toutes les grandes organisations travaillent de manière distribuée, qu'elles aient ou non une politique de travail au bureau ;

99 % des dirigeants s'accordent à dire que le travail deviendra de plus en plus distribué à l'avenir ;

92 % des employés d'Atlassian déclarent que la politique de travail distribué leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes ;

91 % des employés d'Atlassian affirment que le travail en mode distribué est une raison importante pour laquelle ils restent dans l'entreprise ;

les employés qui ont participé à une expérience de "timeboxing" de leurs principales priorités ont refusé 17 % de réunions en plus que d'habitude ;

ces derniers employés ont passé 13 % de temps en moins en réunion. Cela a été perçu comme une bonne chose ;

le sentiment d'appartenance a augmenté de 27 % après des réunions d'équipe "intentionnelles" en personne, et ce renforcement a duré 4 à 5 mois ;

les nouveaux embauchés et les nouveaux diplômés ont connu les plus fortes hausses de connexion d'équipe après une réunion en personne ;

les nouveaux embauchés et les nouveaux diplômés ont également connu le déclin le plus rapide du sentiment d'appartenance ;

80 % du personnel d'Atlassian se rend dans un bureau chaque trimestre.

L'impact réel du travail à distance sur la productivité des employés reste encore difficile à déterminer. Et de nombreux dirigeants ordonnent à leurs employés de revenir au bureau, les menaçant parfois de licenciement. Cependant, des acteurs comme GitLab et l'éditeur australien de logiciels Atlassian pensent que le télétravail a de nombreux avantages et permet aux employés de mieux s'épanouir. Le rapport d'Atlassian, intitulé "Lessons Learned : 1,000 Days of Distributed at Atlassian", rend compte des enseignements tirés par l'éditeur sur sa politique de travail distribué et les replace dans le contexte d'un sentiment public plus large.Le travail en mode distribué (ou travail distribué) est une politique de travail dans laquelle une entreprise permet à ses collaborateurs de travailler depuis n'importe où, notamment à domicile ou dans des bureaux satellites. Le travail en mode distribué actuel a évolué vers des environnements plus collaboratifs, en partie sous l’impulsion de la pandémie de Covid-19, et alimentés par une nouvelle génération d’outils dédiés comme Zoom. Le travail en colocalisation est le contraire du travail en mode distribué. Bien que la cybersécurité soit un problème majeur dans ce système, il connaît un grand succès ces dernières années.Dans le cadre de l'étude, Atlassian a interrogé 5 000 employés internes sur leurs sentiments à l'égard de sa politique de travail distribué, puis a sondé 100 PDG de Fortune 1000 et 100 PDG de Fortune 500. (Bien que 200 soit un petit échantillon, il y a très peu de postes de direction dans ces entreprises, ce qui fait que la représentation d'Atlassian semble assez proche de celle de ce groupe spécifique.) La quasi-totalité (92 %) des employés internes interrogés par Atlassian a déclaré que cette politique de travail (zéro jour obligatoire au bureau) fait partie intégrante de leur capacité à réaliser leur meilleur travail.Et 91 % ont déclaré que c'était une raison majeure pour laquelle ils restaient dans l'entreprise. Les PDG ne sont pas en reste. La quasi-totalité (99 %) des dirigeants interrogés par Atlassian a déclaré qu'ils pensaient que le travail distribué était la voie de l'avenir et que sa popularité ne ferait que croître à partir de maintenant. Selon les analystes, ce n'est pas un sentiment nouveau ni une prédiction sans fondement. En effet, les données, en tout cas depuis le début de la pandémie, montrent que les taux de travail au bureau se sont stabilisés à un peu moins de 50 % dans les dix principales zones métropolitaines des États-Unis.La plupart des travailleurs ont été clairs : « le travail en personne à temps plein n'est plus compatible avec leur mode de vie, et il n'est pas non plus nécessaire pour produire leur meilleur travail ». Les patrons pourraient (enfin) être d'accord avec eux. Selon l'étude d'Atlassian, un patron sur trois des entreprises Fortune 500 et 1000 dont la société impose une certaine quantité de travail en personne déclare que cette règle n'a eu aucun impact sur la productivité. Ces mêmes chefs d'entreprises sont trois fois plus susceptibles d'affirmer que la façon dont leurs employés travaillent est plus importante que leur lieu de travail.C'est en tout cas ce qu'a fait Atlassian qui, comme le souligne le rapport, s'appuie toujours sur de nouvelles données pour prendre ses décisions. « Nous savions que nous devions vivre nous-mêmes les réalités d'un travail hautement distribué afin de pouvoir créer des produits et des pratiques qui aideraient les autres à bien faire les choses aussi. Pourquoi achèteriez-vous un logiciel de travail en équipe à une entreprise qui ne comprend pas comment les équipes collaborent en ligne ? », affirment les cofondateurs d'Atlassian Scott Farquhar et Mike Cannon-Brookes. Voici ci-dessous un aperçu des points forts de l'étude :La popularité de ce plan n'est pas une surprise pour Annie Dean, directrice de Team Anywhere, l'unité d'Atlassian spécialisée dans la recherche sur le travail distribué, et évangéliste de longue date en matière de travail flexible. Selon elle, les entreprises qui refusent catégoriquement de rencontrer les travailleurs là où ils se trouvent en matière de lieu de travail en subiront sans aucun doute les conséquences : un moral en berne, un taux d'attrition intenable et une baisse de la productivité. Les internautes semblent partager cet avis, affirmant que les ordres de retour au bureau semblent être une affirmation de pouvoir.« Les ordres de retour au bureau ne sont pas une question de productivité, mais plutôt une question de pouvoir. L'expérience menée pendant la pandémie a prouvé que les entreprises peuvent être extrêmement rentables avec le travail à distance. Les taux d'intérêt sont aujourd'hui plus élevés et les guerres se multiplient, mais la baisse des bénéfices est imputée aux prétendues pertes de productivité dues au travail à distance. Maintenant, ils utilisent les ordres de retour au bureau et l'IA pour licencier massivement les employés. Il s'agit d'un moyen facile pour les comptables de satisfaire les actionnaires », a écrit un critique.Selon un récent rapport du groupe de réflexion Economist Impact, les travailleurs ne perdent pas réellement leur concentration lorsqu'ils travaillent à distance. Cela arrive plutôt lorsqu'ils ont l'impression de perdre leur autonomie ou d'être confrontés à "une infrastructure faible pour un lieu de travail prospère". À maintes reprises, les données prouvent que les travailleurs n'aiment tout simplement pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire et qu'ils n'apprécient pas d'être inutilement contraints de travailler dans un bureau.« Même le travail à temps partiel au bureau est un échec politique, ce qui pourrait être un coup dur pour les patrons qui pensent offrir un compromis sous la forme d'un plan hybride. L'hybride est une illusion de choix », a expliqué Dean. Toute obligation de présence au bureau, qu'elle qualifie de point essentiel des régimes hybrides, supprime de nombreux avantages potentiels pour l'employé et une grande partie des avantages pour l'entreprise.Comme le montre clairement la rétrospective des 1 000 premiers jours de travail en mode distribué chez Atlassian, le bureau en lui-même ne résoudra pas les problèmes de productivité, d'innovation ou de créativité auxquels les dirigeants sont confrontés. « Il s'agit de problèmes liés à la manière de travailler, et non à l'endroit où travailler. Il s'agit d'un moment décisif pour l'innovation dans la manière dont le travail est effectué, mais nous parlons toujours de la putain de fontaine d'eau », a déclaré Dean.Source : Atlassian