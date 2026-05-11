Lors de la présentation des résultats trimestriels de Meta, la directrice financière Susan Li a prononcé une phrase qui aurait dû faire davantage de bruit : « Nous avons récemment annoncé en interne notre intention de réduire la taille de notre base de salariés en mai. Nous pensons qu'un modèle opérationnel plus resserré nous permettra d'avancer plus vite, tout en contribuant à compenser les investissements substantiels que nous réalisons. »
Retraduire : 8 000 suppressions de postes sont explicitement présentées, par la direction elle-même, comme un mécanisme de financement partiel de la stratégie d'investissement en IA. Le glissement sémantique est considérable. Dans la communication d'entreprise habituelle, les plans sociaux s'habillent de rationalisation organisationnelle, d'adaptation aux marchés ou de recentrage stratégique. Ici, la mécanique est nue : des salaires supprimés pour dégager du capital destiné aux centres de données et aux puces graphiques.
Cette première phase de licenciements, prévue autour du 20 mai, marque le coup d'envoi d'un plan de restructuration plus large. Un second cycle est déjà envisagé pour le second semestre 2026, dont l'ampleur dépendra du rythme d'intégration de l'IA dans les opérations de l'entreprise. Les suppressions concernent également 6 000 postes vacants qui ne seront tout simplement pas pourvus, une pratique devenue courante dans les grandes entreprises tech pour réduire les effectifs en douceur.
145 milliards contre 27 milliards : l'arithmétique impitoyable
Pour comprendre la portée réelle de cette décision, il faut poser les chiffres les uns à côté des autres. Meta a relevé sa prévision de dépenses en capital pour 2026 à une fourchette comprise entre 125 et 145 milliards de dollars, contre 115 à 135 milliards initialement, principalement pour financer les infrastructures liées à l'IA et les centres de données.
Meta comptait 77 900 employés à la fin du premier trimestre 2026, soit une baisse de 1 % par rapport au quatrième trimestre 2025. Si l'on rapporte la masse salariale totale du groupe, estimée autour de 27 milliards de dollars annuels, à l'enveloppe d'investissement technologique, la conclusion s'impose d'elle-même : même en licenciant l'intégralité de ses effectifs, Meta ne financerait qu'une fraction de son ambition en matière d'IA. Les économies générées par les 8 000 suppressions représentent, en proportion, un poste modeste dans un budget de capex [dépenses d'investissement (de l'anglais capital expenditure)] qui dépasse désormais cinq fois la masse salariale globale.
La véritable ressource rare n'est plus le talent humain. C'est la capacité de calcul. Le facteur limitant de croissance de Meta, comme de l'ensemble des hyperscalers, est désormais le nombre de GPU disponibles et l'énergie électrique pour les alimenter, non la taille des équipes d'ingénieurs.
Zuckerberg et la théorie du salarié superhéros
Mark Zuckerberg ne cache plus sa doctrine. Fin janvier 2026, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, il avait déclaré : « Des projets qui auparavant auraient nécessité de grosses équipes sont maintenant menés à bien par une seule personne de grand talent. » Le PDG poursuivait en précisant : « nous parions désormais sur les contributions individuelles et réduisons la taille des équipes. »
Cette philosophie mérite qu'on s'y arrête. Elle repose sur une prémisse séduisante dans les cercles de la Silicon Valley : l'IA éliminerait les tâches routinières pour ne laisser subsister que les activités à haute valeur ajoutée, rendant chaque individu plus productif. En corollaire, les équipes nombreuses deviendraient non seulement inutiles mais contre-productives; ralentissant la prise de décision, diluant la responsabilité, accumulant la dette organisationnelle. Zuckerberg avait d'ailleurs ajouté, lors du même appel aux investisseurs : « Les gens seront plus importants dans le futur, pas moins. »
La formule est habile, presque paradoxale. Les humains seront plus importants... mais il en faudra moins. Chaque développeur survivant aux vagues de restructuration sera, dans ce schéma, un superhéros assisté par des agents IA, capable d'une productivité autrefois réservée aux équipes. C'est la promesse. La réalité, pour les 8 000 concernés, est plus prosaïque.
Un mouvement sectoriel, pas une exception
Meta serait-elle un cas isolé ? Les chiffres disent le contraire. Amazon a procédé à environ 30 000 suppressions de postes au cours des cinq derniers mois, tandis que Microsoft vient de[URL="https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/382640...
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