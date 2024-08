L’impact de l’IA sur l’emploi

Des licenciements qui se multiplient au sein des entreprises technologiques

Réaffectation des Ressources : les Big Tech licencient massivement pour réaffecter les ressources financières aux projets d’IA. Les postes vacants sont destinés à être occupés par des outils d’IA plus efficaces. Google, par exemple, a licencié des centaines d’employés et se concentre davantage sur l’IA, notamment Google Assistant. D’autres entreprises emboîtent le pas.

Talents en IA vs. Licenciements : l’IA réduit les perspectives d’emploi dans certains domaines technologiques, mais les talents en IA sont très demandés. Les entreprises investissent des milliards de dollars dans l’IA, ce qui peut entraîner des licenciements pour rationaliser les ressources.

Conclusion

Ce n'est qu'en février que Cisco a licencié 4 000 personnes, soit 5 % de ses effectifs, alors qu'elle était confrontée à une économie difficile et à une faible demande.Selon Reuters, Cisco se prépare à annoncer une nouvelle série de suppressions d'emplois, peut-être en même temps que ses résultats du quatrième trimestre, mercredi. Le quotidien note que le nombre de personnes licenciées sera probablement égal ou supérieur aux 4 000 employés licenciés en février. L'entreprise comptait près de 85 000 employés à la fin de l'exercice 2023 ; ce chiffre ne tient pas compte des effets de la précédente série de licenciements.Cisco a dépensé 28 milliards de dollars pour acquérir le spécialiste de la cybersécurité Splunk en mars, un achat qui, espère-t-elle, réduira sa dépendance à l'égard des ventes d'équipement ponctuelles en renforçant ses offres d'abonnement.L’intelligence artificielle continue de jouer un rôle majeur dans la suppression d’emplois dans le secteur technologique. Alors que les entreprises investissent dans l’automatisation et l’efficacité, certaines fonctions traditionnelles deviennent obsolètes.Aussi, comme dans le cas de nombreux licenciements récents dans le monde de la technologie, l'IA a une fois de plus joué un rôle dans la perte d'emploi. En juin, Cisco a lancé un fonds d'un milliard de dollars pour investir dans des startups spécialisées dans l'IA et a réalisé 20 acquisitions et investissements dans ce domaine au cours des dernières années. La réduction des coûts contribue à compenser ces investissements importants, et les craintes que les retours sur investissement dans l'IA ne soient pas à la hauteur de l'argent injecté dans l'industrie n'arrangent pas les choses.L'entreprise se concentre également sur un partenariat avec Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le cadre duquel les solutions de réseau Ethernet spécialement conçues par Cisco et Team Green seront vendues par l'intermédiaire des canaux de distribution mondiaux de Cisco et Team Green.« L'IA change fondamentalement notre façon de travailler et de vivre, et l'histoire a montré qu'un changement de cette ampleur va exiger des entreprises qu'elles repensent et réarchitecturent leurs infrastructures », a déclaré Chuck Robbins, président et PDG de Cisco. « Le renforcement de notre partenariat avec NVIDIA va permettre aux entreprises de disposer de la technologie et de l'expertise dont elles ont besoin pour construire, déployer, gérer et sécuriser les solutions d'IA à grande échelle ».« Les entreprises du monde entier s'empressent de transformer leurs activités avec l'IA générative », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « En travaillant étroitement avec Cisco, nous facilitons plus que jamais l'obtention par les entreprises de l'infrastructure dont elles ont besoin pour bénéficier de l'IA, la force technologique la plus puissante de notre époque ».Les licenciements de Cisco ne sont que les derniers en date de ce qui a été une année terrible (jusqu'à présent) pour l'industrie technologique. La semaine dernière, Dell a annoncé la suppression de milliers d'emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'IA. Bien que Dell ait confirmé les licenciements, on ne sait pas exactement quelle sera l'ampleur de la réduction. Certaines estimations tournent autour de 10 % ou 12 500 employésIntel, quant à elle, connaît sa pire période depuis des années et prévoit de supprimer 15 000 emplois.En janvier, Duolingo inc., le fabricant de logiciels pour l'apprentissage des langues, s'est séparé d'environ 10 % de ses sous-traitants au profit de l'IA générative. Dans une lettre adressée aux actionnaires en novembre, le PDG Luis von Ahn a déclaré que "l'entreprise utilise l'IA générative pour produire de nouveaux contenus beaucoup plus rapidement", tels que les scripts d'émissions qui aident à enseigner les langues. Elle utilise aussi l'IA pour générer des voix dans l'application et a introduit un niveau supérieur, Duolingo Max, avec des commentaires générés par l'IA et des conversations dans d'autres langues. Un nouveau rapport indique que Duolingo a étendu l'utilisation de l'IA à d'autres sections de son application.Cela a permis à Duolingo de se séparer de 10 % de ses sous-traitants. « Environ 10 % des contractants ont été débarqués. Nous n'avons tout simplement plus besoin d'autant de personnes pour effectuer le type de travail que certains de ces sous-traitants effectuaient. Une partie de ce phénomène pourrait être attribuée à l'IA », a déclaré un porte-parole de Duolingo.À la même période, la plateforme sociale Discord a annoncé une réduction de 17 % de son personnel. Unity Software, le fabricant de la technologie utilisée dans les jeux mobiles populaires tels que Pokemon Go, a déclaré qu'il supprimait 25 % de ses effectifs. Certains critiques estiment que si les choses continuent ainsi, le nombre de licenciements dans le secteur de la technologie en 2024 risque de surpasser celui des deux dernières années.Il faut dire que le site web de suivi Layoffs.fyi, 397 entreprises technologiques ont licencié 130 482 employés jusqu'à présent en 2024. Pendant toute l'année 2023, 1 193 entreprises du secteur ont licencié 264 220 travailleurs.Au cours des dernières années, les grandes entreprises technologiques ont licencié des centaines de milliers d’employés, invoquant l’intelligence artificielle (IA) comme justification. Cette tendance soulève des questions sur l’impact de l’IA sur l’emploi et la manière dont les entreprises gèrent cette transition.L’IA comme motif de licenciement :L’IA transforme l’industrie technologique, mais elle a également des conséquences sur l’emploi. Trouver un équilibre entre innovation et préservation des emplois reste un défi majeur.Source : Layoffs.fyi Quelles sont vos réflexions sur la tendance des licenciements dans l’industrie technologique ? Pensez-vous que ces licenciements sont inévitables compte tenu de l’évolution rapide de la technologie ? Comment les entreprises pourraient-elles mieux gérer ces transitions tout en préservant les emplois ?Comment pensez-vous que les entreprises devraient gérer la transition vers l’intelligence artificielle ? Quelles stratégies pourraient-elles adopter pour minimiser l’impact sur les employés ? Existe-t-il des exemples de bonnes pratiques dans ce domaine ?