Les banques européennes prévoient de supprimer 200 000 emplois à mesure que l'IA s'impose, selon une nouvelle analyse de Morgan Stanley

Un nouveau rapport a révélé que les banques européennes s'apprêtent à entreprendre l'une de leurs plus importantes restructurations depuis des décennies, avec la suppression prévue de 200 000 postes à travers le continent. La cause ? Une vague rapide d'automatisation et d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) qui redéfinit le fonctionnement des institutions financières. Alors que les outils numériques révolutionnent l'efficacité et la précision des données, des couches entières de travail administratif deviennent superflues.
Selon une étude de Citigroup en 2024, l'industrie bancaire est le secteur le plus susceptible de connaître le plus grand bouleversement des rôles une fois que l'intelligence artificielle sera plus largement utilisée. Environ 54 % des emplois dans le secteur bancaire ont un fort potentiel d'automatisation, indique la banque dans un nouveau rapport sur l'IA. Le deuxième secteur le plus touché est celui de l'assurance, avec 48 %.
La banque a également averti que l'IA introduisait de nouveaux niveaux de risque dans le secteur financier en raison de sa tendance à "halluciner" et qu'elle pourrait entraîner des dommages financiers à grande échelle et une perte de réputation. 12 % des fonctions dans le secteur pourraient être "augmentées" grâce à la technologie. Les bénéfices du secteur bancaire mondial pourraient atteindre 2 000 milliards de dollars d'ici à 2028, soit une augmentation de 9 % au cours des cinq prochaines années, selon les projections de Citigroup.
Malgré cet avertissement, les grandes entreprises continuaient de réfléchir à la possibilité de réduire l'embauche de nouveaux analystes alors que Wall Street s'appuie de plus en plus sur l'IA. Certaines personnes chez Goldman Sachs, Morgan Stanley et d'autres banques ont suggéré que les nouvelles classes d'analystes juniors en banque d'investissement pourraient être réduites de deux tiers, tandis que ceux qui seront recrutés pourraient toucher des salaires moins élevés, leur travail étant assisté par l'intelligence artificielle (IA).
L'adoption de l'IA dans le secteur bancaire s'accélère à un rythme que peu avaient anticipé. De l'évaluation des risques aux rapports de conformité, les tâches autrefois gérées par de grandes équipes humaines sont désormais exécutées plus rapidement et avec plus de précision par des systèmes d'apprentissage automatique. Cette évolution, bien que saluée pour l'amélioration de la productivité qu'elle apporte, suscite de vives inquiétudes quant à l'ampleur des suppressions d'emplois et à ses conséquences économiques plus larges.
Le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire européen
Au cours de la dernière décennie, l'IA est passée de la théorie à la pratique au sein des institutions financières européennes. Les banques ont de plus en plus recours à l'analyse prédictive, au traitement du langage naturel et à la robotique pour traiter les tâches répétitives. Les opérations de back-office, longtemps considérées comme le fondement des opérations bancaires, sont désormais au premier plan de cette transformation.
Par exemple, les processus de gestion des risques qui nécessitaient autrefois des milliers d'analystes s'appuient désormais sur des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'analyser de vastes ensembles de données en quelques secondes. De même, les services de conformité déploient des outils d'IA pour détecter les transactions suspectes et prévenir la criminalité financière avec une précision supérieure à celle des équipes humaines. Ce gain d'efficacité, bien que financièrement avantageux pour les banques, entraîne également une réduction considérable des fonctions administratives.
Un exemple, en octobre 2025, Goldman Sachs s'est préparé à une nouvelle vague de licenciements dans le cadre d'une refonte complète de l'entreprise sous l'impulsion de l'IA. Selon l'équipe de direction du PDG David Solomon au personnel dans une note interne,e géant de Wall Street va « limiter la croissance de ses effectifs jusqu'à la fin de l'année » et procéder à une « réduction limitée des postes dans toute l'entreprise », le jour même où la banque a annoncé des bénéfices records pour le troisième trimestre. « Même lorsque l'activité est florissante, nous avons l'obligation d'examiner attentivement nos opérations et de positionner l'entreprise pour l'avenir », a écrit la direction de Goldman.
Les opérations de back-office sont les plus touchées
Les services de back-office seront les premiers et les plus durement touchés. Des banques telles que Deutsche Bank, HSBC et BNP Paribas ont déjà lancé des plans de consolidation qui s'appuient fortement sur la technologie pour réduire les coûts. Les tâches administratives, la vérification des documents et le rapprochement des données de base, qui constituent une grande partie des responsabilités du back-office, sont de plus en plus automatisées.
Les analystes du secteur prévoient que d'ici trois à cinq ans, les fonctions administratives diminueront jusqu'à 30 % dans certaines grandes institutions européennes. Cette évolution est due aux systèmes d'apprentissage automatique qui peuvent traiter les documents de conformité, tenir des registres et exécuter des transactions standard avec une intervention humaine minimale.
Si l'automatisation du service client est évidente depuis des années grâce aux chatbots et aux portails en ligne, l'intégration de l'IA dans l'analyse des risques et la conformité marque un tournant. Ces fonctions, qui nécessitaient traditionnellement un jugement humain et des capacités d'analyse, sont en train d'être redéfinies grâce à des algorithmes avancés capables d'interpréter les cadres réglementaires et d'évaluer automatiquement les risques de crédit ou d'investissement.
Les régulateurs financiers de l'Union européenne suivent de près cette évolution. Ils reconnaissent le potentiel de l'IA pour réduire les erreurs humaines et améliorer la conformité réglementaire, mais ils mettent également en garde contre une dépendance excessive à des systèmes algorithmiques opaques. La transparence, l'auditabilité et la responsabilité deviendront des éléments centraux dans la manière dont les institutions financières déploient les technologies d'IA de manière responsable.
Par exemple, en 2022, Morgan Stanley a accepté de payer une amende de 35 millions de dollars pour régler les accusations selon lesquelles elle n'a pas protégé les informations personnelles d'environ 15 millions de clients. Dans ce que la SEC a décrit et appelé les « manquements étendus » de Morgan Stanley, il est notamment reproché à la multinationale de ne pas sêtre débarrassé correctement des disques durs et des serveurs, pour protéger les informations des clients qui se sont retrouvés en vente sur un site d'enchères en ligne.
Équilibre entre innovation et préservation de l'emploi
Si l'IA améliore l'efficacité, elle intensifie également la pression sur les banques pour qu'elles gèrent leurs responsabilités sociales et éthiques liées aux suppressions d'emplois. Les syndicats d'employés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni ont appelé à la mise en place de programmes de reconversion structurés et de stratégies de redéploiement afin d'atténuer l'impact. Certaines banques réagissent en lançant des initiatives de formation numérique et de perfectionnement des compétences, offrant à leur personnel la possibilité de se reconvertir dans des postes liés à la science des données, à la cybersécurité et à la conformité numérique.
Par exemple, le groupe espagnol Santander s'est engagé à reconvertir des milliers d'employés vers des postes axés sur la technologie, tandis que l'italien UniCredit investit dans des programmes internes de formation à l'IA. Malgré ces efforts, la plupart des analystes du marché du travail prévoient que les gains d'efficacité liés à l'automatisation continueront à dépasser la capacité des banques à réabsorber les travailleurs déplacés.
Les 200 000 licenciements prévus auront des répercussions sur l'ensemble de l'économie européenne. Le secteur bancaire reste l'un des plus grands employeurs de professionnels qualifiés de la région, et des suppressions d'emplois d'une telle ampleur pourraient avoir un impact sur les marchés immobiliers, les dépenses de consommation et la stabilité économique régionale. Les centres financiers tels que Francfort, Londres, Paris et Milan pourraient connaître des perturbations plus ou moins importantes, en fonction de la réglementation locale du travail et du rythme de mise en uvre de l'automatisation.
Au-delà des implications économiques, cette évolution reflète également un changement de philosophie dans le domaine financier. Alors que le secteur privilégiait autrefois l'expertise humaine et la gestion hiérarchique, il accorde désormais de plus en plus d'importance à la précision et à la rapidité des algorithmes. Cette transformation rappelle les transitions similaires observées dans les secteurs de la fabrication et de la logistique, où l'automatisation a d'abord entraîné des licenciements, mais a finalement donné naissance à de nouvelles catégories d'emplois axées sur la supervision technologique et l'innovation.
Les fournisseurs d'IA tels qu'IBM, Google Cloud et les petites start-ups fintech ont saisi cette opportunité pour fournir des outils d'automatisation spécialisés aux banques. Les partenariats entre les grands prêteurs européens et les entreprises technologiques se développent rapidement. Ces collaborations permettent aux institutions financières de déployer à grande échelle des solutions d'IA personnalisées pour l'évaluation de la solvabilité, la détection des fraudes et l'optimisation des portefeuilles.
Cependant, cette évolution renforce également la dépendance vis-à-vis des technologies tierces. Avec l'externalisation croissante des fonctions critiques, la confidentialité des données et la cybersécurité deviennent des préoccupations primordiales. Les régulateurs sont déjà en train d'élaborer des cadres visant à garantir que les banques utilisant l'IA conservent l'entière responsabilité des décisions issues des systèmes algorithmiques.
L'avenir du travail dans le secteur bancaire européen
L'évolution de l'IA dans le secteur financier ne signifie pas nécessairement la fin de la contribution humaine. De nombreux experts estiment que l'IA complétera plutôt qu'elle ne remplacera complètement les rôles humains dans la prise de décisions stratégiques, la gestion des relations avec la clientèle et la surveillance éthique. L'automatisation prenant en charge les tâches routinières, les employés peuvent se concentrer sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée telles que l'innovation, les services de conseil et la conception de nouveaux produits financiers.
La phase de transition sera toutefois difficile. Les banques seront soumises à une pression pour rester rentables malgré la réduction de leurs effectifs, tandis que la société sera confrontée aux implications plus larges du chômage lié à la technologie. Les décideurs politiques et les dirigeants du secteur doivent donc collaborer pour créer des parcours professionnels durables, en veillant à ce que l'adoption des technologies profite à la fois aux institutions et aux travailleurs.
La poussée vers l'automatisation basée sur l'IA marque un moment décisif pour le secteur bancaire européen. Avec 200 000 suppressions d'emplois à l'horizon, les institutions sont confrontées à la fois à une opportunité et à un défi moral. L'intelligence artificielle promet une efficacité, une sécurité et une précision inégalées, mais exige également une gestion prudente de son impact sur l'humain.
La manière dont les banques navigueront dans cette transformation déterminera le rôle du secteur financier dans l'économie numérique européenne pour les années à venir. En trouvant un équilibre entre innovation et responsabilité sociale, les banques européennes peuvent se positionner non seulement comme des leaders en matière de progrès technologique, mais aussi comme les gardiennes de l'emploi durable à l'ère de l'intelligence artificielle.
Source : Analyse de Morgan Stanley
