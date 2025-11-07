3 0

LIA a son niveau actuel et ses promesses marketing sont la plus grande escroquerie planétaire jamais conçue. Je ne vois pas comment on peut envisager de lutiliser sérieusement pour du professionnel. A part en assistant de recherche et encore vu quelle a des hallucinations ce que na pas un moteur de recherche traditionnel ou une documentation.Ma principale utilisation de lIA : dégrossir un sujet que je ne connais pas puis chercher des sources pour ensuite approfondir le sujet.Pour du code: me rappeler comment on fait quelque chose que je nai pas fait depuis longtemps. Lintérêt est que cela va vite et que je vois tout de suite si cest correct. Aussi générer du code basique plutôt que le taper moi même : cela va plus vite.Dernière tentative de faire coder deux IA hier matin sur un sujet que je ne maîtrise pas : webassembly en rust avec spin framework et fermyon cloud.Résultat : 32 erreurs de compilations même les fichiers spin.toml et cargo.toml étaient erronés. Le pire étant lutilisation de sqlx avec wasm pour accéder à une base de donnée postgres... Au lieu dutiliser le sdk de spin.Résultat: 2 heures de perdues pour tenter de faire générer une api avec un CRUD Jai recommencé ensuite laprès midi en utilisant la documentation spin et les exemples: 1,5 heure pour avoir lapi CRUD.