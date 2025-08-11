Les diplômés en informatique ont du mal à trouver un emploi dans la tech, tandis que les entreprises comme Microsoft licencient leurs employés et adoptent des outils de codage basés sur l'IA

tandis que les entreprises comme Microsoft licencient leurs employés et adoptent des outils de codage basés sur l'IA
L'heure est grave pour les jeunes diplômés en informatique. Alors que les géants de la technologie comme Amazon et Microsoft licencient à tour de bras et que les outils d'IA comme GitHub Copilot et ChatGPT font leur apparition, le rêve du job à six chiffres s'éloigne. Un nombre croissant de diplômés en informatique, se retrouvant sans emploi dans leur domaine de prédilection, se tournent vers des emplois du secteur des services.
La montée en puissance des outils d'intelligence artificielle est un facteur qui sème le doute chez les jeunes diplômés, ces logiciels pouvant aider à la résolution de problèmes complexes, sont de plus en plus utilisés par les entreprises.
Si l'on pourrait penser que ces outils ne font qu'aider les développeurs à être plus productifs, certains craignent qu'ils ne remplacent à terme une partie du travail des programmeurs. Pour les jeunes diplômés dont les compétences se limitent à du codage basique, c'est une menace réelle. Les entreprises pourraient chercher à embaucher moins de développeurs débutants, car les développeurs expérimentés pourraient faire le même travail plus rapidement et avec l'aide des outils d'IA.
Depuis des décennies, l'industrie de la technologie était une terre promise pour les programmeurs. Des salaires mirobolants, des avantages sociaux alléchants, et une demande constante faisaient du diplôme en informatique un véritable sésame pour l'emploi. Les jeunes développeurs pouvaient s'attendre à une embauche rapide et à un salaire de débutant bien au-dessus de la moyenne. C'est ce qui a incité un nombre croissant d'étudiants à se lancer dans des études en informatique, créant une bulle qui semble maintenant éclater.
Au début des années 2010, une multitude de milliardaires, de dirigeants du secteur technologique et même de présidents américains ont exhorté les jeunes à apprendre le codage, arguant que ces compétences technologiques contribueraient à améliorer les perspectives d'emploi des étudiants ainsi que l'économie. Les entreprises technologiques ont promis aux diplômés en informatique des salaires élevés et toutes sortes d'avantages.
« En général, leur salaire de départ est supérieur à 100 000 dollars », auquel s'ajoutent 15 000 dollars de primes d'embauche et des actions gratuites d'une valeur de 50 000 dollars, a déclaré Brad Smith, un haut dirigeant de Microsoft, en 2012, lors du lancement d'une campagne de l'entreprise visant à inciter davantage de lycées à enseigner l'informatique.
Les incitations financières, associées à la possibilité de travailler sur des applications populaires, ont rapidement alimenté un boom de l'enseignement de l'informatique, de la programmation informatique et des processus tels que les algorithmes. L'année dernière, le nombre d'étudiants de premier cycle se spécialisant dans ce domaine a dépassé les 170 000 aux États-Unis, soit plus du double du nombre enregistré en 2014, selon la Computing Research Association, une organisation à but non lucratif qui recueille chaque année des données auprès d'environ 200 universités.
Mais aujourd'hui, la généralisation des outils de programmation IA, qui peuvent générer rapidement des milliers de lignes de code informatique, combinée aux licenciements dans des entreprises comme Amazon, Intel, Meta et Microsoft, assombrit les perspectives dans un domaine que les leaders technologiques ont promu pendant des années comme un passeport pour une carrière en or. Ce revirement fait dérailler les rêves d'emploi de nombreux nouveaux diplômés en informatique et les pousse à se précipiter vers d'autres emplois.
« Je viens d'obtenir mon diplôme en informatique, et la seule entreprise qui m'a contactée pour un entretien est Chipotle »
Ayant grandi près de la Silicon Valley, Manasi Mishra se souvient avoir vu des dirigeants du secteur technologique inciter les étudiants à étudier la programmation informatique sur les réseaux sociaux. « Le discours était le suivant : si vous apprenez à coder, travaillez dur et obtenez un diplôme en informatique, vous pouvez prétendre à un salaire de départ à six chiffres », se souvient Mme Mishra, aujourd'hui âgée de 21 ans, qui a grandi à San Ramon, en Californie.
Ces promesses en or de l'industrie ont incité Mishra à coder son premier site web à l'école primaire, à suivre des cours d'informatique avancés au lycée et à se spécialiser en informatique à l'université. Mais après un an de recherche d'emplois et de stages dans le domaine technologique, Mishra a obtenu son diplôme de l'université Purdue en mai sans avoir reçu d'offre.
« Je viens d'obtenir mon diplôme en informatique, et la seule entreprise qui m'a contactée pour un entretien est Chipotle », a déclaré Mishra dans une vidéo TikTok intitulée « Get Ready With Me » (Préparez-vous avec moi) publiée cet été, qui a depuis été visionnée plus de 147 000 fois.
Les étudiants en informatique et en génie informatique connaissent les taux de chômage les plus élevé
Selon un rapport de la Banque fédérale de réserve de New York, parmi les diplômés universitaires âgés de 22 à 27 ans, les étudiants en informatique et en génie informatique connaissent les taux de chômage les plus élevés, respectivement 6,1 % et 7,5 %. Ce taux est plus de deux fois supérieur à celui des diplômés récents en biologie et en histoire de l'art, qui n'est que de 3 %.
« Je suis très inquiet », a déclaré Jeff Forbes, ancien directeur de programme pour l'enseignement de l'informatique et le développement de la main-d'uvre à la National Science Foundation. « Les étudiants en informatique qui ont obtenu leur diplôme il y a trois ou quatre ans auraient dû repousser les offres des meilleures entreprises, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes étudiants ont du mal à trouver un emploi, quel qu'il soit. »
En réponse aux questions du New York Times, plus de 150 étudiants et jeunes diplômés issus d'établissements publics tels que les universités du Maryland, du Texas et de Washington, ainsi que d'universités privées comme Cornell et Stanford ont partagé leurs expériences. Certains ont déclaré avoir postulé à des centaines, voire des milliers, d'emplois dans le secteur technologique auprès d'entreprises, d'organisations à but non lucratif et d'agences gouvernementales.
Le processus peut être ardu, les entreprises technologiques demandant aux candidats de passer des évaluations de codage en ligne et, pour ceux qui obtiennent de bons résultats, des tests de codage en direct et des entretiens. Mais de nombreux diplômés en informatique ont déclaré que leurs mois de recherche d'emploi se terminaient souvent par une grande déception, voire pire : les entreprises les ignoraient complètement.
Certains ont critiqué le secteur technologique, affirmant qu'ils se sentaient « manipulés » quant à leurs perspectives de carrière. D'autres ont qualifié leur expérience de recherche d'emploi de « sombre », « décourageante » ou « démoralisante ».
Le revirement de situation
Ce qui était une rareté s'est transformé en une dure réalité. De nombreux diplômés en informatique, après des mois de recherche d'emploi, sont forcés de se tourner vers des boulots dans la restauration rapide ou d'autres services. Des emplois qui, malgré un salaire plus bas, leur permettent au moins de payer leurs factures. Ces emplois, qui ne demandent pas des diplômes d'études supérieures, sont un signal clair du revirement du marché du travail.
La situation est encore plus difficile pour les diplômés qui ont contracté des prêts étudiants pour financer leurs études. Les mensualités de ces prêts, conçues pour être remboursées avec un salaire de développeur, deviennent un fardeau colossal avec un salaire au salaire minimum.
LIA générative sape les promesses de longue date de linformatique
L'IA s'est révélée encore plus précieuse pour générer du code informatique que pour générer un essai ou une dissertation. Dans les entreprises telles que Microsoft et Amazon, les manageurs pensent que l'IA est parfaitement adaptée pour remplacer le type même de personne qui l'a construite. Une étude récente du cabinet d'études Pew Research Center a révélé que les Américains pensent que les ingénieurs en informatique seront les plus touchés par l'IA générative.
« C'est tellement contre-intuitif. C'était censé être le travail de l'avenir. Le moyen de rester à la pointe de la technologie était d'aller à l'université et d'acquérir des compétences en codage », a déclaré Molly Kinder, membre de la Brookings Institution qui étudie l'effet de l'IA sur l'économie. L'époque où l'on disait « Apprenez à coder » pourrait bien toucher à sa fin. Si l'on en croit les chiffres, il se pourrait que nous ayons dépassé l'apogée de l'informatique.
Si cela se produit à grande échelle, nous ne sommes pas seulement confrontés à un ralentissement du recrutement dans le secteur technologique. Nous assistons plutôt à une refonte complète du modèle de carrière traditionnel : « commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons ».
Bien que l'emploi des 22-27 ans dans d'autres domaines ait légèrement augmenté au cours des trois dernières années, l'emploi dans les domaines de l'informatique et des mathématiques dans la même tranche d'âge aurait chuté de 8 %. Il n'y a pas si longtemps, les diplômés des meilleurs programmes de sciences informatiques, tels que ceux de Stanford, UC Berkeley et Carnegie Mellon, auraient été disputés par des recruteurs de Google, Amazon, etc.
Aujourd'hui, les diplômés doivent faire beaucoup plus d'efforts pour trouver du travail. William Gropp, qui dirige le National Center for Supercomputing Applications à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign, a déclaré à propos de la crise : « je peux dire, en tant que père d'un titulaire d'une maîtrise en sciences informatiques spécialisé dans l'apprentissage automatique et toujours à la recherche d'un emploi, que le secteur n'est plus ce qu'il était ».
S'agit-il d'une crise passagère ou d'un changement structurel ?
L'industrie technologique connaît aujourd'hui un taux de chômage exceptionnellement élevé, alors que l'IA générative remplace certains travailleurs et s'occupe des tâches autrefois réservées aux débutants. Les dirigeants du secteur technologique ont déclaré publiquement qu'ils n'avaient plus besoin d'autant de codeurs débutants et de travailleurs contractuels. Les dirigeants de Microsoft ont déclaré que l'IA générative aide à écrire environ 30 % de leur code.
Le chef de produit d'Anthropic a récemment déclaré que des ingénieurs chevronnés confiaient du travail au chatbot de l'entreprise, Claude, plutôt qu'à un employé humain de bas niveau. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a prévenu que l'IA pourrait remplacer la moitié des travailleurs débutants dans les cinq prochaines années. Molly Kinder a déclaré qu'elle craint que les entreprises n'éliminent bientôt tout simplement le bas de l'échelle des carrières.
Selon elle, le sort des jeunes diplômés en technologie pourrait être un avertissement pour tous les cols blancs débutants. Les commentaires en ligne révèlent que les étudiants et les jeunes diplômés sont anxieux concernant l'avenir du secteur informatique. Ils n'ont pas peur de travailler dur, mais ils craignent d'investir du temps, de l'argent et des efforts pour finalement découvrir que les règles du jeu ont changé au moment où ils obtiennent leur diplôme.
Toutefois, selon certains analystes, ce n'est pas la fin des carrières dans le domaine technologique, c'est le début de quelque chose de nouveau. Selon eux, nous devons repenser la manière dont nous créons de la valeur. Si l'IA peut accomplir les tâches répétitives, quelles compétences propres à l'être humain pouvons-nous apporter ? La réponse à cette question définira les capacités nécessaires à prochaine génération de professionnels en informatique.
Certains pensent que l'IA n'est pas à l'origine de ces turbulences
Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que l'IA est à l'origine des turbulences sur le marché de l'emploi. L'industrie technologique connaît souvent des périodes de prospérité et de récession. Les entreprises ont explosé en taille lorsque l'économie était bonne. Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt élevés et le spectre de nouveaux droits de douane, les dirigeants hésitent probablement à se développer et les travailleurs sont réticents à quitter leur emploi.
Selon David Deming, professeur d'économie à Harvard, de nombreuses entreprises ont intérêt à imputer les licenciements à l'IA plutôt qu'à des forces qu'elles contrôlent. « Avant que l'IA n'entraîne de grands changements sur le marché du travail, les entreprises doivent internaliser cette nouvelle capacité et changer ce qu'elles demandent. Et c'est ce que je n'ai pas beaucoup vu. Il pourrait s'agir de l'IA, mais nous ne le savons pas », a-t-il déclaré.
Les inscriptions dans la filière informatique ont toujours fluctué en fonction du marché de l'emploi. Lorsque les emplois sont rares, les gens choisissent d'étudier autre chose. Finalement, il n'y a plus assez de diplômés en informatique, les salaires augmentent et de nouvelles personnes sont attirées. Les baisses antérieures ont toujours permis de retrouver des niveaux d'inscription plus élevés qu'au départ. Il pourrait s'agir simplement d'un nouveau cycle.
Certaines universités, comme l'université de Chicago, n'ont pas enregistré de baisse des inscriptions. Sam Madden, professeur d'informatique au MIT, a déclaré que même si les entreprises emploient l'IA générative, cela créera probablement une demande accrue d'ingénieurs logiciels, et non une demande moindre.
Sources : enquête, rapport de la Federal Reserve Bank
Et vous ?
La situation est-elle similaire ou différente dans votre pays ? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous ?
LIA est-elle en train de tuer le métier de développeur junior ou simplement de le transformer ?
Lautomatisation du code par lIA est-elle une évolution inévitable ou une décision économique discutable ?
Les licenciements massifs dans la tech sont-ils réellement liés à lIA ou servent-ils surtout à rassurer les actionnaires ?
Les géants comme Microsoft et Amazon ont-ils une responsabilité morale vis-à-vis des jeunes diplômés quils forment indirectement ? Devrait-on imposer aux grandes entreprises un quota de recrutements juniors, même en période dautomatisation ?
