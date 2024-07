La priorité est au contrôle, selon Gartner

Avantages et défis du travail à domicile

Flexibilité : Le télétravail permet aux employés de gérer leur emploi du temps de manière plus souple. Ils peuvent organiser leurs journées en fonction de leurs préférences personnelles et de leurs obligations familiales.

Économies de temps et d’argent : En évitant les trajets domicile-travail, les employés économisent du temps et de l’argent. Les coûts liés au transport, aux repas à l’extérieur et aux vêtements de travail sont réduits.

Meilleur équilibre vie/travail : Travailler à domicile permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les employés peuvent s’occuper de leurs enfants, de leurs animaux de compagnie ou de leurs tâches ménagères sans quitter leur bureau.

Productivité accrue : Pour certains, l’environnement calme et familier de la maison favorise la concentration et la productivité. Moins de distractions et de réunions inutiles peuvent conduire à des résultats plus efficaces.

Défis du travail à domicile

Isolement social : Travailler seul à domicile peut entraîner un manque d’interactions sociales. Les employés peuvent se sentir isolés et déconnectés de leurs collègues.

Frontière floue entre vie professionnelle et vie personnelle : Lorsque le bureau est à la maison, il peut être difficile de définir des limites claires entre les heures de travail et les moments de détente.

Technologie et cybersécurité : Le télétravail nécessite des outils technologiques fiables et sécurisés. Les entreprises doivent investir dans des solutions pour protéger les données sensibles.

Redéfinition des espaces de travail : Les bureaux traditionnels pourraient devenir obsolètes. Les entreprises devront repenser leurs locaux pour répondre aux besoins changeants des employés.

Réduction de la congestion urbaine : Moins de personnes sur les routes signifie moins de trafic et une meilleure qualité de l’air dans les villes.

Inégalités d’accès : Tout le monde n’a pas la possibilité de travailler à domicile. Les travailleurs manuels, les employés du secteur de la santé et d’autres professions ne peuvent pas toujours bénéficier de cette option.

Conclusion

Le travail à domicile, également appelé télétravail, est devenu une réalité pour de nombreux employés à travers le monde. Que ce soit en raison de la pandémie de COVID-19 ou d’une évolution des mentalités, cette nouvelle façon de travailler a des conséquences profondes sur les individus, les entreprises et la société dans son ensemble.Toutefois, les patrons ne sont toujours pas d'accord pour adopter cette façon de travailler. Plutôt que d'accepter ce changement de culture professionnelle, certains employeurs ont eu recours à des mandats stricts et à des politiques punitives pour ramener leurs employés au bureau.Une stratégie que Dell a tenté de répliquer.En février, la grande enseigne de la technologie a introduit un mandat de retour au bureau, demandant aux travailleurs de se classer officiellement comme hybrides ou à distance.Ceux qui ont choisi le travail à distance ne peuvent plus prétendre à une promotion ou changer de rôle. Quant aux travailleurs hybrides, ils doivent se rendre au bureau 39 jours par trimestre, soit environ trois jours par semaine, et leur assiduité est contrôlée à l'aide d'un système de code couleur.Plusieurs mois après l'annonce de cette politique de retour au travail, il semble qu'elle n'ait pas fonctionné : près de 50 % des travailleurs à temps plein de Dell aux États-Unis ont choisi de rester à distance, selon des données internes sur l'ensemble de la main-d'œuvre à temps plein. À moins qu'ils n'acceptent de modifier leur classification, ces travailleurs américains de Dell ne peuvent plus prétendre à une promotion.Les données montrent qu'environ un tiers du personnel international a choisi de rester à distance.Dell a déclaré qu'il pensait que « les contacts personnels associés à une approche flexible sont essentiels pour stimuler l'innovation et la différenciation de la valeur ». Les données consultées par les médias ne sont pas disponibles pour tous les employés de Dell, mais beaucoup ont confirmé de manière anecdotique que la moitié ou plus de leur équipe avait choisi de rester à distance.« Mon équipe est répartie dans le monde entier. Près de 90 % de l'équipe a fait de même, car dans notre cas, il n'y avait pas d'avantage réel à se rendre au bureau », a déclaré un travailleur.Les entreprises veulent peut-être que les gens retrouvent leur siège, mais selon un récent rapport de Gartner, 48 % des employés affirment que les mandats de leur entreprise donnent la priorité à ce que veulent les dirigeants plutôt qu'à ce dont les employés ont besoin pour faire du bon travail.Oui, c'est bien cela. Dans beaucoup trop d'entreprises, le désir de contrôle l'emporte sur ce dont les employés ont réellement besoin pour travailler au mieux.Caitlin Duffy, directrice de la pratique RH chez Gartner, a notamment déclaré : « Les employés très performants sont plus facilement en mesure de saisir les opportunités offertes par les organisations qui proposent des politiques hybrides ou de télétravail intégral. »S'ils n'ont pas la possibilité de travailler à domicile, ils partiront. Ce qui, à son tour, « signifie que l'on perd des employés très performants en raison de l'attrition, coûte aux entreprises en termes de productivité, [peut entraîner] des difficultés à pourvoir le poste, et la perte globale de talents de qualité disponibles pour occuper des postes critiques », a déclaré Duffy.De plus, selon la dernière analyse de Moody's sur l'immobilier commercial, les taux d'inoccupation des bureaux n'ont jamais été aussi élevés. Un peu plus d'un bureau sur cinq est aujourd'hui vacant. L'une des raisons pour laquelle ce pourcentage n'est pas plus élevé pourrait être que les entreprises n'ont pas encore réussi à se défaire de leurs baux à long terme.Il faut souligner qu'une fois le bail terminé, les entreprises n'auront plus à payer pour cet espace de bureau. Tout le monde y gagne, sauf si votre activité est l'immobilier commercial.Si l'on met tout cela ensemble, cela laisse transparaître l'installation durable d'une nouvelle culture du travail.Le travail à domicile n'est pas près de disparaître, mais il nécessite une adaptation continue. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre flexibilité et encadrement, tandis que les individus doivent apprendre à gérer les défis liés à cette nouvelle réalité. En fin de compte, le télétravail peut être une opportunité pour améliorer notre qualité de vie et notre efficacité professionnelle, à condition de bien l’appréhender.Sources : Gartner , Moody'sQuelle est votre expérience du travail à domicile ? 