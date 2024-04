Les grandes entreprises seraient en train de réfléchir à la possibilité de réduire l'embauche de nouveaux analystes alors que Wall Street s'appuie de plus en plus sur l'IA, ont déclaré cette semaine au New York Times plusieurs personnes au fait de la question chez Goldman Sachs, Morgan Stanley et d'autres banques.Certaines personnes ont suggéré que les nouvelles classes d'analystes juniors en banque d'investissement pourraient être réduites de deux tiers, tandis que ceux qui seront recrutés pourraient toucher des salaires moins élevés, leur travail étant assisté par l'intelligence artificielle.", a déclaré au Times Christoph Rabenseifner, directeur de la stratégie pour la technologie, les données et l'innovation à la Deutsche Bank, tout en soulignant qu'il serait toujours nécessaire de conserver du personnel humain.Les banques ont déjà testé des logiciels d'IA, les employant sous des noms tels que "Socrates", selon le rapport.Un représentant de Goldman Sachs a déclaré que la banque n'en était qu'aux "" de l'exploration de la technologie de l'IA, ajoutant qu'elle était "" des résultats obtenus jusqu'à présent. Mais pour l'instant, il n'est pas question de réduire les embauches :", a déclaré le porte-parole.La Deutsche Bank a déclaré qu'il était trop tôt pour commenter d'éventuelles suppressions d'emplois.Certains dirigeants du secteur financier ont publiquement fait allusion à une évolution future du lieu de travail. Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, a déclaré que l'intelligence artificielle pourrait "" dans sa lettre annuelle aux actionnaires.L'année dernière, le directeur de BlackRock, Larry Fink, a déclaré au Financial Times que l'IA avait un "" pour accroître la productivité des travailleurs, ajoutant par la suite que le gestionnaire d'actifs consacrait "" à l'intelligence artificielle.Par ailleurs, Goldman Sachs a estimé qu'environ 300 millions de travailleurs pourraient être touchés de manière significative par l'IA, tandis qu'un rapport de McKinsey a révélé que 12 millions de travailleurs pourraient être complètement déplacés par l'IA d'ici à 2030.Le cabinet de conseil Accenture a une vision encore plus extrême de la perturbation du secteur, prévoyant que l'IA pourrait finir par remplacer ou compléter près de 75 % de toutes les heures de travail dans le secteur bancaire.", a déclaré Jay Horine, directeur de la banque d'investissement de JPMorgan, au Times, en parlant des analystes de Wall Street. "".Le New York TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Comment entrevoyez-vous l'impact de l'IA sur les activités de Wall Street ?