Donald Trump ordonne à toutes les agences fédérales américaines de mettre fin au travail à distance dans les 30 jours

Retour au travail en personne



Les chefs de tous les départements et agences de la branche exécutive du gouvernement doivent, dès que possible, prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux accords de travail à distance et exiger des employés qu'ils reprennent le travail en personne dans leurs lieux d'affectation respectifs à temps plein, sous réserve que les chefs de département et d'agence fassent les dérogations qu'ils jugent nécessaires.



Le premier jour de son mandat, Trump a publié une note de 65 mots ordonnant aux agences de demander aux employés de reprendre le travail en personne "". Mais comme le document ne faisait référence qu'à la résiliation des "", il a suscité une certaine confusion parmi les agences et les observateurs du gouvernement. Récemment, l'Office of Personnel Management (Office de gestion du personnel) a fixé un délai de 30 jours aux agences pour mettre en œuvre la note du président Trump imposant la fin du télétravail et du travail à distance sur le lieu de travail fédéral.Le télétravail et le travail à distance sont deux formes distinctes d'assouplissement des conditions de travail dans les agences fédérales ; les travailleurs fédéraux qui télétravaillent se rendent au bureau au moins deux fois par période de paie bihebdomadaire - ou plus, en fonction de leurs responsabilités professionnelles - tandis que le lieu d'affectation officiel des travailleurs à distance est généralement leur domicile et qu'ils ne sont pas censés se rendre régulièrement dans un établissement fédéral traditionnel.", a déclaré Max Stier, président de l'association Partnership for Public Service. "Voici la note présidentielle en question :Dans un mémo daté du 22 janvier 2025, le directeur intérimaire de l'OPM, Charles Ezell, a demandé aux agences de réviser leur politique de télétravail avant le 24 janvier 2025, afin de refléter le fait que les employés sont censés "". Cette politique prévoit des dérogations en cas de handicap, de maladie ou de toute autre raison impérieuse certifiée par le directeur de l'agence et le supérieur hiérarchique de l'employé.En fin de compte, les employés auront 30 jours, ou jusqu'à la fin février, pour "" au décret, avec des exceptions notables pour les employés exemptés susmentionnés et pour les employés couverts par des conventions collectives comportant des dispositions régissant le télétravail. Les adjoints de Donald Trump et les républicains de la Chambre des représentants avaient exprimé leur indignation à l'automne dernier après que Martin O'Malley, alors administrateur de la sécurité sociale, eut signé un nouveau contrat avec la American Federation of Government Employees (Fédération américaine des employés de l'État) qui fixait la politique actuelle en matière de télétravail jusqu'en 2029, bien que la direction puisse encore suspendre ou modifier temporairement la disponibilité de ce mode de travail.Ezell a également proposé des stratégies pour annuler les accords de télétravail : si le lieu d'affectation officiel d'un employé se trouve à plus de 80 km d'un bureau existant de l'agence, cette dernière devrait simplement déplacer son lieu d'affectation "".Le département d'État a déjà commencé à mettre en œuvre son plan d'application du décret de Trump. Dans un mémo adressé aux employés, le secrétaire Marco Rubio a déclaré que le département "". Le ministère annulera tous les accords de télétravail existants, à l'exception du télétravail situationnel, le 1er mars, et les travailleurs à distance devraient reprendre le travail en personne d'ici le 1er juillet.La nouvelle politique prévoit des exceptions pour les employés bénéficiant d'aménagements raisonnables en cas de handicap, et continuera à honorer les accords de télétravail des employés nationaux à l'étranger. Mais la formulation du mémo selon laquelle les accords resteront en vigueur "" laisse présager un avenir incertain pour le programme DETO, qui offre des postes de travail à distance aux conjoints de militaires en service actif stationnés à l'étranger et qui constitue une priorité bipartisane dans la lutte contre le chômage des conjoints de militaires.Pendant la transition présidentielle, Elon Musk et Vivek Ramaswamy ont présenté la suppression du télétravail comme un moyen d'encourager les fonctionnaires fédéraux à démissionner, ce qui s'apparente à une réduction de la force de travail.S'adressant aux journalistes le 23 janvier, le chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer, a fustigé cette décision. "", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas la première fois que la politique de retour au bureau fait débat. Plusieurs études et rapports ont essayé de déterminer la relation entre la productivité des travailleurs et le travail en personne. Des données du Bureau américain des statistiques du travail comptant pour l’entièreté de l’année 2022 font état de ce que les employés en télétravail à temps plein ont travaillé 2,5 heures de moins par jour que ceux dans les bureaux. En moyenne, ceux qui ont travaillé à distance l’ont fait 5,4 heures par jour contre 7,9 heures par jour pour ceux aux bureaux. Des experts ont interprété ces données comme confirmant que le travail à distance rend les employés moins productifs. Cependant, trois rapports de 2023 ont révélé les conséquences néfastes du retour au bureau obligatoire. Le premier a constaté que près de la moitié (42 %) des entreprises ayant adopté une politique de retour au bureau ont enregistré un taux de départ des employés plus élevé que prévu. Et près d'un tiers (29 %) des entreprises qui imposent le retour au bureau éprouvent des difficultés à recruter.Selon un autre rapport, 76 % des employés sont prêts à quitter le navire si leur entreprise décide de supprimer les horaires de travail flexibles. En outre, les employés issus de groupes historiquement sous-représentés sont 22 % plus susceptibles d'envisager d'autres options si la flexibilité prend fin. Tandis que le dernier rapport assimile le mécontentement lié au passage d'un modèle de travail flexible à un modèle traditionnel à une baisse de salaire de 2 à 3 %.Pensez-vous que ces directives de retour au bureau sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?