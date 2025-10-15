Goldman Sachs met en garde contre une « croissance sans emploi », l'IA stimulant la production mais pas l'emploi, et décide de procéder à une nouvelle vague de licenciements préventifs

Un rapport du BSI a révélé que la génération Z est confrontée à une « apocalypse de l'emploi » alors que les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts au détriment des postes de débutants. Une image sombre se dessine à mesure que les outils d'intelligence artificielle s'imposent dans le monde du travail à l'échelle mondiale.
Le DSI de Goldman Sachs avait déjà averti de cette situation. Pour 2025, l'intelligence artificielle (IA) serait dominée par la maturation des codes d'IA en tant que "travailleurs" d'entreprise qui peuvent prendre en charge les processus d'entreprise et être gérés comme des employés. Il ajoute que cela créera les conditions pour que les entreprises finissent par "employer" et former les travailleurs IA pour qu'ils fassent partie d'équipes hybrides composées d'humains et d'IA travaillant ensemble.
Dans ce contexte, Goldman Sachs se prépare à une nouvelle vague de licenciements dans le cadre d'une refonte complète de l'entreprise sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, a déclaré l'équipe de direction du PDG David Solomon au personnel dans une note interne. Le géant de Wall Street va « limiter la croissance de ses effectifs jusqu'à la fin de l'année » et procéder à une « réduction limitée des postes dans toute l'entreprise », selon la note publiée, le jour même où la banque a annoncé des bénéfices records pour le troisième trimestre.
« Même lorsque l'activité est florissante, nous avons l'obligation d'examiner attentivement nos opérations et de positionner l'entreprise pour l'avenir », a écrit la direction de Goldman. « Nous ne prenons pas ces décisions à la légère, mais ce processus s'inscrit dans le dynamisme à long terme que nos actionnaires, nos clients et nos collaborateurs attendent de Goldman Sachs. »
Au 30 septembre, Goldman comptait 48 300 employés dans le monde, soit près de 2 000 de plus qu'un an auparavant. « L'entreprise terminera l'année avec une augmentation nette de ses effectifs globaux », a déclaré Jennifer Zuccarelli, porte-parole de Goldman. La note indique que cette décision intervient alors que Goldman lance une nouvelle phase de son programme « One Goldman Sachs », baptisé OneGS 3.0, un effort pluriannuel visant à « transformer le système d'exploitation de l'entreprise ».
La banque new-yorkaise a été l'une des principales bénéficiaires de la volatilité des marchés cette année, avec un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars et un bénéfice par action de 12,25 dollars pour le trimestre juillet-septembre, tous deux bien supérieurs aux prévisions.
Mais la note précise que la prochaine phase de croissance de l'entreprise dépendra de l'utilisation de l'IA pour stimuler la productivité et « repenser les processus » dans toutes les divisions. « Les progrès rapides de l'IA peuvent nous permettre de réaliser d'importants gains de productivité », selon la note. « Nos objectifs en matière d'efficacité opérationnelle doivent refléter les gains qui découleront de ces technologies transformationnelles. »
La note indique que le plan OneGS 3.0 se concentrera sur six objectifs : « améliorer l'expérience client, accroître la rentabilité, stimuler la productivité et l'efficacité, renforcer la résilience et la capacité d'évolution, enrichir l'expérience des employés et renforcer la gestion des risques ». Pour atteindre ces objectifs, a-t-il déclaré, les équipes donneront la priorité aux « flux de travail de bout en bout » qui peuvent bénéficier des changements de processus induits par l'IA, notamment l'aide à la vente, l'intégration des clients, les prêts, les rapports réglementaires et la gestion des fournisseurs.
« Pour tirer pleinement parti du potentiel de l'IA, nous devons gagner en rapidité et en agilité dans tous les aspects de nos opérations », indique la note. « Cela ne signifie pas seulement réorganiser nos plateformes. Cela signifie adopter une vision globale de la manière dont nous organisons notre personnel, prenons des décisions et réfléchissons à la productivité et à l'efficacité. »
Cette note de service constitue la reconnaissance la plus détaillée à ce jour de la part de la direction du fait que l'automatisation entraîne des changements structurels dans toutes les branches d'activité de Goldman. « Les réductions d'effectifs chez Goldman Sachs, malgré des résultats solides, sont un signe de prudence pour l'avenir, car même les grandes banques réduisent leurs coûts et se préparent à un ralentissement potentiel de l'activité », a déclaré Eugenia Mykuliak, fondatrice et directrice exécutive de B2PRIME Group.
« Dans le même temps, l'IA joue un rôle de plus en plus important : Goldman Sachs remodèle ses effectifs afin de tirer parti de l'automatisation et de processus plus intelligents, basés sur l'IA, qui transforment progressivement le fonctionnement de la banque d'investissement. »
En juin, Goldman avait lancé un nouvel outil interne d'IA générative, le GS AI Assistant, conçu pour aider les banquiers à résumer des documents, rédiger des rapports et analyser des données. Marco Argenti, directeur des systèmes d'information, a déclaré à l'époque que « des milliers de nos employés utilisent déjà le GS AI Assistant » pour « stimuler la productivité ». Si Goldman affirme que cette technologie vise à rendre les employés plus efficaces, son utilisation a suscité des inquiétudes à Wall Street quant à la disparition potentielle des emplois de niveau débutant et des postes administratifs.
En avril, Goldman Sachs a publié une étude selon laquelle l'IA, notamment les outils d'IA générative comme Bard et ChatGPT, pourrait automatiser 25 % de l'ensemble du marché du travail. Plus en détail, les économistes de la banque américaine d'investissement prévoient que l'IA devrait remplacer les humains dans 46 % des tâches administratives, 44 % des emplois juridiques et 37 % des professions de l'architecture et de l'ingénierie. Ainsi, environ 300 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'IA dans les années à venir, ce qui, selon la banque, signifie que l'IA générative est en bonne voie pour bouleverser fondamentalement le travail tel que nous le connaissons.
Une étude réalisée en début d'année prévoyait que jusqu'à 200 000 emplois dans le secteur financier pourraient être supprimés dans les cinq ans à venir, les entreprises adoptant des systèmes d'IA pour les tâches routinières. Les réductions prévues par Goldman interviennent alors que ses concurrents lancent eux aussi des campagnes de réduction des coûts de grande envergure....
