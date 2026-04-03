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Les licenciements dans le secteur technologique atteignent leur plus haut niveau depuis 2023 et l'IA est citée comme la cause principale,
Mais des acteurs comme Sam Altman dénoncent un « AI washing »

Le , par Mathis Lucas
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L'IA exerce une influence croissante sur le marché de l'emploi. Elle est devenue la principale cause de licenciements en mars 2026. De plus en plus d'entreprises choisissent de réallouer leurs budgets vers les investissements en IA au détriment des postes humains. Les employeurs américains ont annoncé 60 620 suppressions d'emplois en mars, soit une hausse de 25 % par rapport aux 48 307 suppressions annoncées en février. Mais certains dénoncent ce qu'ils appellent « AI washing » : l'IA est devenue l'excuse parfaite pour justifier des licenciements qui n'ont rien à voir avec cette technologie, mais qui sont liés à une crise du capitalisme.

Au cours des derniers mois, les Big Tech tels que Meta, Amazon, Oracle, Pinterest et Atlassian ont annoncé des suppressions massives d'emplois. Ils ont licencié plusieurs dizaines de milliers de personnes. Contrairement aux années précédentes, où les licenciements étaient attribués à des facteurs tels que les mesures de rationalisation, le sureffectif ou la restructuration de la direction, le discours actuel met laccent sur IA comme principale justification.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a souligné que « 2026 serait une année charnière pour l'IA sur le lieu de travail ». Meta prévoit de presque doubler ses investissements dans le domaine de l'IA cette année, prioriser le recrutement de profils liés à l'IA et maintenir un gel des embauches dans les autres domaines.

Le cabinet de reclassement professionnel Challenger, Gray & Christmas a publié un nouveau rapport sur l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi américain. Il signale que l'IA a été la principale raison invoquée pour justifier les suppressions d'emplois. Elle a été citée dans 25 % des licenciements en mars, contre 10 % en février. Il cite également d'autres facteurs tels que les fermetures d'entreprises, les restructurations, la conjoncture économique, etc.

L'émergence de l'IA comme facteur dominant des licenciements

Selon le récent rapport de Challenger, Gray & Christmas, les licenciements dans le secteur technologique américain ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de l'année 2023. Le cabinet rapporte que les entreprises technologiques Américains ont annoncé 52 050 suppressions d'emplois depuis le début de l'année 2026, dont 18 720 en mars. Ce chiffre pour le premier trimestre représente une hausse de 40 % par rapport à l'année précédente.


« Les entreprises réorientent leurs budgets vers des investissements dans l'IA au détriment de l'emploi. On observe concrètement le remplacement de postes dans les entreprises technologiques, où l'IA peut se substituer aux fonctions de programmation », a noté le cabinet dans un communiqué. Dans l'ensemble, les employeurs ont annoncé 60 620 suppressions d'emplois en mars, soit une baisse de 78 % par rapport à la même période l'année dernière.

Le nombre total de suppressions d'emplois a également diminué d'une année sur l'autre au premier trimestre. La société s'attend à de nouveaux licenciements dans le secteur technologique en 2026. (Il est important de souligner que ce chiffre global pour le secteur technologique ne tient pas compte des récents licenciements chez Oracle, pour lesquels l'éditeur de logiciels n'a pas encore révélé publiquement le nombre total d'employés concernés.)

« À mon avis, ce n'est pas le bon moment pour travailler dans le secteur des technologies. Ce n'est tout simplement pas le cas », aurait déclaré un ancien employé d'Oracle à Business Insider. Le secteur technologique a été en tête des suppressions d'emplois tant en mars (18 720 suppressions) qu'au premier trimestre de l'année. Les transports, la santé, l'éducation, la finance et les médias ont suivi en tant que secteurs avec le plus de licenciements.

Les entreprises qui ont annoncé des licenciements cette année

Oracle, dirigée par Larry Ellison, a annoncé récemment la suppression de milliers d'emplois supplémentaires. L'entreprise investit massivement dans le développement d'une infrastructure d'IA. Meta, dirigée par le milliardaire Mark Zuckerberg, prévoit des licenciements qui pourraient toucher 20 % de ses effectifs, selon Reuters, qui a également indiqué que ces suppressions d'emplois visaient à compenser les coûts liés aux travailleurs assistés par l'IA.

L'éditeur de logiciels...
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