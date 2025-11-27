L'IA est déjà capable de remplacer 11,7 % du marché du travail américain, ce qui se traduit par une perte colossale de 1 200 milliards de $ en salaires, révèle une étude étourdissante du MIT

Une étude étourdissante du Massachusetts Institute of Technology (MIT) révèle que l'intelligence artificielle (IA) est déjà capable de remplacer 11,7 % du marché du travail américain. Cette découverte importante se traduit par une perte salariale stupéfiante de 1 200 milliards de dollars dans des secteurs clés tels que la finance, la santé et les services professionnels. Cette étude exhaustive s'appuie sur un outil innovant de simulation du marché du travail appelé « Iceberg Index ».
Les licenciements massifs qui touchaient hier les ouvriers et les caissiers gagnent désormais les tours vitrées des grandes entreprises. Après des années dautomatisation industrielle, cest au tour des emplois « cols blancs » de subir le choc de lintelligence artificielle. Banques, cabinets de conseil, services juridiques, assurances, médias : des dizaines de milliers de postes disparaissent silencieusement. Ce nest plus un fantasme technologique, mais une réalité économique.
Récemment, une étude étourdissante du Massachusetts Institute of Technology (MIT) révèle que l'intelligence artificielle (IA) est déjà capable de remplacer 11,7 % du marché du travail américain. Cette découverte importante se traduit par une perte salariale stupéfiante de 1 200 milliards de dollars dans des secteurs clés tels que la finance, la santé et les services professionnels. Cette étude exhaustive s'appuie sur un outil innovant de simulation du marché du travail appelé « Iceberg Index ». Développé conjointement par le MIT et l'Oak Ridge National Laboratory (ORNL), cet indice puissant est conçu pour modéliser les interactions complexes entre 151 millions de travailleurs américains et évaluer leur vulnérabilité face à l'IA et aux changements politiques qui y sont liés.
Annoncé plus tôt cette année, l'Iceberg Index offre une perspective prospective sur la manière dont l'IA va remodeler l'emploi, étendant sa portée bien au-delà des pôles technologiques conventionnels à tous les États du pays. Il fournit une carte granulaire aux décideurs politiques pour identifier les zones de perturbation potentielle, jusqu'au niveau du code postal, alors qu'ils se préparent à investir plusieurs milliards de dollars dans des initiatives de reconversion et de formation de la main-d'uvre.
« En substance, nous créons un jumeau numérique du marché du travail américain », explique Prasanna Balaprakash, directeur de l'ORNL et co-responsable de la recherche. L'ORNL, un centre de recherche du département de l'Énergie situé dans l'est du Tennessee, exploite la puissance du supercalculateur Frontier pour alimenter ces efforts de modélisation à grande échelle.
L'indice mène des expériences à l'échelle de la population, révélant comment l'IA peut modifier fondamentalement les tâches, les compétences requises et les flux de main-d'uvre bien avant que ces changements ne se manifestent dans l'économie au sens large. Il cartographie méticuleusement plus de 32 000 compétences dans 923 professions au sein de 3 000 comtés, mesurant avec précision où les systèmes d'IA actuels peuvent déjà effectuer ces tâches.
Les découvertes des chercheurs remettent en question les perceptions courantes concernant l'impact immédiat de l'IA. La « partie émergée de l'iceberg » visible, représentée par les licenciements et les changements de rôles dans les domaines de la technologie, de l'informatique et des technologies de l'information, ne représente que 2,2 % de l'exposition salariale totale, soit environ 211 milliards de dollars.
Cependant, sous cette surface se cache une exposition totale colossale de 1 200 milliards de dollars en salaires. Cette couche plus profonde englobe des fonctions routinières dans des domaines critiques souvent négligés dans les prévisions traditionnelles en matière d'automatisation, notamment : Ressources humaines, Logistique, Finance et Administration de bureau.
L'Iceberg Index n'est pas présenté comme un moteur de prédiction définitif des pertes d'emplois. Son objectif est plutôt de fournir un aperçu détaillé, axé sur les compétences, de ce dont les systèmes d'IA actuels sont déjà capables. Cela permet aux décideurs politiques d'explorer systématiquement divers scénarios hypothétiques, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées avant d'engager des fonds et d'adopter des lois importantes.
L'équipe de recherche a activement collaboré avec les gouvernements des États pour réaliser des simulations proactives, valider le modèle et aider à élaborer des scénarios politiques. Le Tennessee, la Caroline du Nord et l'Utah ont collaboré en partageant leurs données sur la main-d'uvre et utilisent désormais la plateforme pour leur planification stratégique.
Le Tennessee a déjà fait preuve de leadership en citant l'Iceberg Index dans son plan d'action officiel pour la main-d'uvre dans le domaine de l'IA, publié ce mois-ci. De même, les dirigeants de l'État de l'Utah s'apprêtent à publier un rapport basé sur la modélisation convaincante de l'Iceberg. La sénatrice de l'État de Caroline du Nord, DeAndrea Salvador, qui a étroitement collaboré au projet, a souligné la capacité unique de la recherche à mettre en évidence des effets qui échappent aux outils d'analyse traditionnels. Elle a particulièrement salué la capacité de l'indice à fournir des détails locaux très précis.
« L'une des choses que vous pouvez faire est d'accéder aux données spécifiques à chaque comté pour déterminer, au sein d'un certain bloc de recensement, les compétences actuellement disponibles, puis de les mettre en correspondance avec la probabilité qu'elles soient automatisées ou augmentées, et ce que cela pourrait signifier en termes d'évolution du PIB de l'État dans ce domaine, mais aussi en termes d'emploi », a expliqué la sénatrice Salvador. Elle a souligné que ce type de simulation est inestimable, car les États mettent en place de nombreux groupes de travail et task forces sur l'IA.
Exposition actuelle au secteur technologique dans les États américains
L'une des conclusions importantes de l'indice Iceberg est qu'il remet en question l'hypothèse courante selon laquelle le risque lié à l'IA se limite aux emplois technologiques dans les centres urbains côtiers. Les simulations de l'indice montrent que les professions exposées sont réparties dans les 50 États, y compris dans les régions intérieures et rurales souvent absentes du discours général sur l'IA.
Pour combler cette lacune, l'équipe Iceberg a développé un environnement de simulation interactif. Cet outil permet aux États d'expérimenter différents leviers politiques, tels que la réaffectation des fonds destinés au développement de la main-d'uvre, l'ajustement des programmes de formation et l'étude de l'impact que différents niveaux d'adoption des technologies pourraient avoir sur l'emploi local et le produit intérieur brut.
« Le projet Iceberg permet aux décideurs politiques et aux chefs d'entreprise d'identifier les points sensibles, de hiérarchiser les investissements dans la formation et les infrastructures, et de tester les interventions avant d'engager des milliards dans leur mise en uvre », indique le rapport officiel.
Balaprakash, qui siège également au Conseil consultatif sur l'intelligence artificielle du Tennessee, a partagé les conclusions spécifiques à cet État avec le gouverneur et le directeur de l'IA du Tennessee. Il a souligné que de nombreux secteurs clés du Tennessee (santé, énergie nucléaire, industrie manufacturière et transports) reposent encore largement sur le travail physique, ce qui les protège en partie de l'automatisation purement numérique. La question cruciale, a-t-il ajouté, est de savoir comment déployer stratégiquement les nouvelles technologies telles que la robotique et les assistants IA afin de renforcer ces industries, plutôt que de les affaiblir.
L'équipe considère l'indice Iceberg non pas comme un produit fini, mais comme un « bac à sable » en constante évolution. Cet environnement dynamique permet aux États de se préparer de manière proactive et d'expérimenter différents scénarios alors qu'ils naviguent dans l'impact transformateur de l'IA sur leur main-d'uvre.
Le rapport intervient alors qu'une autre étude a révélé que la génération Z est confrontée à une « apocalypse de l'emploi ». Selon l'étude, les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts au détriment des postes de débutants. Une image sombre se dessine à mesure que les outils d'intelligence artificielle s'imposent dans le monde du travail à l'échelle mondiale.
