Unispace a constaté que près de la moitié (42 %) des entreprises ayant adopté une politique de retour au bureau ont enregistré un taux de départ des employés plus élevé que prévu. Et près d'un tiers (29 %) des entreprises qui imposent le retour au bureau éprouvent des difficultés à recruter. En d'autres termes, les employeurs savaient que les mandats entraîneraient des départd, mais ils n'étaient pas prêts à faire face aux graves problèmes qui en résulteraient.Selon le rapport Greenhouse, 76 % des employés sont prêts à quitter le navire si leur entreprise décide de supprimer les horaires de travail flexibles. En outre, les employés issus de groupes historiquement sous-représentés sont 22 % plus susceptibles d'envisager d'autres options si la flexibilité prend fin.L'enquête de la SHED met en évidence la gravité de cette situation. L'enquête assimile le mécontentement lié au passage d'un modèle de travail flexible à un modèle traditionnel à une baisse de salaire de 2 à 3 %.Les politiques de travail flexible sont apparues comme l'atout ultime pour l'acquisition et la rétention des talents. Les rapports de Greenhouse, de la SHED et d'Unispace, lorsqu'ils sont examinés ensemble, fournissent des preuves irréfutables à l'appui de cette affirmation. Greenhouse constate que 42% des candidats rejetteraient d'emblée les postes qui manquent de flexibilité. De son côté, l'enquête de la SHED affirme que les employés qui travaillent à domicile quelques jours par semaine apprécient grandement cet arrangement.Il est intéressant de noter qu'Unispace ajoute un autre facteur au mélange : "". Selon son rapport, dans l'ensemble, les sentiments les plus importants que les employés ont révélé ressentir à l'égard du bureau sont la "" (31 %), la "" (30 %) et "" (27 %). Toutefois, ces trois sentiments diminuent chez ceux qui ont des retours obligatoires au bureau (27 %, 26 % et 22 %, respectivement).En d'autres termes, les membres du personnel sont plus enclins à retourner au bureau si c'est par choix plutôt que par obligation.Source : Unispace Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur les politiques de retour au bureau obligatoire ?