Le bain de sang de l'emploi se transforme en massacre : l'entreprise la plus précieuse au monde annonce des licenciements massifs alors que l'IA générative et les agents d'IA modifient les méthodes de travail

Je serai en terminale l'année prochaine. Il y a encore un an, j'avais en tête de faire un cursus en informatique (prépa + école d'ingénieurs), mais au vu du marché, je pense plutôt m'orienter vers la médecine. Qu'en pensez-vous ?

oui pourquoi pas.La population en occident vieillit et les femmes ne font plus d'enfants, donc je vous conseillerais d'aller vers une médecine de vieux (gériatrie, cancérologie, neurologie...)Je vous déconseillerais aussi la médecine de "bureau", un généraliste pourrait bien devenir inutile dans le futur avec l'ia.Les études de médecine sont longue (8ans) difficile de dire ou en sera le marché d'ici la, mais au jours d'aujourd'hui ca semble un bon plan, pour l'heure il n'existe aucune ia capable d'extraire une tumeur dans le cerveau. Et les cancers vont continuer d’augmenter dans le futur, ca reste une maladie de "riche" et avec l'environnement malsain (malbouffe, stress...) ca ne peut que proliférer.De toute façon, c'est pas la nouvelle news du dessus qui va me contredire