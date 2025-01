Face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle, comment les travailleurs s'organisent pour protéger leurs emplois et redéfinir leur place dans un monde automatisé

Une menace réelle ou exagérée ?

Des stratégies pour un combat à long terme

Les syndicats discutent sur la manière de protéger les travailleurs contre des technologies qui peuvent les exploiter

Les travailleurs doivent acquérir le droit de s'opposer au déploiement de technologies susceptibles de les priver de leur emploi, selon des responsables syndicaux

Les entreprises déploient l'IA pour limiter les embauches à mesure que les politiques « d'évitement des coûts » gagnent du terrain

Le débat sur l’impact de l’IA sur l’emploi divise. D'un côté, des experts affirment que l’automatisation pourrait détruire des millions d’emplois, notamment ceux nécessitant des tâches répétitives ou prévisibles. De l’autre, certains soulignent que chaque révolution technologique a créé de nouvelles opportunités en redéfinissant les besoins du marché. Cependant, la vitesse à laquelle l’IA évolue rend cette transition particulièrement difficile, laissant peu de temps aux travailleurs pour s’adapter.Les chiffres confirment l’ampleur de ce bouleversement. Selon une étude récente, près de 30 % des postes actuels pourraient être automatisés d’ici 2030, affectant principalement les professions peu qualifiées. Mais même les emplois nécessitant des compétences avancées, comme les avocats ou les médecins, ne sont pas à l’abri, l’IA devenant de plus en plus performante dans l’analyse et la prise de décision.Conscients de ces défis, les travailleurs et syndicats élaborent des plans d’action pour se préparer à un futur incertain.La frénésie actuelle autour de l'intelligence artificielle s'est répandue comme une onde de choc. Elle a commencé chez les ingénieurs, inspirés par un article de recherche de 2017. Elle a ensuite été relayée par des investisseurs en capital-risque désireux de profiter d'un nouveau boom. Ils ont été suivis par des fonctionnaires qui se sont empressés d'imposer des réglementations.C'est maintenant au tour des travailleurs.Plus de 200 syndicalistes et technologues se sont réunis à Sacramento cette semaine à l'occasion d'une conférence inédite pour discuter de la manière dont l'IA et d'autres technologies menacent les travailleurs et pour élaborer des stratégies en vue des combats à venir et d'éventuelles grèves.L'événement « Making Tech Work for Workers » a été organisé par les centres syndicaux de l'Université de Californie, les syndicats et les défenseurs des travailleurs. Il a attiré des représentants des dockers, des travailleurs à domicile, des enseignants, des infirmières, des acteurs, des employés de bureau de l'État et de nombreuses autres professions.L'un des principaux enseignements de cette conférence est que les travailleurs de tous horizons sont déterminés à se battre, lors des négociations contractuelles et dans le cadre des activités quotidiennes, pour obtenir le droit de négocier un meilleur contrôle sur la manière dont l'IA est déployée au sein des entreprises. Les représentants syndicaux ont détaillé les menaces que l'IA fait peser sur l'emploi, de l'écriture de scénarios à la conduite de taxis, en passant par l'encaissement de billets de banque.Le fait que la technologie suive chacun de vos mouvements a des conséquences sur votre santé physique et mentale, explique Luis, un travailleur d'Amazon de l'Inland Empire, en Californie, qui a demandé à CalMatters de ne pas utiliser son nom de famille par crainte de représailles. Il avait l'impression de ne pas pouvoir s'arrêter de bouger ou de demander de l'aide à ses collègues lorsqu'il soulevait des objets lourds. Cela a entraîné des douleurs dorsales qui l'empêchaient de dormir la nuit, ainsi que des sentiments de dépression et de dévalorisation.« Je ne pouvais tout simplement pas supporter d'être un robot », a-t-il déclaré pour expliquer pourquoi il a démissionné. Plus tard, il a repris son travail parce qu'il n'avait pas d'autres opportunités.Steve Kelly, porte-parole d'Amazon, a répondu que « les employés sont encouragés à travailler avec intention, et non avec rapidité, et peuvent prendre de courtes pauses à tout moment pour aller aux toilettes, boire de l'eau, s'étirer ou s'éloigner de leur écran. En outre, il n'y a rien d'anormal à utiliser des caméras pour assurer la sécurité des employés, la qualité des stocks ou la protection contre le vol - il s'agit d'une pratique courante chez presque tous les grands détaillants du monde. Les employés qui ont des questions ou des inquiétudes concernant un aspect quelconque de cette technologie ou de leur travail sont non seulement autorisés, mais aussi encouragés régulièrement, à en faire part à leurs supérieurs, et plusieurs outils leur sont fournis pour les aider dans cette démarche. »Les participants à la conférence ont axé les discussions sur la manière de protéger les travailleurs contre les technologies susceptibles de les exploiter ou d'automatiser la discrimination. Les représentants syndicaux ont unanimement exhorté les travailleurs à négocier la manière dont l'IA et d'autres formes de technologie sont utilisées sur le lieu de travail. Nombre d'entre eux ont également exhorté les travailleurs à s'engager davantage sur les questions technologiques en réfléchissant à la manière d'utiliser les technologies pour s'organiser ou en insistant sur la création de comités au sein desquels la direction doit discuter des technologies avec les travailleurs avant de les mettre en œuvre.Les quelque 150 000 membres du syndicat United Food and Commercial Workers (qui travaillent dans des magasins tels que Kroger et Albertsons) et les 100 000 membres de la National Nurses Union seront tous deux confrontés à des luttes importantes liées à l'automatisation cette année, alors qu'ils négocieront de nouveaux contrats. Les employés des épiceries contesteront le rôle des caisses automatiques, tandis que les infirmières s'opposeront aux outils d'intelligence artificielle qui, selon elles, peuvent influencer leur devoir de soins et donner la priorité aux profits des compagnies d'assurance et de soins de santé plutôt qu'à la santé des patients.Les entreprises présentent depuis longtemps l'IA aux consommateurs et aux investisseurs comme une technologie qui transformera le monde pour le mieux. Mais des réunions telles que la conférence de Sacramento montrent que les syndicats utilisent également l'IA pour inciter les travailleurs à organiser leur lieu de travail.Selon Amanda Ballantyne, directrice exécutive du Tech Institute de l'AFL-CIO, les syndicats ont beaucoup de chemin à parcourir pour augmenter le nombre de leurs membres et le pouvoir des travailleurs, mais il est essentiel d'inclure l'IA dans les négociations collectives, car les cas d'utilisation de l'IA sur le lieu de travail sont très nombreux et les travailleurs ont tendance à avoir des opinions bien arrêtées à ce sujet, car ils sont experts dans leur propre travail et connaissent mieux que quiconque les implications d'un nouvel outil en matière de sécurité.Un certain nombre de représentants syndicaux ont fait valoir, lors de la conférence, que les travailleurs doivent acquérir et exercer le pouvoir de s'opposer au déploiement de technologies susceptibles de les exploiter, de les indigner ou de les priver de leur emploi.Un rapport publié au début de l'année par l'UCLA Latino Policy and Politics Institute a révélé que 4,5 millions de Californiens travaillent dans 20 secteurs considérés comme présentant un risque élevé de perte d'emploi en raison de l'automatisation, et que plus de la moitié des travailleurs à haut risque sont latinos. L'automatisation qui supprime des emplois est une préoccupation majeure pour trois Américains sur quatre, selon un sondage Gallup réalisé l'année dernière, mais l'IA qui fait des prédictions sur les travailleurs, gère les travailleurs ou tente de suivre et de quantifier chacun de leurs mouvements est également un risque majeur, a déclaré la directrice du UC Berkeley Labor Center, Annette Bernhardt. Elle a précédemment déclaré à CalMatters qu'elle était moins préoccupée par le fait que l'IA prenne des emplois que par le fait que les algorithmes utilisés sur le lieu de travail traitent les gens comme des machines.Les investisseurs ont mobilisé environ 300 milliards de dollars de capitaux pour soutenir les projets d'IA générative au cours des deux dernières années. Plus de 92 milliards de dollars ont été injectés dans les projets d'IA en 2023 et environ 200 milliards en 2024 . Mais à l'aube de la nouvelle année, les investisseurs se demandent de plus en plus si les retours sur investissement seront à la hauteur des efforts. Les entreprises sont invitées à démontrer la valeur de l'IA.Selon une enquête réalisée en décembre par le cabinet mondial d'audit et de conseil KPMG, 68 % des chefs d'entreprise interrogés ont déclaré que la pression exercée par les investisseurs pour démontrer la rentabilité des investissements dans l'IA générative est « importante » ou « très importante ». Les entreprises se retrouvent donc contraintes de trouver des moyens pour démontrer la valeur de l'IA. Pour cela, certains dirigeants ont décidé de sacrifier les emplois.Les entreprises ont commencé à lier leurs initiatives en matière d'IA à leurs plans réduction d'embauche, ou à ce que l'on appelle l'évitement des coûts. L'évitement des coûts consiste à prendre des mesures proactives pour empêcher l'apparition de dépenses futures, en anticipant et en éliminant les causes potentielles de coûts supplémentaires. Par exemple, Salesforce a annoncé qu'il n'envisage pas d'embaucher d'ingénieurs logiciels en 2025 en raison de l'IA « L'évitement des coûts est un terme approprié, car nous avons cet état d'esprit : faire plus avec la même chose », affirme Thomas Bodenski , directeur de l'exploitation de la société de logiciels financiers TS Imagine. Plutôt que d'embaucher davantage de travailleurs intellectuels pour des tâches répétitives, il a expliqué que la mise en œuvre d'un nouveau processus de tri basé sur l'IA a permis à TS Imagine de « maintenir ses effectifs aux niveaux existants ».« Même si l'entreprise devait embaucher de nouveaux employés, ils ne seraient pas en mesure d'apprendre certaines tâches aussi rapidement que l'IA », ajoute-t-il. Selon lui, TS Imagine reçoit 100 000 alertes par courriel chaque année et les trier manuellement nécessite 4 000 heures de travail, soit l'équivalent de 2½ personnes à temps plein. « L'IA peut faire le travail à 3 % du coût des employés », a déclaré Thomas Bodenski au Wall Street Journal.Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a déclaré que la société n'envisage pas d'embaucher des ingénieurs logiciels en 2025, car l'IA Agentforce de l'entreprise et d'autres outils d'IA ont augmenté de 30 % la productivité de ses équipes d'ingénierie. Selon Marc Benioff, les gains de productivité sont « incroyables ».Sources : Making Tech Work for Workers, National Nurses Union Les craintes concernant l’IA sont-elles justifiées ou exagérées ? Quels secteurs sont les plus exposés à l’automatisation, et pourquoi ?L’IA peut-elle réellement remplacer des métiers nécessitant une grande créativité ou empathie humaine ?Comment l’IA pourrait-elle créer de nouveaux types d’emplois ?Quelles compétences devraient être prioritaires dans les formations pour s’adapter à l’IA ?Comment encourager les entreprises à investir dans la reconversion de leurs employés plutôt que de les remplacer par des machines ?Les gouvernements devraient-ils taxer l’utilisation de l’IA pour financer des programmes sociaux ?Pourquoi l’IA est-elle perçue comme une menace par certains et comme une opportunité par d’autres ?Quels sont les exemples actuels où l’IA a contribué positivement à l’amélioration des conditions de travail ?