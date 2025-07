Les jeunes travailleurs devraient éviter le travail de bureau et rechercher des emplois de cols bleus pour maintenir la stabilité de l'emploi à mesure que l'IA se développe, selon le PDG de Lowe's



L'intelligence artificielle se développe rapidement et s'insinue dans les lieux de travail américains, ce qui inquiète les Américains. Une enquête de YouGov réalisée en 2024 a révélé que plus d'un tiers des travailleurs américains craignent que l'IA entraîne des pertes d'emploi ou une réduction des heures de travail. Un autre rapport avait averti que l'IA menace les emplois en col blanc , touchant même les cadres supérieurs dans divers secteurs. Contrairement aux automatisations antérieures, cette forme d'IA peut créer du contenu et synthétiser des idées, potentiellement remplaçant des emplois de connaissance.Les dirigeants estiment que cette technologie réorganisera ou remplacera les emplois du haut en bas de l'échelle, dans des secteurs variés. Le PDG de Ford, Jim Farley, avait notamment déclaré que l’IA éliminera la moitié des emplois de bureau dans les prochaines . Il a affirmé que les emplois manuels (en cols bleus) sont en sécurité. Selon lui, ces postes sont plus difficiles et coûteux à automatiser, notamment en raison des aspects physiques et techniques qu’ils impliquent, ce qui les rend moins vulnérables à la robotisation.Dans ce contexte d'essor de l'IA, le PDG de Lowe's, Marvin Ellison a donné un conseil direct aux jeunes travailleurs. Marvin Ellison est président du conseil d'administration, président et directeur général de Lowe's Companies, Inc, une entreprise de rénovation FORTUNE 100 qui compte plus de 1 700 magasins et environ 300 000 associés aux États-Unis.Marvin a plus de 35 ans d'expérience en matière de direction et d'exploitation dans le secteur de la vente au détail et a la particularité d'être le seul Afro-Américain à avoir été président-directeur général de deux entreprises du classement Fortune 500. Avant de rejoindre Lowe's, Marvin a été président-directeur général de J.C. Penney Co. où il a assuré une croissance positive des ventes, réduit l'endettement et généré un bénéfice ajusté par action positif.Marvin Ellison, PDG de Lowe's, a déclaré lors du CEO Workforce Forum de la Business Roundtable à Washington, le 17 juin, que si l'IA menace de prendre en charge des emplois dans les entreprises, elle ne peut pas compléter le travail de première ligne. "", a déclaré Ellison. "".Il a également déclaré que les jeunes travailleurs devraient rechercher ces emplois de cols bleus pour maintenir la stabilité de l'emploi à mesure que l'IA se développe. "", a déclaré Ellison. "".Ellison a également fait la promotion du programme d'avantages éducatifs de Lowe's (LOW), qui offre à ses employés une formation gratuite pour certains diplômes, camps d'entraînement, certificats, etc. "", a déclaré Ellison. "Les commentaires d'Ellison viennent après que des entreprises telles qu'Amazon, IBM, Chipotle, JPMorgan Chase et même l'IRS ont accueilli l'IA à bras ouverts sur leur lieu de travail. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a même déclaré dans un mémo adressé aux employés le 17 juin que l'IA remplacerait certains des emplois de l'entreprise, car elle "".", a déclaré Andy Jassy. "L'utilisation de l'IA sur le lieu de travail aux États-Unis a presque doublé au cours des deux dernières années, selon une enquête de Gallup. L'enquête a révélé que 41 % des employés utilisent l'IA pour générer des idées, 39 % pour consolider des informations et 39 % pour automatiser des tâches de base. L'enquête a également révélé que 27 % des cols blancs américains utilisent régulièrement l'IA, contre 9 % des cols bleus qui l'utilisent souvent.Si l'IA a gagné en popularité sur les lieux de travail à travers le pays, il lui reste encore du chemin à parcourir. Environ 7 employés sur 10 ayant participé à l'enquête ont déclaré ne jamais utiliser l'IA, tandis qu'un employé sur 10 dit l'utiliser au moins une fois par semaine. Mais il semble que la tendance se confirme. En janvier, un rapport a mis en lumière une tendance intrigante et préoccupante : de plus en plus d’employeurs privilégient l’intelligence artificielle (IA) à l’embauche de jeunes diplômés appartenant à la Génération Z Selon le rapport, au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher des jeunes diplômés. Ce sentiment reflète un décalage croissant entre les études universitaires et les compétences dont les employés ont besoin pour réussir en début de carrière. Le rapport a également révélé que les entreprises, malgré leur recours privilégié à l'IA, peinent à trouver des talents. La quasi-totalité des dirigeants, soit 98 % d'entre eux, ont déclaré que leur organisation avait du mal à trouver des talents.Cependant, cette situation n'est pas forcément favorable. Sebastian Siemiatkowski, PDG de Klarna, a averti que le potentiel de l'IA à remplacer le travail effectué par le personnel de bureau pourrait plonger les économies dans une récession dans les années à venir . Il a suggéré que les dirigeants du secteur technologique avaient tendance à minimiser l'impact que l'IA pourrait avoir sur les effectifs des entreprises.: Marvin Ellison, PDG de Lowe's, lors du CEO Workforce Forum de la Business Roundtable à WashingtonPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?