Les entreprises virent des employés pour les remplacer par l'IA, puis les réembauchent, l'IA ne répondant pas aux attentes.
95 % n'ont pas réalisé de retours financiers sur leurs investissements IA

Le , par Stéphane le calme
Lintelligence artificielle devait tout révolutionner. Automatiser, rationaliser, rendre les entreprises plus agiles et plus rentables. Mais la promesse sest rapidement heurtée à la réalité. Alors que l'engouement pour l'intelligence artificielle continue d'influencer la stratégie des entreprises, de nombreuses organisations qui avaient réduit leurs effectifs dans un contexte économique incertain recommencent discrètement à embaucher. De nouvelles données fournies par la société d'analyse du milieu de travail Visier montrent que les entreprises réembauchent une part croissante des employés qu'elles avaient licenciés, ce qui indique que les technologies d'automatisation ne remplacent pas encore les travailleurs à l'échelle prévue par certains dirigeants.

Visier a analysé les données relatives à l'emploi de 2,4 millions de travailleurs dans 142 entreprises à travers le monde. Environ 5,3 % des employés licenciés ont ensuite réintégré leur ancien employeur, un taux qui est resté stable pendant plusieurs années, mais qui a récemment commencé à augmenter.

Andrea Derler, directrice chez Visier, a déclaré que ces données suggèrent que de nombreuses organisations sont confrontées à la réalité pratique de ce que les outils d'IA peuvent  et ne peuvent pas  faire. Elle a décrit l'intelligence artificielle comme une explication pratique des licenciements, mais pas encore tout à fait justifiée.

Cette tendance souligne l'inadéquation entre les attentes envers la technologie et les résultats opérationnels. Alors que les agents alimentés par l'IA et les systèmes de main-d'uvre numérique se développent dans tous les secteurs, les conclusions de Visier suggèrent que ces systèmes remplacent rarement des emplois dans leur intégralité. Au contraire, ils ont tendance à automatiser certaines parties des tâches, laissant souvent les entreprises à court de l'expertise humaine nécessaire pour gérer ou compléter les nouveaux outils. Cet écart a conduit certaines entreprises à réembaucher des travailleurs expérimentés, alors que les coûts et la complexité de l'intégration de l'IA augmentent.

MIT : environ 95 % des organisations n'ont pas encore réalisé de retours financiers mesurables sur leurs investissements dans l'IA

Selon Derler, de nombreux cadres supérieurs n'ont tout simplement pas eu le temps d'évaluer les coûts réels d'un déploiement à grande échelle de l'IA ni de déterminer quels rôles peuvent réellement être automatisés. La mise en place d'une infrastructure d'IA (matériel, systèmes de données et cadres de sécurité) nécessite d'importantes dépenses d'investissement. Ces coûts dépassent souvent les prévisions initiales, ce qui oblige les équipes de direction à reconsidérer le retour sur investissement réel par rapport au maintien en poste d'employés qualifiés.

Ses commentaires concordent avec les recherches du MIT, qui montrent qu'environ 95 % des organisations n'ont pas encore réalisé de retours financiers mesurables sur leurs investissements dans l'IA. Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers, a déclaré que les récentes tendances en matière de dépenses dans le secteur suggèrent que « peut-être que tout cet argent n'est pas dépensé de manière très judicieuse ».

Même les mesures standard de réduction des coûts, telles que les licenciements, ont des conséquences cachées. Les données d'Orgvue, une plateforme logicielle de planification des effectifs, estiment que les entreprises dépensent environ 1,27 dollar pour chaque dollar économisé grâce à la réduction des effectifs. Ce chiffre comprend les indemnités de licenciement, l'assurance chômage et d'autres dépenses indirectes qui peuvent temporairement compenser les économies réalisées sur la masse salariale.

Selon Derler, ces conclusions mettent en évidence un déficit de planification plus important auquel de nombreuses équipes de direction doivent remédier rapidement. Les licenciements peuvent apporter un soulagement à court terme pour les bilans ou l'image auprès des investisseurs, mais ils simplifient rarement les stratégies à long terme en matière de main-d'uvre ou de technologie. En fin de compte, les organisations qui sous-estiment le potentiel d'économies de l'IA pourraient se retrouver à rappeler les talents qu'elles ont laissés partir.

La fintech Klarna embauche de nouveau après s'être vantée que l'IA lui a permis de réduire ses effectifs

En août, Klarna a fait les gros titres lorsqu'elle a annoncé se préparer à réduire ses effectifs de près de 50 % à mesure que l'automatisation par l'intelligence artificielle devient plus répandue. L'entreprise de paiement direct a réduit ses effectifs de plus de 1 000 personnes au cours de l'année écoulée, en partie à cause de l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle. Elle prévoyait de procéder à d'autres suppressions d'emplois, ce qui se traduisait par une réduction de près de 2 000 postes. À ce moment-là, le nombre d'employés de Klarna est passé d'environ 5 000 à 3 800 par rapport à celui de l'année précédente.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que le nombre d'employés devrait être ramené à environ 2 000 dans les années à venir, sans toutefois fournir de calendrier précis. Dans son rapport financier intermédiaire, Klarna a attribué les suppressions d'emplois à sa dépendance croissante à l'égard de l'intelligence artificielle, ce qui lui a permis de réduire sa main-d'uvre humaine.

Klarna affirmait que son chatbot alimenté par l'IA peut gérer la charge de travail auparavant gérée par 700 agents de service à la clientèle à temps plein. L'entreprise a réduit le temps de résolution moyen des demandes de service à la clientèle de 11 minutes à deux, tout en maintenant des taux de satisfaction de la clientèle constants par rapport aux agents humains.

« Notre assistant d'IA sert désormais également d'assistant d'achat puissant qui aide les consommateurs à découvrir et à choisir des produits adaptés, transformant ainsi davantage l'expérience d'achat et les aidant à économiser du temps et de l'argent », a déclaré l'entreprise.

En décembre, le PDG de Klarna Group Plc, Sebastian Siemiatkowski, a déclaré que son entreprise avait pu cesser d'embaucher un an auparavant, car elle avait investi dans l'intelligence artificielle qui fait le travail de centaines de personnes dans l'entreprise.

Et pourtant...

Le directeur général de Klarna Group Plc estime que sa politique de réduction des coûts, alimentée par les progrès de l'intelligence artificielle, est allée trop loin.

À cette fin, Sebastian Siemiatkowski a préparé une campagne de recrutement afin que les clients de la société « buy-now-pay-later » aient toujours la possibilité de parler à une personne réelle, signe que l'engagement de la fintech suédoise en faveur de l'intelligence artificielle a ses limites.


Une désillusion face aux promesses de l'IA

Malgré l'enthousiasme initial, de nombreuses entreprises constatent que les projets d'IA n'atteignent pas les résultats escomptés. Il s'avère que Klarna est loin d'être la seule. Selon une récente enquête d'IBM menée auprès de 2 000 PDG, seul un projet d'IA sur quatre donne les résultats escomptés en termes de retour sur investissement.

Une proportion encore plus faible (16 %) est mise en uvre à l'échelle de l'entreprise, selon l'enquête.

Malgré ce triste taux de réussite, les entreprises se lancent à corps perdu dans l'IA, principalement parce qu'elles sont convaincues que tout le monde le fait. Selon l'étude, près de deux tiers des PDG (64 %) déclarent que « le risque d'être à la traîne les pousse à investir dans certaines technologies avant d'avoir une compréhension claire de la valeur qu'elles apportent à l'organisation ».

L'approche « tech-first -ask-questions-later » a donné lieu à quelques ratés mémorables. Air Canada a utilisé un chatbot qui avait inventé une politique de remboursement lors d'une conversation avec un client ; l'entreprise a été contrainte de rendre 880 dollars au client bien qu'elle ait tenté de faire valoir qu'elle n'était pas responsable des actions du chatbot. McDonald's a essayé pendant trois ans un système piloté par l'IA pour ses drive-thrus avant de mettre fin à ses efforts. Au cours de ces années, le système a commis des erreurs, par exemple en essayant d'ajouter du bacon à une commande de crème glacée et en donnant à un client une commande de 260...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Nym4x
Le 09/11/2025 à 11:09
LIA a son niveau actuel et ses promesses marketing sont la plus grande escroquerie planétaire jamais conçue. Je ne vois pas comment on peut envisager de lutiliser sérieusement pour du professionnel. A part en assistant de recherche et encore vu quelle a des hallucinations ce que na pas un moteur de recherche traditionnel ou une documentation.

Ma principale utilisation de lIA : dégrossir un sujet que je ne connais pas puis chercher des sources pour ensuite approfondir le sujet.

Pour du code: me rappeler comment on fait quelque chose que je nai pas fait depuis longtemps. Lintérêt est que cela va vite et que je vois tout de suite si cest correct. Aussi générer du code basique plutôt que le taper moi même : cela va plus vite.

Dernière tentative de faire coder deux IA hier matin sur un sujet que je ne maîtrise pas : webassembly en rust avec spin framework et fermyon cloud.

Résultat : 32 erreurs de compilations même les fichiers spin.toml et cargo.toml étaient erronés. Le pire étant lutilisation de sqlx avec wasm pour accéder à une base de donnée postgres... Au lieu dutiliser le sdk de spin.

Résultat: 2 heures de perdues pour tenter de faire générer une api avec un CRUD Jai recommencé ensuite laprès midi en utilisant la documentation spin et les exemples: 1,5 heure pour avoir lapi CRUD.
3  0 
RenarddeFeu
Le 09/11/2025 à 2:03
Une étude a montré que les entreprises du NASDAQ qui n'utilisaient pas l'IA performaient moins bien en bourse que les autres. Le recours à l'IA est nécessaire pour créer de la valeur actionnariale, et ce indépendamment de son efficacité.

L'erreur que font beaucoup de travailleurs, et en particulier les cols blancs : c'est de croire que les dirigeants agissent toujours de manière rationnelle dans l'intérêt de l'entreprise, alors que leur fonction première est de satisfaire les désirs des actionnaires et des investisseurs.

Les cols blancs vont se faire laminer par l'IA, non parce qu'elle est plus performante, mais parce qu'elle est désirable dans le monde de la finance.
2  0 

 