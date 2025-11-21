Le PDG de Verizon, Dan Schulman, annonce que l'opérateur de télécommunications va supprimer 13 000 emplois, soit environ 13 % de ses effectifs, afin d'« évoluer en tant qu'entreprise » en réduisant ses coûts

Verizon a annoncé son intention de supprimer 13 000 emplois, soit environ 13 % de ses effectifs, dans le cadre d'une vaste restructuration visant à réduire les coûts et à accélérer les changements opérationnels. Le PDG Dan Schulman a déclaré que cette refonte avait pour but de renforcer la capacité d'investissement de l'entreprise et de soutenir l'intégration de Frontier Communications, une étape clé dans la stratégie de Verizon visant à développer ses capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et des appareils connectés intelligents.
Cette restructuration intervient alors que le secteur technologique traverse un net ralentissement du marché de lemploi. Après une décennie dexpansion continue, les recrutements dans linformatique ont chuté de 27 % selon LinkedIn, reflétant une période dincertitude prolongée. Ce secteur, autrefois synonyme de croissance rapide et dinvestissements massifs, fait désormais face à une récession de lemploi qui redéfinit ses priorités.
Verizon Communications Inc. est une entreprise américaine de télécommunications dont le siège social est situé à New York. Elle est la deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde en termes de chiffre d'affaires et son réseau mobile est le plus grand opérateur sans fil aux États-Unis, avec 146,1 millions d'abonnés au 30 juin 2025.
Le 20 novembre dernier, Dan Schulman, PDG de Verizon, a déclaré dans une lettre adressée aux employés que l'opérateur de télécommunications mobiles allait supprimer 13 000 emplois, soit environ 13 % de ses effectifs, dans le cadre d'une stratégie visant à « faire évoluer l'entreprise » en réduisant les coûts et en restructurant ses activités.
Selon son dernier rapport annuel, l'entreprise employait 99 600 personnes à la fin de l'année 2024.
« Notre structure de coûts actuelle limite notre capacité à investir de manière significative dans notre proposition de valeur client », ce qui nous oblige à « évoluer en tant qu'entreprise », a écrit Dan Schulman dans une lettre publiée sur le site web de Verizon.
Dan Schulman, qui a été nommé à la tête de Verizon en octobre après avoir été membre du conseil d'administration depuis 2018, est chargé d'intégrer Frontier Communications après la finalisation de son rachat pour 20 milliards de dollars, prévue début 2026. Verizon a déclaré que cette transaction, annoncée en 2024, soutiendra son développement dans le domaine de l'IA et des appareils connectés intelligents.
Avant de prendre ses fonctions de PDG de Verizon, Dan Schulman a occupé le poste de directeur général de PayPal et a occupé des postes de direction chez AT&T, Priceline, Virgin Mobile et American Express.
L'annonce de suppressions de postes chez Verison sinscrit dans un contexte déjà tendu, où les opportunités d'emploi se raréfient pour de nombreux diplômés en informatique. Les géants comme Amazon et Microsoft multiplient les licenciements tandis que les outils dIA, tels que GitHub Copilot ou ChatGPT, bouleversent les besoins en compétences. Pour les jeunes diplômés en informatique, cette évolution nourrit la crainte dun marché où lautomatisation réduit les perspectives dentrée dans la profession.
La lettre du PDG de Verizon, Dan Schulman, est présentée ci-dessous :
« Chers collègues,
Merci pour les nombreux messages que vous avez partagés au sujet du travail que nous devons accomplir pour renforcer notre entreprise. J'apprécie vos idées et votre franchise. La fierté que vous éprouvez pour le rôle que Verizon joue dans la vie des gens est évidente, tout comme votre désir de nous voir dominer le secteur.
Comme je l'ai mentionné lors de notre dernière réunion avec l'ensemble des employés, nous devons changer et évoluer en tant qu'entreprise afin de répondre aux besoins de nos clients et de renforcer notre position de leader sur le marché. Notre structure de coûts actuelle limite notre capacité à investir de manière significative dans notre proposition de valeur client. Nous devons réorienter l'ensemble de notre entreprise afin de satisfaire et de ravir nos clients.
Dans le cadre d'une culture axée sur le client, nous devons aligner nos équipes et nos ressources afin de créer une nouvelle valeur pour les clients et de bâtir une entreprise Verizon plus rapide, plus forte et plus proactive. Pour ce faire, nous devons simplifier nos opérations afin de remédier à la complexité et aux frictions qui nous ralentissent et frustrent nos clients.
Aujourd'hui, nous allons commencer à réduire nos effectifs de plus de 13 000 employés dans l'ensemble de l'organisation et réduire considérablement nos dépenses liées à la sous-traitance et à la main-d'uvre externe. Nous apprécions profondément leur contribution et nous nous engageons à fournir des ressources complètes pour soutenir nos employés tout au long de cette transition. Chaque service de l'entreprise connaîtra un certain niveau de changement, et nous aurons des entretiens avec chaque employé concerné afin de nous assurer qu'il est traité avec le plus grand respect et la plus grande attention.
Les changements technologiques et économiques ont un impact sur la main-d'uvre dans tous les secteurs. Nous le constatons dans nos familles et au sein de nos communautés. Afin d'aider nos collaborateurs à préparer leur avenir, nous avons créé un fonds de reconversion professionnelle et de transition de carrière de 20 millions de dollars destiné aux employés qui quittent Verizon. Ce fonds sera axé sur le développement des compétences, la formation numérique et le placement professionnel afin d'aider nos collaborateurs à franchir une nouvelle étape. Verizon est la première entreprise à créer un fonds spécifiquement axé sur les opportunités et les compétences nécessaires à l'aube de l'ère de l'IA. J'ai également l'intention de collaborer avec d'autres entreprises et le secteur public afin de relever les défis et saisir les opportunités d'un monde où la technologie aura un impact sur nous tous.
Le changement est nécessaire, mais il peut être difficile, surtout lorsqu'il touche des collègues appréciés. Il est important que nous concentrions notre énergie et nos ressources pour mettre Verizon sur la voie du succès. Les mesures que nous prenons visent à nous rendre plus rapides et plus concentrés, afin de positionner notre entreprise de manière à répondre aux besoins de nos clients tout en continuant à saisir de nouvelles opportunités de croissance. Adopter une culture axée sur le client et soucieuse des coûts sera pour nous un mode de vie. Et chacun d'entre nous est responsable du respect de cet engagement.
Au cours des prochaines semaines, vos dirigeants vous présenteront les nouvelles structures organisationnelles et les nouvelles priorités qui s'alignent sur notre orientation en tant qu'entreprise. Alors que nous mettons en uvre ces changements, nous devons travailler ensemble pour terminer l'année en beauté et prendre un bon départ pour 2026. Le quatrième trimestre est extrêmement important pour nous, et j'apprécie donc que tout le monde se mobilise pour en faire un trimestre exceptionnel, même dans un contexte de changement.
Notre avenir dépendra de la façon dont nous allons diriger l'entreprise à partir de maintenant, avec clarté, concentration et une vision commune pour réussir sur le marché et offrir des résultats significatifs à nos clients, à nos actionnaires et à chacun d'entre nous. À ceux qui nous quittent, merci pour toutes vos contributions. À ceux qui restent avec nous, je vous remercie pour votre engagement continu alors que nous construisons ensemble une entreprise Verizon plus forte.
Dan »
Source : Déclaration du PDG de Verizon, Dan Schulman
