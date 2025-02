Dell tue le travail hybride et à distance et suit Amazon et JPMorgan pour imposer le retour au bureau à temps plein cinq jours par semaine à partir du mois de mars, contre l'avis des travailleurs

L'équipe,Nous construisons un nouveau Dell Technologies pour un nouvel avenir. Le rythme de l'innovation n'a jamais été aussi rapide, et pour que nous soyons à la pointe, la vitesse de notre activité doit continuer à s'accélérer. Ce que nous constatons, c'est que malgré toute la technologie du monde, rien n'est plus rapide que la vitesse de l'interaction humaine. Une conversation de trente secondes peut remplacer un échange de courriels qui dure des heures, voire des jours.Nous avons déjà demandé à nos équipes de vente, à nos équipes de fabrication, à nos ingénieurs dans les laboratoires, aux membres de l'équipe sur place et aux dirigeants d'être au bureau cinq jours par semaine, et nous avons vu ces secteurs prendre vie avec une vitesse, une énergie et une passion nouvelles. Nous avons vu ces secteurs s'animer d'une nouvelle vitesse, d'une nouvelle énergie et d'une nouvelle passion. Nous voulons maintenant que ce même sentiment d'urgence et de dynamisme se manifeste partout.À partir du 3 mars, tous les membres des équipes hybrides et distantes qui vivent à proximité d'un bureau Dell travailleront au bureau cinq jours par semaine. Nous mettons fin à la politique de travail hybride à compter de ce jour. Nous restons attachés à la flexibilité de votre journée de travail et vous devez continuer à travailler avec votre responsable pour répondre à vos besoins. Mais dans l'ensemble, vous devriez prévoir de travailler au bureau cinq jours par semaine.Si vous avez opté pour le travail à distance et que vous vivez à proximité d'un bureau Dell, nous attendons de vous que vous nous rejoigniez au bureau. Si vous travaillez à distance et que vous habitez loin d'un bureau Dell, vous resterez à distance. Si vous travaillez sur le terrain, vous continuerez à passer cinq jours par semaine avec des clients et des partenaires ou dans un bureau de Dell Technologies.Nous savons que vous avez peut-être des questions sur ce que cela signifie pour votre situation spécifique. Nous vous invitons à ne pas les poser pour l'instant. Nous travaillons encore sur les détails et des informations supplémentaires seront bientôt disponibles. Mais je tenais personnellement à vous faire part de cette nouvelle le plus tôt possible, afin que vous ayez le temps d'y réfléchir et de vous organiser.Nous faisons évoluer notre entreprise en permanence afin d'offrir la meilleure valeur et le meilleur service à nos clients et à nos partenaires. Je me réjouis que nous ayons davantage de contacts personnels pour accélérer le processus, être leader sur le marché et renforcer notre culture d'entreprise.Je me réjouis de vous voir encore plus nombreux au bureau. Je vous souhaite un bon retour !Michael