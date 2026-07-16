Meta aurait utilisé l'IA pour cibler les salariés handicapés ou en congé maladie lors des licenciements collectifs, et est accusée de discrimination, selon une plainte déposée en justice

Envoyé par Anselme45 Envoyé par



Alors que les hôpitaux en Europe ne sont même pas climatisés, qu'il n'y a pas les budgets pour le faire, que les malades suffoquent dans leur lit par 36° Celsius, que les équipes soignantes en sont à mettre des couvertures sur l'extérieur des fenêtres pour espérer diminuer de un ou 2 degré la température ambiante, voilà les commentaires "y-a-qu'à... Faut qu'on" totalement lunaires...



Il ne manquait plus que ça... Comme d'habitude, des commentaires complètement hors sol... Apparemment, ni vous, ni l'un de vos proches a fréquenté les services hospitaliersAlors que les hôpitaux en Europe ne sont même pas climatisés, qu'il n'y a pas les budgets pour le faire, que les malades suffoquent dans leur lit par 36° Celsius, que les équipes soignantes en sont à mettre des couvertures sur l'extérieur des fenêtres pour espérer diminuer de un ou 2 degré la température ambiante, voilà les commentaires "y-a-qu'à... Faut qu'on" totalement lunaires...Il ne manquait plus que ça...

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Je n'y suis pour rien si certains hôpitaux européens n'ont même pas la clim. Au Singapore General Hospital, régulièrement classé parmi les meilleurs du monde, c'est la norme. Le problème, ce n'est pas mon exemple, c'est le niveau d'exigence auquel vous vous êtes habitués et que j'ai refusé de continuer à financer et quitter.Je regarde les voitures en ce moment, car je vais louer un 4x4 pour faire un long road trip. Les modèles les plus pourris sont ceux vendus en Europe. La Toyota Land Cruiser 70, par exemple, va désormais avoir de l'AdBlue, alors que dans le reste du monde elle conserve une motorisation réputée très fiable, sans toutes ces contraintes, avec son réservoir de 150 litres.Petit à petit, vous vous habituez à avoir de la daube. Je rappelle qu'il y a 20 ans, la France était un pays de motoristes qui produisait parmi les moteurs diesel les plus fiables au monde. Aujourd'hui, c'est le pays du PureTech et des TCe : des voitures jetables, qui tiennent entre 50000 et 200 000 km au mieux, produites en Europe de l'Est ou en Turquie, tout en étant vendues à des prix premium.