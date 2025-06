L'IA entraînera une récession et des pertes d'emploi massives, a déclaré le patron de Klarna, après avoir réduit ses effectifs de 5 500 à 3 000 personnes.



L'utilisation de l'IA pour rendre le travail plus efficace a été encouragée par des personnalités de premier plan, y compris le gouvernement lui-même, qui a déclaré qu'elle pourrait faire gagner deux semaines par an aux fonctionnaires. En janvier, le PDG de Klarna, une entreprise basée à Stockholm qui propose des services de paiement différé, a déclaré que l'IA peut remplacer tous les emplois, y compris le sien. Cependant, il a nuancé en affirmant qu'il "faudrait des centaines d'années pour que l'IA prenne en charge le travail humain", mais il a également affirmé qu' il n'est pas "très enthousiaste à ce sujet". Récemment, Sebastian Siemiatkowski, PDG de Klarna, a averti que son potentiel à remplacer le travail effectué par le personnel de bureau pourrait plonger les économies dans une récession dans les années à venir. Il a suggéré que les dirigeants du secteur technologique avaient tendance à minimiser l'impact que l'IA pourrait avoir sur les effectifs des entreprises, Klarna ayant réduit son personnel de 5 500 à 3 000 personnes ces dernières années., a déclaré Siemiatkowski au Times Tech Podcast.Il a déclaré avoir basé ses prévisions sur des anecdotes observées à travers le nombre d'entreprises qui poussent les outils d'IA, les données économiques ne tenant pas encore compte des impacts de l'IA.Il a déclaré que les humains pourraient être protégés pour certains emplois chez Klarna, comme dans le service clientèle, où les employés peuvent travailler sur des cas de fraude et d'autres questions bancaires complexes., a-t-il déclaré, ajoutant que l'IA signifiait que les personnes travaillant en contact avec la clientèle devraient être plus qualifiées.Les commentaires de Siemiatkowski font écho à ceux du directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, qui a déclaré que la moitié des emplois professionnels de niveau débutant pourraient être supprimés au cours des cinq prochaines années. Le directeur d'une autre entreprise d'IA, Arthur Mesch, qui dirige la société française Mistral, a affirmé que l'enthousiasme des autres dirigeants du secteur technologique pour la capacité de l'IA à surpasser les humains était une fascination "très religieuse" , tandis que Demis Hassabis, de Google DeepMind, a déclaré qu'il faudrait encore cinq à dix ans avant que l'IA ne dépasse l'intelligence humaine.Pour rappel, Klarna annonçait fièrement que son assistant IA, alimenté par OpenAI, accomplissait le travail de 700 agents du service client. Cette initiative s'inscrivait dans une stratégie ambitieuse visant à réduire les coûts et à optimiser l'efficacité grâce à l'intelligence artificielle. Cependant, en mai dernier, un rapport a montré que l'entreprise opère un revirement notable en réembauchant des employés humains pour ses services clients. Ce retournement met en lumière les défis persistants liés à l'intégration de l'IA dans les opérations commerciales.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?