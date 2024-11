Les signes d’une récession des emplois dans la tech

Les travailleurs de bureau sont les plus durement touchés

Les causes principales du ralentissement

Le paradoxe dans le recrutement où plusieurs candidats qualifiés sont sur le marché

Les licenciements massifs dans des entreprises emblématiques telles que Meta, Amazon, Google et Twitter ont marqué un tournant. Depuis le début de 2023, des dizaines de milliers de travailleurs du secteur technologique ont été remerciés. Les start-ups, autrefois au cœur de l’innovation, ne sont pas épargnées : le ralentissement du financement par capital-risque et la hausse des taux d’intérêt ont étouffé leur capacité à croître.Ce phénomène ne touche pas seulement les grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises technologiques, qui représentent un vivier d’opportunités pour les jeunes talents, peinent à trouver un équilibre entre innovation et rentabilité. Une conjoncture économique plus restrictive, couplée à une demande affaiblie pour certains services numériques post-pandémie, a mis à mal leur capacité à embaucher ou même à maintenir leurs équipes.En janvier, Jon Bach a été licencié de son poste de directeur chez eBay, où il travaillait depuis 13 ans. Il aimait son travail, il était donc déçu. Mais il n'a pas paniqué. Le taux de chômage était proche de son plus bas niveau depuis cinq décennies et il avait 30 ans d'expérience dans le secteur technologique. À quel point pouvait-il être difficile de trouver un autre emploi ?Il s'est avéré que c'était plutôt difficile. Après avoir postulé à 135 offres d'emploi, Bach a reçu 91 non-réponses, 42 refus, deux rappels - et aucune offre. « Je ne sais pas ce qui se passe », dit-il. « Je fais ce travail depuis un moment et j'ai prouvé ma valeur. Et puis vous postulez à un endroit, deux endroits, 10 endroits, 50 endroits, 135 endroits. Et vous vous dites : "Suis-je le gars que je pense être ?" ».Selon tous les critères économiques habituels, le marché du travail américain semble en bonne santé. Mais demandez à des professionnels en col blanc qui cherchent réellement un emploi et ils vous raconteront des histoires d'horreur qui ressemblent étrangement à celle de Bach.De nouvelles données de LinkedIn, qui a suivi la fréquence à laquelle ses utilisateurs ont décroché un nouvel emploi, montrent quels sont les emplois de cols blancs les plus durement touchés. Certains d'entre eux sont les suspects habituels en période de ralentissement économique. Vous n'avez pas besoin de recruteurs lorsque vous ne recrutez pas, de sorte que l'embauche dans les ressources humaines a chuté de 28% depuis 2018. L'embauche dans le marketing, un autre département qui est souvent le premier à perdre son budget en période de vaches maigres, est en baisse de 23 %.Mais la caractéristique la plus surprenante du gel de l'emploi est le recul dans la technologie. Les embauches ont chuté de 27 % dans le secteur de l'informatique, de 32 % dans celui de l'assurance qualité et de 23 % dans celui de la gestion des produits. Dans le domaine de Bach, la gestion de programmes et de projets, le recrutement a chuté de 25 %. Plus surprenant encore, l'ingénierie, longtemps considérée comme à l'abri de la récession, est en recul de 26 %. Une telle réduction du nombre de codeurs a longtemps été impensable dans la Silicon Valley, qui considérait les programmeurs comme des minéraux rares - si rares qu'il fallait les préserver à tout prix, quelle que soit l'évolution de l'économie.À l'inverse, certaines professions résistent bien. Les services militaires et de protection, une catégorie qui comprend les agents de sécurité, n'ont baissé que de 6 %. Les services sociaux et de proximité ne reculent que de 3 %. Enfin, les soins de santé, qui sont confrontés à une grave pénurie de personnel due au vieillissement de la population et à des niveaux extraordinaires d'épuisement professionnel en première ligne, sont en fait en hausse de 10 %. Les mêmes gagnants et perdants se retrouvent sur les plateformes de recrutement telles qu'Indeed : Depuis la pandémie, les offres d'emploi pour les médecins et les kinésithérapeutes ont augmenté de plus de 80 %, tandis que celles pour les développeurs de logiciels, les analystes de données, les scientifiques de données et les opérations informatiques ont diminué de 20 % ou plus.« Le ralentissement de l'embauche n'a pas été observé partout », déclare Kory Kantenga, économiste chez LinkedIn. « Mais il y a des domaines particuliers où le ralentissement a été très marqué ».Pourquoi les entreprises technologiques ont-elles freiné l'embauche ? L'une des raisons est que les entreprises technologiques, paniquées par la grande démission qui a suivi la pandémie, ont embauché beaucoup trop de professionnels, ce qui les a laissées avec une surabondance de personnel lorsque l'économie a dérapé. LinkedIn, qui a comparé les recrutements de 2018 à 2022, a constaté que les embauches post-pandémie ont augmenté de 89 % pour les chefs de produit, de 79 % pour les professionnels des ressources humaines et de 43 % pour les ingénieurs. Lorsque les employeurs ont réalisé qu'ils étaient allés trop loin, certains ont eu recours à des licenciements massifs pour réduire leurs effectifs. Mais la plupart ont choisi une voie plus douce, en gelant les embauches pour réduire lentement leurs effectifs par attrition volontaire.Une autre raison pour laquelle les entreprises technologiques recrutent moins de professionnels est que leurs employés actuels choisissent de rester en place. « L'une des choses que nous entendons souvent est que les candidats recherchent la stabilité », déclare Jenny Diani, directrice principale du recrutement technique mondial chez Autodesk, l'un des principaux fournisseurs de logiciels. « Les candidats sont beaucoup plus prudents. Visier, un fournisseur de logiciels RH, indique que depuis le début de l'année, le taux de rotation volontaire chez ses clients du secteur technologique est inférieur à 20 %, alors qu'il atteignait presque 27 % en 2022. Cela signifie qu'une entreprise qui souhaite maintenir un effectif de 10 000 personnes devra embaucher 720 professionnels de moins cette année.L'IA pourrait également jouer un rôle dans le gel des embauches. Grâce à des outils tels que ChatGPT, qui permettent aux travailleurs de la technologie d'accomplir des tâches plus rapidement, les employeurs pourraient ne plus avoir besoin d'augmenter leurs effectifs. Ce gain de productivité n'est nulle part plus évident que dans le domaine du codage : lors d'une première étude sur un copilote de codage par l'IA, les programmeurs assistés par l'IA étaient 56 % plus rapides que les programmeurs travaillant seuls. Google s'est récemment vanté du fait que plus d'un quart de son nouveau code est désormais généré par l'IA.« Ce n'est pas comme si vous alliez licencier toute une équipe », déclare Jon Stross, cofondateur de Greenhouse, l'un des plus grands fournisseurs de logiciels de recrutement. « Mais peut-être que nous n'aurons pas à nous développer aussi rapidement parce que nous pourrons automatiser plus de choses et être plus efficaces. Je pense qu'il y a des gens qui essaient de faire en sorte que cela se produise ».Pour ne rien arranger, les changements intervenus dans la manière dont les entreprises recrutent font que le gel de l'emploi est encore plus terrible que ne l'indiquent les chiffres. Plusieurs demandeurs d'emploi disent que leurs recherches sont « lentes », ce qui est un euphémisme. Selon Greenhouse, au milieu de l'année 2021, il fallait en moyenne 52 jours à ses clients pour procéder à une embauche. Au cours du premier trimestre de cette année, les recherches ont duré jusqu'à 66 jours.Le ralentissement de la prise de décision est un peu paradoxal. Compte tenu de tous les candidats qualifiés qui se trouvent actuellement sur le marché, on pourrait penser que les entreprises ont plus de facilité à faire leur choix. Mais bizarrement, l'offre apparemment infinie de candidats les incite à examiner encore plus de candidatures avant de prendre une décision. Dans le monde du recrutement, nous appelons cela la maladie du « voir plus » », explique Diani, qui jongle avec trois fois plus de candidatures chez Autodesk que pendant la Grande Démission. « Nous devons vraiment faire comprendre à nos cadres que, même sur ce marché, les personnes hautement qualifiées et dont les compétences sont très recherchées ne resteront pas éternellement sur le carreau ».Pour les demandeurs d'emploi, le fait de ne pas être contacté malgré les multiples tentatives rend le processus difficile : « Il y a tellement d'angoisse », explique Stross. « Comme : J'ai besoin d'un emploi et personne ne veut regarder mon CV ».La bonne nouvelle, c'est que certaines données suggèrent que nous avons déjà passé le pire de la récession des cols blancs. À la fin de l'année dernière, selon le groupe industriel CompTIA, les entreprises n'ont affiché que 144 000 nouveaux postes dans le secteur de la technologie. Ce chiffre est passé à 223 000 et commence à se rapprocher des 322 000 emplois d'avant la pandémie. « Nous nous redressons lentement, lentement », déclare Art Zeile, PDG de Dice, un site d'offres d'emploi dans le secteur de la technologie. L'espoir est qu'au cours de la nouvelle année, avec la fin des élections et quelques réductions supplémentaires des taux d'intérêt à l'actif de l'économie, les employeurs de cols blancs retrouveront leur appétit pour recommencer à embaucher.Source : LinkedInLes entreprises technologiques ont-elles été trop optimistes dans leurs prévisions de croissance post-COVID ?Les licenciements massifs sont-ils justifiés ou traduisent-ils une mauvaise gestion des ressources humaines ?La dépendance croissante à l’automatisation et à l’intelligence artificielle est-elle une opportunité ou une menace pour l’emploi humain ?Quel pourrait être l’effet de cette récession sur l’innovation technologique à moyen et long terme ?Les investisseurs jouent-ils un rôle suffisant pour soutenir les start-ups en difficulté ?