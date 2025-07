Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025 : Intel, Microsoft, Meta et d'autres suppriment des milliers d'emplois sous l'effet de facteurs économiques et de l'intégration de l'IA

Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur technologique en 2025 : Intel, Microsoft, Meta et d'autres entreprises technologiques suppriment des milliers d'emplois

sous l'effet de facteurs économiques et de l'intégration croissante de l'IA, qui redéfinit les rôles



La réduction brutale des effectifs dans le secteur technologique se poursuit en 2025, les géants de l'industrie Intel, Microsoft, Panasonic, Google et Amazon menant une vague de licenciements qui a déjà éliminé plus de 80 000 emplois au cours du premier semestre. Des fabricants de semi-conducteurs aux plateformes de réseaux sociaux, les grandes entreprises technologiques restructurent leurs activités dans un contexte d'incertitude économique et d'évolution des priorités commerciales, laissant des dizaines de milliers de travailleurs à la recherche de nouvelles opportunités sur un marché de plus en plus concurrentiel.Les licenciements touchent tous les secteurs de la technologie, depuis les fabricants de matériel informatique établis comme Intel, qui prévoit de supprimer jusqu'à 21 700 postes, jusqu'aux entreprises de technologie financière comme Block, qui supprime près de 1 000 emplois, en passant par les plateformes de streaming, qui réduisent leurs effectifs, et même les entreprises spatiales comme Blue Origin, qui supprime plus de 1 000 emplois.Alors que l'intelligence artificielle (IA) remodèle les modèles économiques et que les entreprises se concentrent sur l'efficacité opérationnelle, le coût humain de la transformation technologique est devenu flagrant, certaines des entreprises les plus valorisées au monde investissant simultanément des milliards dans l'IA tout en supprimant des postes traditionnels. Voici un premier bilan du licenciements dans le secteur technologique.Microsoft a mis en œuvre une stratégie de licenciement en plusieurs phases tout au long de l'année 2025, supprimant d'abord plus de 6 500 emplois en mai , ce qui a touché environ 3 % de ses 228 000 employés dans le monde. L'entreprise, dont le siège social est situé à Seattle, a ensuite procédé à d'autres licenciements touchant des ingénieurs logiciels, des chefs de produit, des responsables de programmes techniques, des spécialistes du marketing et des conseillers juridiques. Les suppressions d'emplois de mai représentent l'un des plus importants licenciements de Microsoft depuis la suppression de 10 000 emplois en 2023.Puis ce mois de juillet, Microsoft a entamé une nouvelle série de licenciements qui toucheront 9 000 travailleurs . Cette mesure concernera moins de 4 % de ses effectifs mondiaux, répartis entre différentes équipes, zones géographiques et niveaux d'expérience. Microsoft explique que ces licenciements visent à rationaliser les processus et à réduire les niveaux hiérarchiques. Mais en coulisses, les employés racontent une tout autre histoire : l'entreprise chercherait à remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA. Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable. Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé. Intel a annoncé le plan social le plus dévastateur de l'industrie technologique pour 2025 , prévoyant de supprimer plus de 21 000 emplois, soit environ 20 % de son effectif total. Les suppressions d'emplois du géant des semi-conducteurs interviennent avant la publication de ses résultats du premier trimestre sous la direction du nouveau PDG Lip-Bu Tan, qui a succédé à Pat Gelsinger, en poste depuis longtemps.En outre, Intel prévoit de licencier 15 à 20 % des employés de sa division Intel Foundry à partir de juillet, ce qui affectera l'unité qui conçoit, fabrique et conditionne des semi-conducteurs pour des clients externes. Avec un effectif total de 108 900 personnes en décembre 2024, ces réductions combinées représentent l'une des plus importantes vagues de licenciements jamais enregistrées dans l'histoire du secteur technologique.Meta a annoncé qu'elle allait supprimer 5 % de ses effectifs, en ciblant ce que le PDG Mark Zuckerberg a qualifié d'« employés peu performants » , alors que l'entreprise se prépare à « une année intense ». Avec plus de 72 000 employés selon son dernier rapport trimestriel, les suppressions d'emplois du géant des médias sociaux touchent environ 3 600 travailleurs. Les licenciements ont commencé en février et ont touché le plus durement les équipes chargées de superviser Facebook, la plateforme de réalité virtuelle Horizon et les opérations logistiques. Meta a également procédé à des licenciements supplémentaires en avril, supprimant plus de 100 emplois dans sa division Reality Labs, qui gère le développement de la réalité virtuelle et des technologies portables pour les casques Quest de Meta. HP a annoncé la suppression de 2 000 emplois dans le cadre de son plan de restructuration « Future Now », destiné à permettre à l'entreprise d'économiser 300 millions de dollars avant la fin de son exercice fiscal. Ces suppressions représentent une part importante des effectifs du fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes, qui cherche à rationaliser ses opérations et à réduire ses coûts. Cette restructuration intervient alors que HP est confronté à des défis persistants sur les marchés traditionnels des PC et de l'impression, l'entreprise se tournant vers des segments d'activité plus rentables et des améliorations de l'efficacité opérationnelle.Google a procédé à plusieurs vagues de licenciements tout au long de l'année 2025, touchant des centaines d'employés dans plusieurs divisions. Le géant de la recherche a supprimé 200 postes dans son unité commerciale mondiale, qui gère les partenariats et les ventes, tout en licenciant des centaines d'employés dans sa division plateformes et appareils, qui couvre Android, les téléphones Pixel et le navigateur Chrome. D'autres suppressions d'emplois ont touché les équipes People Operations et Cloud Organizations dans le cadre d'un effort de réorganisation plus large. Google a proposé un programme de départ volontaire aux employés américains de People Operations dans le cadre d'une restructuration visant à « renforcer la collaboration et développer notre capacité à servir nos clients rapidement et efficacement ». Selon un rapport, Google a proposé de l'argent aux employés qui ne sont pas "profondément engagés" dans sa mission pour qu'ils démissionnent. Google a confirmé qu'elle avait mis en place un programme de "départ volontaire" pour certains employés de ses équipes de produits qui ne s'alignent pas sur les objectifs de la division ou qui ont des difficultés avec des exigences de travail hybrides ou avec leurs rôles.Amazon a procédé à des licenciements dans plusieurs divisions, dont environ 100 employés de sa division appareils et services, qui comprend l'assistant vocal Alexa, les enceintes intelligentes Echo, les sonnettes vidéo Ring et les robotaxis Zoox. Le géant du commerce électronique a également licencié des dizaines d'employés de son service communication afin d'aider l'entreprise à "". Ces suppressions d'emplois s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large de réduction des coûts menée par Amazon, qui a réduit ses effectifs d'environ 27 000 employés depuis le début de l'année 2022.En outre, un rapport de mars 2025 indique que le géant du commerce électronique Amazon prévoit de licencier jusqu'à 14 000 manageurs . Cette réduction représente une baisse de 13 % de l'effectif mondial de manageurs d'Amazon, dont le nombre passera de 105 770 à 91 936. Cela permettrait à Amazon d'économiser 3,6 milliards de dollars par an. Cette mesure suggère que ces rôles de manageurs étaient probablement superflus, complexifiaient la chaîne décisionnelle et augmentaient les coûts de l'entreprise. En outre, elle intervient dans un contexte d'adoption accrue de l'IA.La société de logiciels de gestion de la relation client basés sur le cloud Salesforce a supprimé plus de 1 000 emplois sur ses quelque 73 000 effectifs, malgré des résultats financiers solides au troisième trimestre. Ces suppressions d'emplois interviennent alors que l'entreprise recrute et embauche activement des travailleurs pour vendre de nouveaux produits d'intelligence artificielle, ce qui indique un changement stratégique plutôt qu'une détresse financière. Les employés concernés peuvent postuler à des postes internes vacants, en particulier dans le domaine de la vente de produits basés sur l'intelligence artificielle de Salesforce. La société de cybersécurité CrowdStrike a supprimé environ 500 emplois , soit 5 % de ses effectifs mondiaux qui comptent un peu plus de 10 000 employés. Le PDG George Kurtz a déclaré que les suppressions d'emplois de la société basée à Austin, au Texas, lui permettraient «». Ces licenciements interviennent alors que CrowdStrike s'efforce de se remettre d'un bug logiciel majeur qui a temporairement désactivé des millions d'ordinateurs Windows dans le monde entier, coûtant à l'entreprise entre 36 et 53 millions de dollars en frais de restructuration.Automattic, la société mère de Tumblr et WordPress, a supprimé 16 % de ses effectifs mondiaux, qui comptent près de 1 500 personnes. Le PDG Matt Mullenweg a déclaré que l'entreprise était arrivée à un «», avec une croissance de ses revenus sur un marché hautement concurrentiel où «». La restructuration visait à améliorer «», tandis que l'entreprise offrait des indemnités de licenciement et des ressources d'aide à la recherche d'emploi aux employés concernés.L'adoption rapide des outils d'IA a rendu de nombreux postes superflus, en particulier dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du support et des fonctions administratives. Les entreprises investissent massivement dans l'automatisation afin d'améliorer leur efficacité et de réduire leurs coûts. La frénésie d'embauche de 2020-2022, alimentée par le télétravail et la transformation numérique, a conduit à un gonflement des effectifs. À mesure que la croissance se normalise, les entreprises réévaluent leurs besoins en personnel.Les difficultés économiques mondiales, notamment l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les tensions géopolitiques, ont contraint les entreprises technologiques à resserrer leurs budgets et à se concentrer sur la rentabilité. Les géants de la technologie réaffectent leurs ressources à des domaines à forte croissance tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing et l'innovation matérielle, tout en réduisant leurs activités moins rentables.Pour les travailleurs, les licenciements ont été dévastateurs. Pour les travailleurs, les licenciements ont été dévastateurs. Les réseaux sociaux regorgent d'histoires d'ingénieurs, de concepteurs et de personnel de soutien qui se retrouvent soudainement sans emploi, souvent pour la première fois de leur carrière. Les indemnités de licenciement varient considérablement, et la ruée vers de nouveaux postes dans un marché saturé a intensifié la concurrence.Les recruteurs font état d'une augmentation du nombre de candidatures pour chaque poste vacant, tandis que certains employés licenciés envisagent de changer de carrière ou de poursuivre leurs études afin de rester compétitifs sur un marché du travail axé sur l'IA.