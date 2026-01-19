J'ai la chance dêtre au cur de cette "Apocalypse", les USA et Singapour sont généralement en avance avant les européens.Ici il y'a et il y'a eu des remplacements par l'ia, rien que dans ma boite, l'ia et partous à tous les process et tout est fait pour être automatisable. La ou avant on avait 5 développeurs, désormais on en a que 3 max.Pour autant sur 2025 Singapour na pas connu une forte augmentation du chômage directement due à lIA. Les chiffres officiels montrent que le chômage reste très bas et relativement stable. On est passé de 1.9% en 2024 à 2% en 2025.Dans le même temps on a eu une belle croissance de 4.8% contre 4.4% en 2024.Donc malgré en plus un contexte mondial encore plus incertain (guerre, taxe douanière...), le gouvernement a su bien gérer l'économie et on a sur performé en 2025 par rapport à 2024.Je ne peux pas prédire le monde dans 10ans, mais pour l'instant parler d'apocalypse ça me semble être à l'opposé de ce que je vois et des statistiques officiels.J'ai presque envie de dire que le gouvernement français fait bien plus de dégât a lui tout seul à l'économie française que ne le fera l'ia durant cette décennieOu Trump risque d'en faire bien plus a son peuple et aux européens si il attaque le Groenland que ne le fera chatgpt.Il y'a un manque de croissance en europe, c'est la principale cause du chômage, et même si le pétrole continue de baisser ce sera pas suffisant pour relancer l'économie. Avec 3% de croissance et des taux directeurs plus bas je suis sur que les entreprises relanceraient des projets dans la tech et le chômage baisserait massivement en europe. On peut tabler sur 4-5% max de chômage en France avec 3% de croissance.