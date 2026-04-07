L'avertissement de Goldman Sachs aux employés de la tech licenciés : trouver un nouvel emploi prendra du temps et entraînera une baisse de revenus, et les dommages causés par l'IA pourraient durer des années

Goldman Sachs a lancé un avertissement sans équivoque aux travailleurs du secteur technologique touchés par l'intelligence artificielle (IA) : trouver un nouvel emploi leur prendra plus de temps et entraînera une baisse de leurs revenus de plus de 3 %. Selon le dernier rapport de la banque d'affaires, les travailleurs des secteurs touchés par les bouleversements technologiques ont plus de mal à réintégrer le marché du travail, beaucoup d'entre eux étant contraints d'accepter des postes moins bien rémunérés et répétitifs. Ces difficultés surviennent dans un contexte marqué par une vague de licenciements dans de grandes entreprises technologiques, telles que Block et Oracle, et sont aggravées par l'adoption de l'IA et de l'automatisation.
The Goldman Sachs Group, Inc. est une banque d'investissement et une société de services financiers multinationale américaine. Fondée en 1869, Goldman Sachs a son siège social dans le quartier de Battery Park City à Manhattan, à New York, et dispose de bureaux régionaux dans de nombreux centres financiers internationaux. Goldman Sachs est l'une des plus grandes banques d'investissement au monde en termes de chiffre d'affaires et occupe la 32e place du classement Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires total. Dans le classement Forbes Global 2000 de 2025, Goldman Sachs occupait la 20e place. Elle est considérée comme une institution financière d'importance systémique par le Financial Stability Board.
Cet avertissement intervient alors que les projections concernant l'impact de l'IA sur l'emploi se précisent et alimentent les inquiétudes du secteur. Une étude de Goldman Sachs de janvier dernier estime ainsi que jusquà 25 % de toutes les heures de travail pourraient être automatisées par lIA, entraînant un déplacement significatif de la main-duvre. Sappuyant sur des données du département américain du Travail, les analystes de la firme anticipent une hausse denviron un million de chômeurs, tout en soulignant que les effets de lIA varieront selon les secteurs.
Plus récemment, Goldman Sachs n'a pas mâché ses mots à l'égard des travailleurs du secteur technologique remplacés par l'IA : préparez-vous à une longue recherche pour trouver un emploi qui sera probablement moins bien rémunéré que votre précédent poste.
« Les travailleurs ayant perdu leur emploi dans des secteurs touchés par les bouleversements technologiques rencontrent davantage de difficultés à retrouver un emploi à court terme », a écrit Pierfrancesco Mei, stratège chez Goldman Sachs, dans une nouvelle note publiée le lundi 6 avril 2026. « Il leur faut environ un mois de plus pour trouver un nouvel emploi et ils subissent une baisse réelle de leurs revenus de plus de 3 % lors de leur réinsertion professionnelle, contre des pertes négligeables pour les travailleurs ayant perdu leur emploi dans des secteurs plus stables. »
« L'un des principaux facteurs à l'origine de ces résultats moins favorables est la dévalorisation professionnelle. Les travailleurs remplacés par la technologie sont plus susceptibles de se tourner vers des emplois plus routiniers, exigeant moins de compétences analytiques et relationnelles, probablement parce que les mêmes évolutions technologiques qui ont supprimé leurs postes ont également réduit la valeur de leurs compétences existantes », a-t-il ajouté.
L'impact croissant de l'IA se manifeste déjà clairement dans les licenciements massifs intervenus cette année chez Block, Amazon, Oracle et Meta.
Les licenciements liés à l'IA chez Block ont été particulièrement douloureux, puisque les effectifs ont été réduits de pas moins de 40 %.
« J'encourage tout le monde, y compris mes collègues directeurs financiers, à faire preuve de curiosité et à utiliser ces outils », a déclaré Amrita Ahuja, directrice financière de Block, à propos de cette décision. « Souvent, on ne vit ce moment de révélation quune fois quon se rend compte quon a automatisé une partie de son travail : ce qui aurait pu prendre des jours auparavant ne prend désormais plus que quelques heures, voire moins. »
Les licenciements chez Oracle nétaient pas non plus négligeables. Alors que le fondateur milliardaire Larry Ellison continue de tirer les ficelles, l'entreprise aurait licencié jusqu'à 30 000 employés aux États-Unis, au Mexique et dans d'autres pays le 1er avril dernier.
Selon une analyse réalisée par le cabinet Challenger, Gray & Christmas, plus de 52 000 employés du secteur technologique américain ont été licenciés au cours des trois premiers mois de 2026. Une grande partie de ces licenciements était liée à l'adoption de l'IA.
Le secteur des technologies a annoncé 18 720 suppressions d'emplois en mars 2026, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période l'année dernière. Il s'agit du total le plus élevé enregistré depuis le début de l'année pour ce secteur depuis 2023, année où 102 391 suppressions d'emplois avaient été recensées.
D'autres licenciements dans le secteur des technologies sont à prévoir en 2026, a averti le cabinet Challenger, Gray & Christmas.
« Les entreprises réorientent leurs budgets vers des investissements dans l'IA au détriment de l'emploi », a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray & Christmas. « On observe un véritable remplacement des postes dans les entreprises technologiques, où l'IA peut se substituer aux tâches de codage. D'autres secteurs testent les limites de cette nouvelle technologie, et même si elle ne peut pas remplacer complètement les emplois, elle entraîne des suppressions de postes. »
Le PDG le plus influent du secteur bancaire semble partager cet avis.
« Je vais certainement supprimer certains emplois, tout en en créant dautres », a déclaré Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, dans sa lettre annuelle aux actionnaires publiée lundi. « LIA va créer de nombreux emplois certains que lon peut déjà observer aujourdhui dans la cybersécurité et dans le domaine de lIA lui-même, et dautres que lon ne peut pas encore entrevoir. Mais nous savons quil existe une pénurie de main-duvre considérable pour de nombreux emplois bien rémunérés, tant dans le secteur administratif que dans celui de lindustrie. »
Alors que Goldman Sachs met en garde contre les effets à long terme de la technologie sur l'emploi et les revenus, les licenciements dans le secteur de la technologie ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2023 en mars 2026, l'IA étant citée comme la cause principale. Selon le cabinet Challenger, Gray & Christmas, les employeurs américains ont annoncé 60 620 suppressions de postes en mars 2026, soit une hausse de 25 % par rapport au mois précédent. L'IA est citée comme principale justification dans 25 % des cas, contre 10 % en février.
Cependant, cette analyse est contestée par certains acteurs du secteur, dont Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui dénoncent un phénomène d'« AI washing ». Selon eux, l'IA serait devenue l'excuse parfaite pour justifier des licenciements qui n'ont rien à voir avec cette technologie, mais qui seraient liés à une crise du capitalisme.
Source : Goldman Sachs
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