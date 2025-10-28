Amazon s'apprête à supprimer environ 30 000 emplois dans ses services administratifs, ce qui représente le plus important plan social de l'histoire de l'entreprise, visant à réduire les coûts grâce à l'IA.

Amazon s'apprête à supprimer environ 30 000 emplois, ce qui représente le plus important plan social de l'histoire de l'entreprise, dans le cadre de ses efforts pour réduire ses coûts, rationaliser ses opérations et accélérer l'automatisation. Les notifications devraient commencer à être envoyées par e-mail. Les licenciements toucheront près de 10 % des 350 000 employés d'Amazon, ce qui ne représente toutefois qu'une fraction de ses 1,55 million d'employés au total.
Amazon est une multinationale américaine spécialisée dans le commerce électronique, le cloud computing, la publicité en ligne, le streaming numérique et l'intelligence artificielle (IA). La société possède plusieurs filiales, notamment Amazon Web Services, qui fournit des services de cloud computing ; Zoox, une division spécialisée dans les voitures autonomes ; Kuiper Systems, un fournisseur d'accès Internet par satellite ; et Amazon Lab126, un fournisseur de R&D en matériel informatique. Parmi ses autres filiales, on trouve Ring, Twitch, IMDb et Whole Foods Market.
En mars 2025, un rapport a indiqué que le géant du commerce électronique Amazon prévoit de licencier jusqu'à 14 000 manageurs en ce début d'année. Cette réduction représente une baisse de 13 % de l'effectif mondial de manageurs d'Amazon, dont le nombre passera de 105 770 à 91 936. Cela permettrait à Amazon d'économiser 3,6 milliards de dollars par an. Cette mesure suggère que ces rôles de manageurs étaient probablement superflus, complexifiaient la chaîne décisionnelle et augmentaient les coûts de l'entreprise. En outre, elle intervient dans un contexte d'adoption accrue de l'IA et fait suite à des licenciements récents dans les unités de communication d'Amazon.
Puis en septembre 2025, les sénateurs Grassley et Durbin ont accusé Amazon et d'autres géants de la technologie tels que Meta, Apple, Google et Microsoft d'invoquer l'IA pour licencier massivement des travailleurs américains, dans le seul but d'embaucher des titulaires de visas H-1B moins chers. Ils exigent des données sur les embauches et des détails sur les salaires, dans un contexte de craintes de pression sur les salaires.
En effet, Amazon a licencié des milliers d'employés ces dernières années, attribuant ces réductions aux progrès de l'IA qui ont automatisé des tâches dans des domaines tels que le codage et le service à la clientèle. Pourtant, peu après ces suppressions d'emplois, l'entreprise a déposé de nombreuses demandes de visas H-1B, ce qui soulève des questions quant à savoir si ces visas sont utilisés pour réduire les salaires américains plutôt que pour pallier une véritable pénurie de compétences.
Les suppressions d'emplois touchent toutes les divisions de l'entreprise, d'Amazon Web Services (AWS) aux opérations, en passant par les appareils, les services et les ressources humaines (People Experience and Technology ou PXT). Des sources internes ont déclaré que la division PXT pourrait à elle seule perdre jusqu'à 15 % de son personnel. Le PDG Andy Jassy met en uvre un programme de « gestion allégée » visant à supprimer les couches bureaucratiques, à renforcer la responsabilité et à tirer parti de l'efficacité offerte par l'intelligence artificielle. Ses initiatives ont déjà conduit à des centaines de changements de processus et à la suppression de plusieurs postes de cadres intermédiaires.
Amazon a également imposé une règle stricte de cinq jours de présence au bureau, mais le retour au bureau n'a pas entraîné autant de départs volontaires que prévu, ce qui a contraint la direction à procéder à des licenciements. Les employés qui ne se conforment pas à cette règle seraient considérés comme ayant « démissionné volontairement », souvent sans indemnité de licenciement.
Selon les analystes, cette mesure montre que l'automatisation par l'IA est en train de remodeler la structure organisationnelle d'Amazon, les tâches routinières et administratives étant remplacées par des outils d'apprentissage automatique. Malgré les licenciements, l'action Amazon est restée stable, voire en légère hausse, Wall Street saluant l'accent mis par l'entreprise sur l'efficacité et l'amélioration des marges.
Ce rapport intervient alors qu'Amazon accélère les plans d'automatisation de ses entrepôts. À terme, cela permettra à Amazon de réduire ses coûts liés à la main-d'uvre humaine et de réaliser des économies. Des documents divulgués révèlent que l'équipe de robotique d'Amazon travaille à l'automatisation de 75 % de l'ensemble des opérations de l'entreprise. Amazon espère que les robots occuperont plus de 600 000 postes aux États-Unis qu'il aurait dû pourvoir d'ici à 2033. Cela permettrait d'économiser environ 30 cents sur chaque article stocké et livré par Amazon à ses clients, les efforts d'automatisation devant permettre à la société d'économiser 12,6 milliards de dollars entre 2025 et 2027.
Pour l'instant, l'entreprise continue de tabler sur une nouvelle saison des fêtes florissante et a embauché 250 000 travailleurs saisonniers pour faire face à l'augmentation de la demande. Les suppressions d'emplois massives chez Amazon reflètent également une tendance plus générale chez les géants de la technologie, Microsoft, Meta, Google, Salesforce et Intel ayant tous procédé à des réductions d'effectifs cette année, invoquant les embauches excessives pendant la pandémie et les gains de productivité liés à l'IA.
