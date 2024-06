L'intelligence artificielle (IA) va profondément changer l'avenir de la finance et de l'argent. Selon un nouveau rapport de Citi GPS, elle pourrait potentiellement porter les bénéfices du secteur bancaire mondial à 2 000 milliards de dollars d'ici à 2028, soit une augmentation de 9 % au cours des cinq prochaines années.Tout comme la machine à vapeur a alimenté la révolution industrielle et qu'Internet a inauguré l'ère de l'information, l'IA pourrait banaliser l'intelligence humaine. La finance, un secteur riche en données dont les clients adoptent l'IA à un rythme soutenu, sera à l'avant-garde du changement.Des emplois établis de longue date ont été supprimés au cours des périodes passées de transformation technologique, pour être remplacés par de nouveaux. De nombreuses entreprises ont également disparu. L'IA répétera ce cycle, en l'accélérant peut-être.Pour l'instant, l'IA générative dans la finance en est largement au stade de la preuve de concept. Mais nous sommes dans une période de transition rapide et sans précédent. Dans ce rapport, nous examinons les cas d'utilisation probables au cours des deux prochaines années, et nous regardons également plus loin, en faisant appel aux idées de ceux qui sont à l'avant-garde du progrès.La stratégie d'adoption de la technologie de la plupart des entreprises en place consiste à l'ajouter aux produits existants ou à utiliser la nouvelle technologie pour accroître la productivité. Les startups, quant à elles, utilisent les nouvelles technologies pour perturber et dissocier les activités des entreprises en place.À mesure que les agents dotés d'IA, les chatbots et autres deviendront courants, comment l'argent et la finance changeront-ils ? Comment les concepts et les structures sous-jacents de la finance seront-ils remodelés ? Dans un monde de chatbots à chatbots, où les machines effectuent des transactions avec une intervention humaine minimale, à quoi ressemblera le monde de l'argent ?L'IA pourrait entraîner des gains de productivité pour les banques en automatisant les tâches routinières, en rationalisant les opérations et en libérant les employés pour qu'ils se concentrent sur des activités à plus forte valeur ajoutée.Les dirigeants du secteur financier sont majoritairement optimistes quant à l'impact de l'IA sur les bénéfices. En effet, 93 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête exclusive s'attendent à une augmentation des bénéfices des banques grâce aux gains de productivité. Il faudra toutefois faire preuve de prudence en ce qui concerne les délais de mise en œuvre, les coûts des talents, la concurrence accrue, les attentes plus élevées des clients et les coûts associés à l'augmentation des activités générées par l'IA.Le passage à un monde alimenté par des chatbots soulève également des questions concernant la sécurité des données, la réglementation, la conformité, l'éthique et la concurrence. Les modèles d'IA étant connus pour halluciner et créer des informations qui n'existent pas, les organisations courent le risque que les chatbots d'IA deviennent totalement autonomes et aient un impact négatif sur l'entreprise, que ce soit sur le plan financier ou sur celui de sa réputation.Les clients alimentés par l'IA pourraient accroître la concurrence sur les prix dans le secteur financier. L'équilibre des forces pourrait changer.L'IA pourrait être adoptée plus rapidement par les entreprises natives du numérique et basées sur le cloud, telles que les FinTechs et les BigTechs, les banques historiques agiles suivant rapidement. De nombreuses banques historiques, alourdies par une dette technologique et culturelle, pourraient être à la traîne dans l'adoption de l'IA, perdant ainsi des parts de marché.Toutes les technologies connaissent des cycles : engouement, désillusion, puis adoption massive. Les attentes en matière d'IA sont élevées depuis le milieu de l'année 2023. Alors que les entreprises financières sont aux prises avec la transition, l'écart entre le battage médiatique et la production de masse reste important.Dans le monde de la finance et au-delà, la plupart d'entre nous ont déjà été séduits par le potentiel de l'IA à provoquer des changements radicaux. La question est maintenant de savoir comment.