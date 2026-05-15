Le géant technologique Cisco annonce un revenu record de 15,8 milliards de $, en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente, puis supprime 4 000 emplois afin de réorienter ses investissements vers l'IA

Cisco Systems, Inc., opérant sous le nom de Cisco, est un conglomérat technologique multinational américain qui développe, fabrique et commercialise du matériel informatique, des logiciels, des équipements de télécommunications ainsi que d'autres services et produits de haute technologie axés sur les réseaux, la cybersécurité et l'IA. Cisco est spécialisée dans des marchés technologiques spécifiques, tels que l'Internet des objets (IoT), la sécurité des domaines, la visioconférence et la gestion de l'énergie, avec des produits tels que Webex, OpenDNS, Jabber et Jasper. La société a son siège social à San José, en Californie, et, en décembre 2025, sa capitalisation boursière s'élevait à 317 milliards de dollars.
Cisco prévoit de supprimer environ 4 000 emplois ce trimestre, alors que le géant des réseaux de la Silicon Valley réoriente ses investissements vers l'IA, la sécurité et les secteurs de croissance connexes.
Cette réduction d'effectifs illustre le paradoxe d'un secteur où la performance financière s'accompagne désormais de restructurations stratégiques destinées à accélérer la course à l'IA. En 2025, Cisco avait déjà adopté une approche similaire en annonçant des licenciements massifs juste après la publication d'un rapport faisant état d'une forte hausse de son chiffre d'affaires. Le groupe avait alors confirmé la suppression de 221 postes dans la région de la baie de San Francisco, principalement parmi les ingénieurs informatiques, quelques jours après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 14,7 milliards de dollars.
Les nouvelles suppressions de postes représentent moins de 5 % des effectifs de Cisco, a déclaré le PDG Chuck Robbins à ses employés dans un message publié sur le blog de l'entreprise le 13 mai 2026. Cependant, l'entreprise n'a pas précisé combien d'emplois seraient supprimés à San José, dans la région de la baie de San Francisco ou en Californie.
Cisco a annoncé ces suppressions d'emplois le jour même où elle a publié son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré : 15,8 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente.
L'entreprise a indiqué que la demande était en hausse de la part des grandes entreprises du cloud et d'Internet, qui investissent massivement dans des centres de données IA. Cisco a reçu à ce jour 5,3 milliards de dollars de commandes d'infrastructures liées à l'IA et prévoit désormais que ce total atteindra environ 9 milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice fiscal, un chiffre bien supérieur à ses prévisions initiales de 5 milliards de dollars.
Le géant de la Silicon Valley a déclaré que ces licenciements s'inscrivent dans le cadre d'un plan visant à réorienter davantage de ressources financières et humaines vers les secteurs de l'entreprise qui connaissent la plus forte croissance, notamment l'IA, la cybersécurité, ainsi que les puces et les équipements de réseau haut débit utilisés dans les centres de données.
Dans un document déposé auprès des autorités boursières, Cisco a indiqué que ce plan pourrait coûter jusqu'à 1 milliard de dollars avant impôts, principalement au titre des indemnités de licenciement et autres versements aux employés qui quittent l'entreprise. Environ 450 millions de dollars de ces coûts devraient être enregistrés ce trimestre, le reste étant prévu pour l'exercice 2027.
« Les entreprises qui s'imposeront à l'ère de l'IA seront celles qui feront preuve de détermination, d'un sens de l'urgence et de la rigueur nécessaire pour réorienter en permanence leurs...
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