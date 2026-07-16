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Meta aurait utilisé l'IA pour cibler les salariés handicapés ou en congé maladie lors des licenciements collectifs, et est accusée de discrimination, selon une plainte déposée en justice

Le , par Eliora
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Des employés de Meta intentent un procès concernant l'utilisation de l'IA dans le cadre d'une réduction des effectifs. Les plaignants affirment qu'un programme de surveillance mis en place en début d'année a utilisé des données issues de l'intelligence artificielle (IA) pour sélectionner les employés visés par les licenciements. Meta a déclaré que « Ces allégations sont sans fondement et ne reposent sur aucun fait. Les décisions relatives à la gestion des effectifs et à l'organisation ont toujours été et continuent d'être prises par des personnes, et non par l'IA. »

Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. La société exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech », terme désignant les six plus grandes entreprises technologiques des États-Unis : Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft et Nvidia, qui sont également les plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière.

Au mois de mai 2026, en annonçant le licenciement de 8 000 salariés pour « compenser » ses investissements colossaux dans l'intelligence artificielle, Meta a franchi un cap rhétorique inédit : pour la première fois, une grande entreprise technologique présente explicitement des suppressions d'emplois comme une ligne budgétaire destinée à financer sa course à l'IA. Derrière la brutalité comptable du message, c'est toute une philosophie du travail et du capitalisme algorithmique qui se dévoile.

Face à cette annonce, un groupe d'employés actuels et anciens de Meta a intenté une action en justice contre l'entreprise après que le géant des réseaux sociaux eut réduit ses effectifs de 10 % en utilisant un modèle d'IA pour sélectionner certains salariés. Les 26 plaignants, dont l'identité n'a pas été révélée, ont déposé plainte devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, affirmant que Meta avait commencé, le 20 mai, à informer ses employés d'une « réduction massive des effectifs » et avait utilisé un système d'IA pour cibler les salariés ayant pris ou demandé un congé protégé.

« Meta na pas établi la liste des licenciements sur la base dun jugement mûrement réfléchi de la part de responsables connaissant bien le travail », écrivent les plaignants dans leur plainte de 71 pages. « Au lieu de cela, Meta a utilisé tout un ensemble de systèmes internes dintelligence artificielle  notamment un système appelé en interne « Metamate », des agents « second-brain » formés par les employés, des données de surveillance des frappes au clavier et de lactivité, des tableaux de bord sur lutilisation des jetons dIA, ainsi quun classement et un calibrage des performances assistés par des algorithmes  pour noter, classer et sélectionner les employés à inclure sur la liste. »


Les plaignants affirment que, dans la mesure où l'IA se fondait sur des évaluations de performance, la productivité et d'autres indicateurs de rendement, le système était, de par sa conception, susceptible d'exclure les salariés ayant pris des congés et ne disposant donc pas d'un nombre suffisant d'indicateurs permettant de les comparer aux autres salariés. «Il en a résulté que les salariés ayant pris des congés protégés ont été sélectionnés de manière disproportionnée pour être licenciés, sur la base dun système de notation qui non seulement ne tenait pas compte de ces congés protégés, mais qui, en réalité, pénalisait les salariés pour avoir exercé leurs droits légaux à ces congés », écrivent les plaignants.

Les plaignants occupent divers postes au sein de Meta à travers les États-Unis, notamment en Californie, en Floride, dans l'Illinois, à New York, en Pennsylvanie et dans l'État de Washington. Ils affirment avoir un point commun : tous ont pris, demandé ou obtenu un congé protégé au cours des 24 derniers mois. En avril, Meta a annoncé son intention de licencier environ 8 000 employés, soit près de 10 % de ses effectifs, tandis que « plusieurs milliers dautres employés seraient réaffectés à de nouveaux projets liés à lintelligence artificielle, Meta cherchant à se transformer en une entreprise « axée sur lIA » », affirment les plaignants.

Meta exigeant de ses employés quils signent une convention darbitrage réciproque assortie dune renonciation au recours collectif, les plaignants souhaitent faire valoir leurs droits individuellement dans le cadre dune procédure darbitrage. Ils demandent au tribunal de prononcer une mesure injonctive visant à suspendre leurs licenciements et à rétablir leur statut demployé à compter du 20 mai. Leurs griefs portent notamment sur des violations des lois de lÉtat relatives aux congés, de la loi sur les congés familiaux et médicaux (Family and Medical Leave Act), de la loi sur la discrimination liée à la grossesse (Pregnancy Discrimination Act) et de la loi sur les Américains en situation de handicap (Americans with Disabilities Act).

Au début de l'année, Meta a mis au point un programme de surveillance qui enregistrait les frappes au clavier, le contenu de l'écran, l'activité de la souris, l'historique du navigateur, les messages, les e-mails ainsi que les données vocales, vidéo et de localisation sur les appareils fournis par l'entreprise. « Les données recueillies dans le cadre du programme de suivi des employés ont servi à développer des outils dintelligence artificielle, notamment par une nouvelle structure dingénierie vers laquelle les employés ont été réaffectés de manière obligatoire », écrivent les plaignants.

Les plaignants affirment que la mise en place par Meta du programme de surveillance a été « annoncée par le biais dune publication interne peu visible  rédigée par un ingénieur plutôt que par un cadre supérieur, dans un groupe secondaire plutôt que sur le canal officiel dinformation des employés de Meta  avec un préavis très court et sans consentement ni confirmation par clic ; dans certaines équipes au moins, les employés nont reçu aucune demande de consentement ni de confirmation, et, du moins au début, il ny avait aucun moyen de se désinscrire ».

Dans un communiqué, un porte-parole de Meta a déclaré : « Ces allégations sont sans fondement et ne reposent sur aucun fait. Les décisions relatives à la gestion des effectifs et à l'organisation ont toujours été et continuent d'être prises par des personnes, et non par l'IA. »

Cette plainte rappelle qu'en février 2025, Meta licenciait 3 600 employés au nom de la méritocratie, habillant la suppression de postes sous le costume respectable de la « gestion de la performance ». Un an plus tard, une plainte déposée par un ancien directeur senior révèle une tout autre réalité : derrière le discours du PDG Mark Zuckerberg sur les « employés peu performants », les données internes de l'entreprise elle-même indiqueraient que ce sont les travailleurs les plus âgés qui ont été ciblés de façon disproportionnée. Une affaire qui met en lumière une pratique systémique dans la Silicon Valley, et soulève des questions fondamentales sur la discrimination par l'âge dans l'industrie technologique.

Ces nouveaux licenciements viennent s'ajouter l'hécatombe de licenciement depuis 2025. Un rapport de juillet 2025 comptabilisait déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech, Intel, Microsoft, Meta et d'autres supprimant des milliers d'emplois. Alors que l'intelligence artificielle (IA) remodèle les modèles économiques et que les entreprises se concentrent sur l'efficacité opérationnelle, le coût humain de la transformation technologique est devenu flagrant, certaines des entreprises les plus valorisées au monde investissant simultanément des milliards dans l'IA tout en supprimant des postes traditionnels.

Sources : Action en justice intentée devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie; Meta

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Pensez-vous qu'une entreprise puisse légitimement utiliser l'IA pour sélectionner des employés à licencier, ou est-ce une pratique qui doit être strictement encadrée, voire interdite ?
Selon vous, cette plainte aboutira-t-elle ? Quelles seraient les conséquences pour Meta si la justice donnait raison aux plaignants ?

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175 commentaires
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totozor
Avatar de totozor
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 16/07/2026 à 7:40
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je n'y suis pour rien si certains hôpitaux européens n'ont même pas la clim. Au Singapore General Hospital, régulièrement classé parmi les meilleurs du monde, c'est la norme. Le problème, ce n'est pas mon exemple, c'est le niveau d'exigence auquel vous vous êtes habitués et que j'ai refusé de continuer à financer et quitter.
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Comme d'habitude, des commentaires complètement hors sol... Apparemment, ni vous, ni l'un de vos proches a fréquenté les services hospitaliers
La réponse à notre système médical de merde n'est pas Optimus mais du personnel soignant traité dignement, des horaires, une charge, un salaire raisonnable.
Si vous avez des millions à dépenser dans des robots dépensez les dans le personnel soignant.
je pense qu'une des première souffrance des personnes hospitalisées , hormis ce qui les a amener ici, est la solitude, le fait d'être isolée dans une chambre, avec du personnel qui passe au pas de course et ont à peine le temps d'un bonjour.
Arrêtez de gérer l'hôpital comme une ligne de production, traitez bien le corps médical pour qu'il traite bien les patients.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 15/07/2026 à 16:16
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Comme d'habitude, des commentaires complètement hors sol... Apparemment, ni vous, ni l'un de vos proches a fréquenté les services hospitaliers

Alors que les hôpitaux en Europe ne sont même pas climatisés, qu'il n'y a pas les budgets pour le faire, que les malades suffoquent dans leur lit par 36° Celsius, que les équipes soignantes en sont à mettre des couvertures sur l'extérieur des fenêtres pour espérer diminuer de un ou 2 degré la température ambiante, voilà les commentaires "y-a-qu'à... Faut qu'on" totalement lunaires...

Il ne manquait plus que ça...
Je n'y suis pour rien si certains hôpitaux européens n'ont même pas la clim. Au Singapore General Hospital, régulièrement classé parmi les meilleurs du monde, c'est la norme. Le problème, ce n'est pas mon exemple, c'est le niveau d'exigence auquel vous vous êtes habitués et que j'ai refusé de continuer à financer et quitter.

Je regarde les voitures en ce moment, car je vais louer un 4x4 pour faire un long road trip. Les modèles les plus pourris sont ceux vendus en Europe. La Toyota Land Cruiser 70, par exemple, va désormais avoir de l'AdBlue, alors que dans le reste du monde elle conserve une motorisation réputée très fiable, sans toutes ces contraintes, avec son réservoir de 150 litres.
Petit à petit, vous vous habituez à avoir de la daube. Je rappelle qu'il y a 20 ans, la France était un pays de motoristes qui produisait parmi les moteurs diesel les plus fiables au monde. Aujourd'hui, c'est le pays du PureTech et des TCe : des voitures jetables, qui tiennent entre 50000 et 200 000 km au mieux, produites en Europe de l'Est ou en Turquie, tout en étant vendues à des prix premium.
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