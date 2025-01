« Il est beaucoup plus facile et plus rentable de former une IA à l'exécution de tâches que de former un humain tout en le rémunérant sur le tas »

Les juniors n'ont pas les connaissances essentielles pour créer des logiciels sécurisés

La Génération Z face à des défis multiples

34 % des travailleurs de la génération Z acceptent une offre d'emploi mais ne se présentent pas à leur premier jour

Votre entreprise a besoin de développeurs juniors pour rester compétitive

Culture de l’apprentissage et de l’innovation : Les développeurs juniors apportent une dynamique de formation continue au sein de l’équipe. En les encadrant, les développeurs seniors approfondissent leurs propres connaissances grâce à l’effet “protégé”, où enseigner renforce la compréhension. Cette interaction favorise une culture d’apprentissage et d’innovation, essentielle pour toute entreprise souhaitant rester compétitive.

Prévention de l'épuisement professionnel : Avoir des juniors dans l'équipe permet de répartir les tâches de manière plus équilibrée. Ils peuvent prendre en charge des tâches moins critiques, comme la correction de bugs ou les astreintes nocturnes, permettant ainsi aux seniors de se concentrer sur des projets plus complexes sans risquer le burnout.

Force multiplicatrice : Les juniors ne sont pas seulement là pour écrire du code. Leur présence oblige les seniors à remettre en question leurs propres hypothèses et à affiner leurs compétences. Cette redondance et ce dialogue socratique sont essentiels pour s'assurer que l'équipe suit la bonne direction. Les juniors apportent également des perspectives fraîches et des idées nouvelles, ce qui peut conduire à des innovations que les membres plus expérimentés n'auraient peut-être pas envisagées.

Adaptabilité et résilience : Les développeurs juniors sont souvent plus adaptables et ouverts aux nouvelles technologies et méthodologies. Leur enthousiasme pour l'apprentissage et leur volonté d'expérimenter peuvent aider l'équipe à adopter plus rapidement de nouvelles pratiques et à rester à la pointe de l'innovation. Cette adaptabilité est cruciale dans un secteur technologique en constante évolution.

La génération Z, souvent appelée les zoomers, regroupe les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, généralement entre 1997 et 2012. Elle succède à la génération Y et précède la génération Alpha. Elle est définie comme une génération née alors que les communications numériques étaient déjà bien installées dans la société ; les individus de la génération Z n’ont donc pas connu le monde sans Internet. La génération Z est jeune, surinformée et surtout très à l’aise dans l’utilisation des nouvelles technologies.Selon une nouvelle enquête de la Hult International Business School, environ 37 % des employeurs ont déclaré qu'ils préféraient embaucher l'IA plutôt qu'un jeune diplômé.L'étude a interrogé 1 600 employeurs et 96 % d'entre eux ont déclaré que la plupart des formations universitaires ne préparent pas du tout les gens à leur travail.Au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher des jeunes diplômés.Ce sentiment reflète un décalage croissant entre les études universitaires et les compétences dont les employés ont besoin pour réussir en début de carrière. Dans l'enquête de Hult, 77 % des jeunes diplômés ont déclaré avoir appris davantage en six mois de travail qu'au cours de leurs quatre années d'études.L'enquête a également révélé que les entreprises, malgré leur recours privilégié à l'IA, peinent à trouver des talents. La quasi-totalité des dirigeants, soit 98 % d'entre eux, ont déclaré que leur organisation avait du mal à trouver des talents.En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas embaucher de jeunes diplômés, 60 % d'entre eux déclarent que les travailleurs n'ont pas d'expérience pratique et 55 % qu'ils ne travaillent pas bien au sein d'une équipe.En réfléchissant à leur propre expérience universitaire, 94 % des jeunes diplômés regrettent leur diplôme et 43 % se sentent condamnés à l'échec parce qu'ils n'ont pas choisi le bon diplôme.À la suite du rapport, certains cadres de la Hult International Business School se sont exprimés.Martin Boehm, vice-président exécutif et doyen mondial des programmes de premier cycle à la Hult International Business School, a déclaré : « Dans le monde d'aujourd'hui, où la volatilité et les progrès technologiques rapides sont devenus des thèmes courants au travail, les écoles de commerce doivent aller au-delà des méthodes d'enseignement traditionnelles. La théorie seule ne suffit plus. Préparer les étudiants d'une nouvelle manière, en mettant l'accent sur le développement des compétences et de l'état d'esprit nécessaires à l'apprentissage continu, est l'avenir de l'éducation ».Bryan Driscoll, consultant en ressources humaines, a déclaré : « Bien sûr, les employeurs préféreraient utiliser l'IA plutôt que les humains - elle est moins chère, n'a pas besoin de soins de santé ou de droits de l'homme fondamentaux, et ne prend pas de congés payés. Il ne s'agit pas d'un manque de compétences de la génération Z, mais d'une tentative des employeurs d'échapper à leurs responsabilités. Ils ont passé des décennies à financer des programmes de formation et à se décharger du fardeau du développement des compétences sur les employés, puis se plaignent lorsque les nouveaux employés ne répondent pas à leurs attentes ».Kevin Thompson, expert financier et fondateur et PDG de 9i Capital Group, a déclaré : « C'est une question d'économie et d'efficacité. Il est beaucoup plus facile et plus rentable de former une IA à l'exécution de tâches que de former un humain tout en le rémunérant sur le tas. L'IA exécute les tâches exactement comme elles ont été programmées, pour une fraction du coût. De nombreux employeurs voient l'intérêt de tirer parti de l'IA pour la gestion des tâches de base, en particulier dans les fonctions d'assistance et les postes de débutants. »De nombreux rapports indiquent que les employeurs se plaignent de l'état déplorable des connaissances informatiques des employés de la génération Z. Un rapport publié en février 2024 par la Linux Foundation Research et de l'Open Source Security Foundation (OpenSSF) indique que de nombreux développeurs n'ont pas les connaissances et les compétences essentielles pour développer efficacement des logiciels sécurisés. Près d'un tiers des développeurs logiciels ne sont pas familiers avec les pratiques de développement de logiciels sécurisés. Le rapport indique que l'éducation et la formation sont requises.Par ailleurs, selon une étude publiée en 2023 par Dell Technologies, les membres de la génération Z estiment que l'école ne leur donne pas les compétences nécessaires pour survivre dans un monde numérique . Ils reconnaissent la nécessité de développer des compétences numériques pour leur future carrière, mais les membres de la génération Z sont frustrés par le fait que leur éducation ne les ait pas suffisamment préparés au monde du travail.Selon le rapport, 37 % des répondants à l'étude ont déclaré que l'enseignement scolaire ne leur a pas permis d'acquérir les compétences technologiques dont ils avaient besoin pour la carrière qu'ils envisageaient. Environ 44 % des répondants pensent que les entreprises doivent travailler plus étroitement avec le secteur public, principalement avec le secteur de l'éducation, pour répondre à leur soif d'apprentissage, notamment autour des compétences numériques.Les cadres interrogés par Intelligent dans le cadre de son enquête ont également déclaré que les jeunes diplômés doivent renforcer leurs compétences techniques et leur éthique de travail. En outre, alors qu'ils rencontrent des difficultés pour faire décoller leurs carrières, les travailleurs de la génération Z se tournent vers ChatGPT pour obtenir des conseils sur le sujet. Une grande partie d'entre eux considèrent d'ailleurs que les conseils de ChatGPT sont meilleurs.Selon une enquête menée par Intoo et Workplace Intelligence, près de la moitié (47%) des employés de la génération Z disent obtenir de meilleurs conseils de carrière de ChatGPT que de leurs managers sur le lieu de travail. Les membres de la génération Z perçoivent leurs managers comme trop occupés, trop focalisés sur leur propre carrière, ou pas assez compétents ou intéressés pour aider leurs subordonnés à se développer professionnellement.Pour la Génération Z, qui commence tout juste à entrer sur le marché du travail, cette préférence pour l’IA est une véritable source de préoccupation. De plus, ils sont également parfois perçus comme manquant d’expérience pratique ou de compétences spécifiques recherchées par les entreprises.Un autre problème réside dans la perception qu’ont certains employeurs de cette génération. Des stéréotypes, tels que leur supposée faible résilience ou une préférence pour des conditions de travail flexibles, peuvent freiner leur recrutement. Comparés à une IA qui travaille sans relâche et ne réclame ni congés ni augmentations, ces jeunes talents se retrouvent parfois dans une position défavorable.Cette tendance soulève des interrogations sur l’avenir du marché de l’emploi. Si l’IA continue de prendre une place prépondérante, quelles seront les opportunités pour les jeunes diplômés ? Devraient-ils se concentrer sur des compétences qui complètent l’IA, plutôt que de rivaliser avec elle ? Des domaines comme la gestion de l’IA, l’éthique technologique ou les interactions humaines complexes pourraient devenir des atouts majeurs pour ces générations futures.Les entreprises, quant à elles, devront également repenser leur stratégie. Si l’IA peut être incroyablement performante, elle ne remplace pas toujours la créativité, l’empathie ou l’intelligence émotionnelle, des qualités qui restent essentielles dans de nombreux métiers.Sur un marché du travail de plus en plus concurrentiel, certains membres de la génération Z réagissent de manière atypique à des situations inhabituelles. Confrontés à des séries d'entretiens interminables, à des employeurs lents à répondre et à un processus d'embauche globalement frustrant, une fraction de la cohorte a pris l'habitude de « ghoster » leurs employeurs (selon l'étude, il s'agit de « disparaître d'un emploi sans démissionner officiellement »).Près d'un tiers (34 %) des membres de la génération Z optent pour ce que l'on appelle le « career catfishing ». Selon une enquête menée par CV Genius auprès de 1 000 salariés britanniques, cela signifie qu'un candidat a accepté un poste et ne s'est jamais présenté. Les résultats ont montré que le « career catfishing » est l'une des nombreuses stratégies utilisées par les employés pour obtenir plus d'autonomie au travail.Les jeunes n'hésitent pas à prendre des libertés, grâce à des modes telles que le « quiet quitting » (faire le strict minimum au travail) ou le « coffee badging » (se rendre à contrecœur au bureau le temps de prendre un café et de passer son badge avant de rentrer chez soi pour terminer sa journée de travail). Même si cela signifie être au chômage jusqu'à ce que le bon emploi (et le bon salaire) se présente.Quelque 74 % des employeurs admettent aujourd'hui que le ghosting fait partie du paysage de l'embauche, selon une enquête Indeed réalisée en 2023 auprès de milliers de demandeurs d'emploi et d'employeurs.Pour Doug Turnbull, intégrer des développeurs juniors dans votre équipe peut non seulement apporter des avantages immédiats, mais aussi préparer votre entreprise à un avenir plus innovant et collaboratif. Il explique « Ces derniers temps, les Big Tech ne veulent que des escouades d'élite de développeurs d'état-major qui peuvent "se mettre en route" pour la grande initiative (souvent l'IA). Il a été indiqué (à maintes reprises) que l'IA remplacera complètement les développeurs juniors. Après tout, les juniors existent pour faire le travail de « pisseurs de code » facilement remplaçable par un LLM.« Toutefois, cette remarque ne tient pas compte de la raison pour laquelle nous avons des employés juniors. L'accompagnement des employés juniors devient son propre multiplicateur de force pour innover à grande échelle. Il ne s'agit pas de travail supplémentaire, mais d'une culture psychologiquement sûre qui valorise l'enseignement et l'apprentissage, et l'innovation qui en découle ».Plusieurs avantages ont été cité dans le recrutement des développeurs juniors Source : rapport de la Hult International Business School Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous crédible ou pertinent ?L’IA est-elle réellement une menace pour l’emploi des jeunes, ou peut-elle être un outil qui complète leurs compétences ?Quels types de métiers sont les plus susceptibles d’être remplacés par l’IA à court terme ?Les stéréotypes sur la Génération Z (comme leur attachement à la flexibilité ou une moindre résilience) influencent-ils trop les décisions d’embauche ?Comment les jeunes peuvent-ils démontrer leur valeur unique face aux employeurs sceptiques ?Les systèmes éducatifs préparent-ils suffisamment les jeunes à travailler dans un monde dominé par l’IA ?Quelles compétences les jeunes diplômés devraient-ils prioriser pour se démarquer dans un marché où l’automatisation progresse ?