Cisco licencie au moins 5 500 personnes mais annonce également un bénéfice annuel de 10,3 milliards de dollars

Cisco Systems est un conglomérat multinational américain spécialisé dans les technologies de communication numérique. Cisco développe, fabrique et vend du matériel de réseau, des logiciels, des équipements de télécommunications et d'autres services et produits de haute technologie. Cisco se spécialise dans des marchés technologiques spécifiques, tels que l'internet des objets (IoT), la sécurité des domaines, la vidéoconférence et la gestion de l'énergie.Récemment, la société a annoncé un bénéfice annuel de 10,3 milliards de dollars mais licencie des milliers de personnes. Cisco Systems licencie 7 % de ses effectifs, a annoncé l'entreprise dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse). C'est la deuxième fois que le géant technologique de San Jose supprime des milliers d'emplois cette année.L'entreprise de réseaux et de télécommunications est vaste, puisqu'elle prévoyait d'employer 84 900 personnes en juillet 2023, avant d'en supprimer au moins 4 000 en février. Cela signifie que la nouvelle réduction de 7 % affectera probablement au moins 5 500 travailleurs.Robyn Blum, porte-parole de Cisco, a déclaré que le licenciement avait pour but de permettre à l'entreprise d'investir dans des "". Réduire les coûts par le biais de licenciements et investir ensuite dans des technologies coûteuses telles que l'intelligence artificielle est une tendance qui a émergé dans certaines entreprises technologiques au cours des deux dernières années.", a écrit Mme Blum. Elle a ajouté que l'entreprise fournirait un "" aux employés touchés, mais n'a pas donné de précisions sur le plan d'indemnités de départ des travailleurs.D'autres indices sur la raison potentielle du licenciement sont apparus dans une annonce du PDG Chuck Robbins. Le dirigeant a écrit que Cisco prévoyait de consolider ses équipes de réseau, de sécurité et de collaboration en une seule organisation et a déclaré que l'entreprise était toujours en train d'intégrer Splunk ; Cisco a conclu en mars l'acquisition, pour 28 milliards de dollars, de la société de sécurité et de gestion des données basée à San Francisco.Cisco a également annoncé les résultats de son dernier exercice fiscal. Le chiffre d'affaires total a légèrement baissé d'une année sur l'autre, à 53,8 milliards de dollars, mais l'entreprise a tout de même enregistré un bénéfice de 10,3 milliards de dollars au cours de la même période.: CISCO ( Annonce du PDG Chuck Robbin Quel est votre avis sur ces annonces de CISCO ?