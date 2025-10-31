Les données de haut niveau ne montrent pas encore de changements massifs

« Des équipes plus réduites »

La France nest pas épargnée par ces tentatives de remplacement des humains par lintelligence artificielle

JPMorgan Chase et Goldman Sachs l'utilisent pour employer moins de personnes. Le PDG de Ford, Jim Farley, a averti qu'elle « remplacera littéralement la moitié de tous les cols blancs ». Marc Benioff, de Salesforce, a affirmé qu'elle effectuait déjà jusqu'à 50 % de la charge de travail de l'entreprise. Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré au Wall Street Journal qu'elle « va littéralement changer tous les emplois ».Ce dont parlent toutes les entreprises américaines, c'est de l'intelligence artificielle.Moins de trois ans après le boom de l'IA générative, les dirigeants de tous les grands secteurs d'activité annoncent haut et fort à leurs employés et à leurs actionnaires qu'en raison de la révolution technologique en cours, la taille et la composition de leur main-d'uvre sont sur le point de changer radicalement, si ce n'est déjà fait.Ce qui a commencé avec le lancement de ChatGPT par OpenAI et une nouvelle façon pour les consommateurs d'utiliser les chatbots s'est rapidement étendu aux entreprises, qui emploient désormais des agents IA personnalisés pour automatiser des fonctions dans le domaine du service client, du marketing, du codage, de la création de contenu et ailleurs.Selon des estimations récentes de Goldman Sachs, 6 à 7 % des travailleurs américains pourraient perdre leur emploi en raison de l'adoption de l'IA. Le Stanford Digital Economy Lab, s'appuyant sur les données d'emploi d'ADP, a constaté que les embauches de débutants dans les « emplois exposés à l'IA » ont chuté de 13 % depuis que les grands modèles de langage ont commencé à se multiplier. Le rapport indique que le développement de logiciels, le service à la clientèle et le travail administratif sont les types d'emplois les plus vulnérables à l'IA aujourd'hui.« Nous sommes au début d'une évolution qui s'étendra sur plusieurs décennies et qui aura un impact majeur sur le marché du travail », a déclaré Gad Levanon, économiste en chef du Burning Glass Institute, un cabinet de recherche qui se concentre sur les changements dans l'économie et la main-d'uvre.« Il y a probablement beaucoup plus à venir », a-t-il ajouté.L'automatisation n'est bien sûr pas une nouveauté. Chaque époque a connu son imprimerie, son distributeur automatique de billets, sa caisse automatique ou son agence de réservation en ligne, qui ont remplacé le travail humain par une forme ou une autre de technologie. Ce processus a donné naissance à de nouveaux emplois et a permis aux économies de s'adapter et d'évoluer.Un rapport du Forum économique mondial publié en début d'année estimait que l'avènement de l'IA, de la robotique et de l'automatisation pourrait entraîner la suppression de 92 millions d'emplois d'ici 2030, tout en créant 170 millions de nouveaux postes. Le développement, la recherche, la sécurité et la mise en uvre de l'IA sont autant de domaines en pleine croissance, au même titre que la robotique.Erik Brynjolfsson, directeur du groupe de recherche de Stanford, a déclaré qu'outre les nouveaux types de rôles, les emplois physiques tels que les aides-soignants et les ouvriers du bâtiment sont jusqu'à présent à l'abri des perturbations liées à l'IA.« Il y aura davantage de turbulences dans les deux sens au cours des mois et des années à venir », a déclaré Brynjolfsson lors d'une interview. « Nous devons préparer notre main-d'uvre. »Le gouvernement américain est en arrêt depuis trois semaines, ce qui a entraîné la fermeture du Bureau of Labor Statistics. Mais d'autres rapports provenant d'organisations telles que la Fed de Chicago ont montré que l'économie continuait de progresser lentement. La croissance de l'emploi est modeste, mais le marché du travail reste stable.Selon la Fed de Chicago, le taux de chômage est resté stable à 4,3 % en septembre, tout comme le taux de licenciements et autres départs, qui s'est maintenu à 2,1 %.Une étude récente publiée par le Budget Lab de Yale n'a révélé aucune « perturbation perceptible » causée par ChatGPT. Martha Gimbel, cofondatrice du laboratoire, a qualifié les bouleversements causés par l'IA de « minimes » et « incroyablement concentrés », même si cela pourrait changer à mesure que les changements technologiques se répercutent sur l'ensemble de l'économie.« Le reste de l'économie évolue souvent plus lentement que la Silicon Valley », a-t-elle déclaré.La Fed de New York a révélé dans une enquête menée le mois dernier que seulement 1 % des entreprises de services ont déclaré avoir licencié des employés en raison de l'IA au cours des six derniers mois. La Society for Human Resource Management a déclaré que ses données montrent que 6 % des emplois aux États-Unis ont été automatisés à 50 % ou plus, un chiffre qui atteint 32 % pour les professions liées à l'informatique et aux mathématiques.Il ne faut pas beaucoup insister pour que les dirigeants d'entreprise parlent de ce qui va arriver.Andy Jassy, PDG d'Amazon, a déclaré en juin que les effectifs de son entreprise allaient diminuer au cours des prochaines années en raison de l'intelligence artificielle, et a encouragé les employés à apprendre à utiliser les outils d'IA afin de « faire plus avec des équipes plus réduites ». Le New York Times a publié mardi un article d'investigation montrant que l'équipe d'automatisation d'Amazon prévoit de pouvoir éviter d'embaucher plus de 160 000 personnes aux États-Unis d'ici 2027, ce qui équivaut à une économie d'environ 30 cents sur chaque article emballé et livré par Amazon. Selon le Times, cet article s'appuie sur des entretiens et des documents stratégiques internes.En réponse à cet article, un porte-parole d'Amazon a déclaré que ces documents donnaient « une image incomplète et trompeuse de nos projets ». « Dans ce cas précis, ces documents semblent refléter le point de vue d'une seule équipe et ne représentent pas notre stratégie globale d'embauche dans nos différents secteurs d'activité, ni aujourd'hui ni à l'avenir », a déclaré le porte-parole dans un e-mail.Le PDG Alex Karp a déclaré en août que sa société d'analyse de données, dont la capitalisation boursière a été multipliée par plus de onze au cours des deux dernières années, vise à multiplier par dix son chiffre d'affaires et à réduire ses effectifs d'environ 12 %. Il n'a pas précisé le délai pour atteindre cet objectif.Le message se répand dans l'industrie technologique.Benioff, PDG de Salesforce, a déclaré le mois dernier que son entreprise de logiciels avait réduit le nombre de postes dans le service clientèle de 9 000 à 5 000 « parce que j'ai besoin de moins de personnel ». La société suédoise de technologie financière Klarna a déclaré avoir réduit ses effectifs de 40 % suite à l'adoption de l'IA. Le PDG de Shopify, Tobi Lutke, a déclaré à ses employés en avril qu'ils devront prouver pourquoi ils « ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent en utilisant l'IA » avant de demander davantage de personnel et de ressources.Les assistants de codage ont été parmi les premiers gagnants de la ruée vers l'IA générative, devenant le premier type d'application réel à attirer un nombre important d'utilisateurs payants. The Information a rapporté la semaine dernière qu'Anysphere, la société mère de Cursor, est en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation de 27 milliards de dollars, alors qu'elle affronte GitHub de Microsoft et d'autres startups, dont Replit, sur un marché de plus en plus encombré.Le développement de logiciels n'est qu'un début.Dans le secteur bancaire, les dirigeants de JPMorgan ont reçu pour consigne d'éviter d'embaucher du personnel, car l'entreprise déploie l'IA dans toutes ses activités, a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum aux analystes la semaine dernière. Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré qu'à mesure que sa banque intégrera l'IA, elle « examinera de bout en bout la manière dont nous organisons notre personnel, prenons des décisions et réfléchissons à la productivité et à l'efficacité ».La montée en puissance de l'intelligence artificielle a récemment engendré la perte d'emplois pour plus de 200 travailleurs de l'entreprise Onclusive établie à Courbevoie.Matthew Piercy, Président...