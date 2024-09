Un stratagème pour réduire les effectifs ?

Près de la moitié des employés US à temps plein de Dell rejettent la proposition de retour au bureau de l'entreprise

Les données à disposition n’établissent pas que les employés sont plus productifs au bureau qu’en télétravail

Conclusion

La plupart des membres de l'équipe commerciale de Dell n'auront plus la possibilité de travailler à distance à partir de lundi, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant une note interne. Cette politique s'applique aux vendeurs du monde entier et a pour but d'aider à « développer les compétences », selon la note.Comme le reste du personnel de Dell, les vendeurs de Dell étaient auparavant autorisés à travailler à distance deux jours par semaine. Un mémo, indique que les vendeurs sur le terrain ne sont pas obligés d'aller dans un bureau mais « devraient donner la priorité au temps passé en personne avec les clients et les partenaires ». La politique ne s'applique pas aux « membres de l'équipe de vente à distance », mais Dell a déclaré s'attendre à d'autres communications non spécifiées concernant les travailleurs à distance « dans les semaines à venir ». Selon Bloomberg, Bill Scannell, président des ventes mondiales et des opérations clients de Dell, et John Byrne, président des ventes et des régions mondiales de Dell Tech Select, ont signé le mémo, déclarant : « ... nos données ont montré que les équipes de vente sont plus productives lorsqu'elles sont sur place ».« C'est pourquoi, à partir du lundi 30 septembre, nous attendons de TOUS les membres de l'équipe de vente mondiale qui peuvent travailler depuis un bureau Dell qu'ils soient sur place cinq jours par semaine, quel que soit leur rôle. Les vendeurs sur le terrain qui ne peuvent pas se rendre dans un bureau Dell doivent privilégier le temps passé en personne avec les clients et les partenaires », indiquent les notes de service.« Les membres de l'équipe de vente à distance qui ne peuvent pas se rendre dans un bureau Dell doivent continuer à travailler à distance. D'autres communications concernant les travailleurs à distance seront envoyées dans les semaines à venir. »Dell considère le travail obligatoire sur place comme un moyen de maintenir la culture de son équipe de vente et de stimuler la croissance, selon le mémo, qui mentionne des éléments tels que le « retour d'information en temps réel » et l'énergie « dynamique » du bureau. À l'avenir, le travail à distance sera autorisé à titre exceptionnel, a déclaré Dell.La lettre, qui aurait été envoyée aux employés jeudi, ne leur laisse pas beaucoup de temps pour s'adapter. Le mémo reconnaît que les travailleurs ont régulièrement établi des horaires de travail à domicile, mais ne propose pas de solutions immédiates.« Nous faisons évoluer notre entreprise en permanence afin d'être en mesure d'offrir à nos clients et à nos partenaires les meilleures innovations, la meilleure valeur et les meilleurs services. Cela passe notamment par une plus grande proximité avec les clients afin de renforcer notre position de leader sur le marché », a expliqué un porte-parole de Dell.Le mois dernier, Dell s'est engagé à licencier un nombre non divulgué d'employés, qui pourrait atteindre 10 % de l'entreprise basée au Texas. Le vendeur de produits technologiques a déclaré qu'il employait 133 000 personnes en février de l'année dernière. Après le licenciement d'environ 13 000 personnes en 2023, son effectif mondial est actuellement d'environ 120 000 personnes.Le prétendu mémo reconnaît qu'il s'agit d'un « changement par rapport aux attentes actuelles » et que ceux qui ont organisé leur vie en fonction d'une présence au bureau trois jours par semaine devront peut-être faire quelques ajustements.Lorsque Dell a demandé à son personnel d'être présent au bureau trois jours par semaine, les employés ont déclaré aux médias que cette demande représentait un moyen de réduire le nombre de licenciements en poussant suffisamment d'employés à démissionner.Le cabinet de conseil en informatique Gartner l'a dit en mai, concluant que les mandats de RTO ne valent pas le risque.Selon Jennifer Collins, responsable du programme opérationnel de Gartner, « les employés les plus performants peuvent éprouver un ressentiment particulier à l'égard des mandats de retour au bureau, surtout s'ils ont maintenu leurs performances ou s'ils ont dépassé leurs objectifs pendant la pandémie. Ils peuvent percevoir les mandats de RTO comme un signe de méfiance de la part de la direction ».Pour preuve de cette méfiance, l'initiative de Dell en matière de RTO a conduit l'entreprise à mettre en place un système de code couleur pour le suivi des présences sur le lieu de travail.Dell n'est cependant pas le seul à vouloir forcer les employés à justifier les investissements immobiliers pré-pandémiques, les avantages fiscaux liés à la présence des employés, et à perdre du temps à faire la navette et à polluer. Au début du mois, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré à ses employés qu'il souhaitait les voir sur place à temps plein à partir de janvier. Les habitants d'Amazon n'ont pas été enchantés par le mandat de RTO. Un sondage indique que nombre d'entre eux envisagent de quitter l'entreprise.En février, le géant de la technologie a introduit un mandat de retour au bureau, demandant aux travailleurs de se classer officiellement dans la catégorie hybride ou à distance.Ceux qui ont choisi le travail à distance ne peuvent plus prétendre à une promotion ou changer de rôle . Les travailleurs hybrides doivent quant à eux se rendre au bureau 39 jours par trimestre, soit environ trois jours par semaine, et leur assiduité est contrôlée à l'aide d'un système de code couleur.En juin, soit plusieurs mois après l'annonce de cette politique de retour au bureau, il semble que le succès n’était pas au rendez-vous. Près de 50 % des travailleurs à temps plein de Dell aux États-Unis ont choisi de rester à distance, selon des données internes sur l'ensemble de la main-d'œuvre à temps plein.À moins qu'ils n'acceptent de modifier leur classification, ces travailleurs américains de Dell ne peuvent plus prétendre à une promotion. Les données montrent qu'environ un tiers du personnel international a choisi de rester à distance.Ces développements font suite à de précédents qui remettent en question le positionnement des employeurs selon lequel les employés sont plus productifs au bureau. Dans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures. Pour un employé de bureau, on arrive au lieu de service, s’installe sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi s’agit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En d’autres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue en 2017, Invitation Digital Ltd – une firme de marketing basée au Royaume-Uni – répond aux questions.L’étude d’Invitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir s’ils se considèrent productifs tout au long d’une journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. D’après les résultats de l’étude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par l’affirmative. Le sondage avait ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 min, soit moins de 3 h.D’après l’enquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travail c’est parce qu’ils étaient la plupart du temps distraits par des activités comme : surfer sur les réseaux sociaux – 47 % (des répondants au sondage) ; lire les sites Web d'actualités – 45 % ; discuter des activités en dehors du travail avec des collègues – 38 % ; préparation de boissons chaudes – 31 % ; pauses cigarettes – 28 % ; messagerie texte et messagerie instantanée – 27 % ; manger par petits bouts – 25 % ; faire de la nourriture au bureau – 24 % ; téléphoner à son partenaire/à ses amis – 24 % ; recherche d'un nouvel emploi – 19 %. Bref, un ensemble de facteurs aisément applicables à la situation de tiers en télétravail.87 % des participants de l’enquête de Microsoft disent être plus productifs en télétravail. La publication du géant technologique fait suite à une étude d’une équipe de l’université du Texas qui souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire. L'équipe de l'université du Texas a travaillé sur des données d’un logiciel fourni par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey, ce qui a obligé les employés à travailler à distance pendant une période prolongée.La décision de Dell de ramener son équipe de ventes au bureau cinq jours par semaine reflète une tendance plus large dans le monde des affaires, où de nombreuses entreprises réévaluent leurs politiques de travail à distance. Reste à voir comment cette nouvelle politique influencera la performance et la satisfaction des employés à long terme.Sources : Dell Gartner , ReutersQuels impacts pensez-vous que cette décision aura sur l’équilibre travail-vie personnelle des employés ?Comment les entreprises peuvent-elles trouver un équilibre entre la productivité et la flexibilité du travail à distance ?Pensez-vous que le retour au bureau pourrait améliorer la collaboration et l’innovation au sein des équipes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont les défis logistiques et personnels que les employés pourraient rencontrer en revenant au bureau à temps plein ?Comment les entreprises peuvent-elles soutenir les employés qui préfèrent le télétravail pour des raisons de santé ou de bien-être ?Voyez-vous des différences dans la performance des équipes de vente en fonction de leur mode de travail (à distance vs. sur site) ?Quels sont les avantages à long terme du télétravail que les entreprises devraient considérer avant de prendre des décisions similaires ?