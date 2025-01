Après un retour forcé au bureau cinq jours par semaine, les employés d'Amazon trouvent qu'il n'y a pas assez de bureaux pour tout le monde, pas assez de salles de réunion ni de places de stationnement

0 0

la solution pour concilier tous le monde (employés et direction) me semble simple, il suffit de venir charger le bureau et la chaise dans la voiture et les ramener à la maison, tous le monde sera ainsi dans le bureau officiel fournit par Amazon, sans les problèmes de place de parking.plus sérieusement, j'ai le "même probleme" dans ma boite actuel, les années de covid on permis à ma boite de divisé par 2 sa surface de bureau, mais on est hybride, il faut venir que 1 jours/semaine (ou plus si vous le souhaitez bien sur), il serait impossible pour ma boite de forcer le retour au bureau 5j/5, le parking et désormais trop petit et les locaux plus assez grands.et dans mes locaux, je n'ai qu'un collègue à moi qui est dans mon équipe (12 personnes),, le reste est a paris, italie et pologne, donc même au bureau toutes mes réunions sont sur teams avec casque.Chaque année on se fait 1 ou 2 réunion physique, on tourne ça permet de se faire un petit voyage gratos (un coup à Paris, à Lodz, ou a Milan).Je suppose que Amazon aussi est multi site aux usa comme tous les grands groupes.En UE, toutes les grandes boites sont désormais multi site au niveau national mais aussi dans plusieurs pays de l'union européenne (surtout les pays de l'est moins cher)Aux usa ils aiment bien les indiens aussi, compliquer de faire venir un indien qui est à 10000km tous les jours au bureau, amazon a une flotte d'avion il me semble, il doit y avoir moyen d'en caser 2-3 entre 2 colis prime la nuit.j'ai eu récemment le support AWS, sur teams bien sur, je suis pas allé dans les locaux d'amazon à paris. Dans cette réunion j'avais un gars a paris et 1 autre en irelande pour m'aider sur 1 probleme.J'ai pu discuter avec le mec a paris, il m'a dit que ces jounrées ils les passes sur teams avec les clients et ces collègues d'aws sont basé a Barcelone et en Irelande, bref le retour au bureau 5j/5 à la Défense n'a pas vraiment de sens.dans mon cas en plus, c'était bien une panne chez aws, donc le gars de paris a appeler un technicien a bruxelle (la région de mon datacenter)