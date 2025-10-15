Goldman Sachs met en garde contre une « croissance sans emploi », l'IA stimulant la production mais pas l'emploi, et décide de procéder à une nouvelle vague de licenciements préventifs

Envoyé par Anselme45 Envoyé par Et toi, tu ne connais RIEN à la génération actuelle!



Si tu crois qu'un génération "Z" va aller bosser derrière le cul d'une vache australienne ou au fond d'une mine, tu es bon pour demander une place à Musk dans sa première fusée pour mars!

Oui je le crois, si le salaire suit derrière.Tous les jeunes que je rencontre à Singapour sont très talentueux (plus que moi pour la plupart) et ne compte pas leurs heures, mais aucun ne le fait par contre pour une bouché de pain.Il y'a une partie feignante je n'en doute pas, mais une partie bosseuse avec la volonté de faire beaucoup et de qualité existe également.Il suffit de savoir sélectionner ces rencontres, je me suis toujours entourer de gens bosseurs, compétent et plus riche que moi, sans être méprisant, c'est pas avec un gars au rsa qu'on apprends et qu'on sélève en société mais avec ceux qui ont les codes, le réseau et le savoir.De la gen z qui a envie d'apprendre tous cela et se donne à fond j'en rencontre pleins et du monde entier.l'école n'apprends pas a investir, ne donne pas d'éducation financière, ne donne aucune aide pour créer et développer un réseau, le fonctionnement du monde de l'entreprise pour identifier les leviers à haut rendement, investir dans les bons outils et les bonnes personnes, connaître les structures juridiques, fiscales et comptable...etcIl faut l'apprendre par soit même.