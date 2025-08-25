Cisco annonce des licenciements massifs juste après la publication d'un rapport sur la forte hausse de son chiffre d'affaires, poursuivant ainsi une tendance associant performances financières et licenciements

Cisco a confirmé son intention de supprimer 221 emplois dans ses activités de la région de la baie de San Francisco, alors même que l'entreprise affiche de solides résultats financiers et développe ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Selon les documents déposés auprès des autorités de l'État, ces licenciements, qui touchent principalement des ingénieurs en informatique, interviennent peu après l'annonce par l'entreprise d'un chiffre d'affaires de 14,7 milliards de dollars au quatrième trimestre et d'un doublement de ses revenus liés à l'infrastructure d'IA, qui atteignent désormais 2 milliards de dollars.
Cisco Systems, Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de communication numérique, dont le siège social est situé à San José, en Californie. Cisco développe, fabrique et commercialise du matériel réseau, des logiciels, des équipements de télécommunications et d'autres services et produits de haute technologie.
Le géant technologique Cisco a une nouvelle fois lancé une importante vague de licenciements dans ses activités de la région de la baie de San Francisco, poursuivant ainsi une tendance déroutante qui consiste à annoncer de solides résultats financiers parallèlement à des réductions substantielles de ses effectifs.
Il s'agit là d'un schéma familier pour le géant technologique, qui a déjà annoncé des chiffres d'affaires en forte hausse juste avant de procéder à des licenciements. En août 2024, Cisco a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 53,8 milliards de dollars et un bénéfice de 10,3 milliards de dollars, tout en licenciant 7 % de ses effectifs, soit environ 5 500 postes. En septembre dernier, l'entreprise a fait la une des journaux pour avoir supprimé 840 emplois dans la région de la baie de San Francisco, soulignant ainsi un écart récurrent entre la santé financière et la stabilité de l'effectif.
Les documents officiels WARN déposés auprès du California Employment Development Department et datés du 13 août 2025 confirment que Cisco prévoit de supprimer au total 221 postes supplémentaires. Ces licenciements concernent principalement ses sites de Milpitas et de San Francisco. Les employés ont été informés le 14 août, leur licenciement étant prévu pour le 13 octobre. La majeure partie de ces suppressions, qui touchent 157 postes, principalement dans le domaine de l'ingénierie logicielle, a eu lieu au bureau de Cisco à Milpitas, situé au 560 McCarthy Blvd. 64 postes supplémentaires seront supprimés au bureau de San Francisco, situé au 500 Terry A. Francois Blvd.
Il est à noter que ces suppressions d'emplois coïncident avec la publication des impressionnants résultats financiers de Cisco pour le quatrième trimestre. Le rapport fait état d'un chiffre d'affaires de 14,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le géant technologique a enregistré un chiffre d'affaires solide de 56,7 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport aux chiffres de l'année précédente.
Le rapport financier de Cisco a également souligné le succès fulgurant de son infrastructure d'IA, qui a généré un chiffre d'affaires impressionnant de 2 milliards de dollars pour l'exercice fiscal, doublant ainsi son objectif initial de 1 milliard de dollars. La société a réaffirmé son engagement à poursuivre ses investissements dans l'IA au cours de l'année à venir, mais aucune déclaration officielle n'a directement lié ces avancées aux récentes réductions d'effectifs.
Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a minimisé l'impact immédiat de l'IA sur l'emploi lors d'une interview accordée le jour de la publication du rapport. Il a déclaré : « Je ne veux pas me débarrasser d'un groupe de personnes pour le moment. Je ne veux pas me débarrasser des ingénieurs. » Au contraire, Robbins a insisté sur l'importance de tirer parti de l'IA pour permettre aux ingénieurs existants d'innover plus rapidement et d'augmenter leur productivité. Cependant, il a également reconnu que les progrès significatifs de l'IA pourraient entraîner une diminution des embauches à l'avenir.
Cette dynamique entre progrès technologique et sécurité de l'emploi n'est pas propre à Cisco. L'ensemble du secteur technologique connaît actuellement une mutation profonde, de nombreuses start-ups spécialisées dans l'IA explorant ouvertement ou mettant en uvre l'automatisation basée sur l'IA pour remplacer les tâches humaines. Même des géants bien établis comme Microsoft ont ajusté leurs stratégies de recrutement et, dans certains cas, procédé à des licenciements massifs, invoquant l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle comme facteur clé de l'évolution de leurs stratégies opérationnelles.
Source : Dépôts officiels WARN auprès du Département du développement de l'emploi de Californie
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Cisco crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Cisco licencie au moins 5 500 personnes mais annonce également un bénéfice annuel de 10,3 milliards de dollars
Cisco réalise des résultats financiers stables avec des profits en forte hausse qui pourraient servir à indemniser 5500 employés à licencier
Le nombre total de licenciements dans l'industrie technologique en 2024 s'élève à ce jour à 130 482, Cisco intègre la liste en supprimant plus de 4 000 emplois pour la deuxième fois cette année
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Vous avez lu gratuitement 532 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.