains pourraient suivre le même chemin que les chevaux. »
Au-delà des estimations globales avancées par Goldman Sachs, des analyses plus ciblées permettent d'apporter un éclairage complémentaire sur les métiers les plus exposés. Une récente étude de Microsoft a ainsi identifié les 40 professions les plus vulnérables à l'essor de l'IA, notamment celles qui reposent sur le langage, la création de contenu et la communication.
Fondée sur plus de 200 000 interactions d'utilisateurs avec Bing Copilot, l'étude intitulée « Working with AI : Measuring the Occupational Implications of Generative AI » met en lumière le fait que des professions telles que celles d'interprète, de rédacteur ou d'agent de service client sont particulièrement concernées. À l'inverse, les métiers à forte composante physique ou manuelle, ou nécessitant une intervention en temps réel, comme ceux de chirurgien ou de mécanicien, apparaissent nettement plus résilients. Microsoft insiste toutefois sur le fait que lIA est appelée à assister les travailleurs dans leurs tâches plutôt que de se substituer entièrement à eux.
Source : Document de recherche de Goldman Sachs intitulé « Dans quelle mesure devons-nous nous inquiéter d'une apocalypse de l'emploi ? »
