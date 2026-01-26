L'IA frappe l'emploi comme un « tsunami » : la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, prévient que l'IA pourrait avoir un impact sur 40 % des emplois mondiaux dans les économies avancées

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a lancé un avertissement selon lequel l'IA pourrait transformer ou éliminer jusqu'à 60 % des emplois dans les économies avancées et 40 % à l'échelle mondiale. Elle a décrit la technologie de l'IA comme un « tsunami » qui frappe le marché du travail. À mesure que les professionnels améliorés par l'IA gagnent davantage, leur pouvoir d'achat accru stimule la demande de services locaux tels que les restaurants, le commerce de détail et les soins de santé. Les emplois qui ne sont pas améliorés par l'IA risquent de voir leurs salaires stagner, tandis que les postes de débutants sont érodés par l'automatisation, ce qui crée des obstacles pour les jeunes travailleurs.
Lors du boom de l'intelligence artificielle (IA) en 2023, des scientifiques américains ont prévenu que la technologie risque de supprimer des emplois et d'accroître les inégalités de revenus. Les économistes se gardent bien de faire des prédictions définitives, mais affirment que les progrès pourraient créer une nouvelle vague de milliardaires tandis que d'autres travailleurs seraient licenciés. De nombreux experts du travail avaient prédit que ChatGPT et d'autres technologies d'IA augmenteront considérablement le chômage. Ils ont également souligné une autre préoccupation concernant l'IA : elle exacerbera l'extrême disparité des revenus et des richesses qui existe déjà dans le monde.
Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova, née le 13 août 1953, est une économiste bulgare qui occupe depuis 2019 le poste de 12e directrice générale du Fonds monétaire international. Elle est la première personne issue d'une économie de marché émergente à diriger cette institution. Au FMI, Georgieva a contribué à guider l'économie mondiale à travers la pandémie de COVID-19, en fournissant 1 000 milliards de dollars de liquidités et de réserves, en intégrant les considérations climatiques dans les politiques du FMI et en augmentant le soutien financier et politique aux pays vulnérables.
Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a lancé un avertissement selon lequel l'IA pourrait transformer ou éliminer jusqu'à 60 % des emplois dans les économies avancées et 40 % à l'échelle mondiale. Elle a décrit la technologie de l'IA comme un « tsunami » qui frappe le marché du travail. S'exprimant lors de la journée de clôture du Forum économique mondial de Davos, Georgieva a reconnu le potentiel perturbateur de l'IA, mais a également souligné une possible lueur d'espoir pour les travailleurs à bas salaire.
Georgieva a fait valoir que les gains de productivité liés à l'IA, qui profitent de manière disproportionnée aux personnes à hauts revenus, pourraient se répercuter sur l'ensemble de l'économie. À mesure que les professionnels améliorés par l'IA gagnent davantage, leur pouvoir d'achat accru stimule la demande de services locaux tels que les restaurants, le commerce de détail et les soins de santé.
« Un emploi sur dix est déjà amélioré par l'IA, et les personnes qui occupent ces emplois sont mieux rémunérées. Lorsqu'elles sont mieux rémunérées, elles dépensent plus d'argent dans l'économie locale. La demande d'emplois peu qualifiés augmente », a déclaré Georgieva. Des études corroborent ce point de vue : une recherche menée à San Francisco a révélé que pour chaque nouvel emploi créé dans le secteur technologique, 4,4 emplois supplémentaires apparaissaient dans les services locaux, allant des cuisiniers aux enseignants.
Malgré les avantages potentiels pour les bas salaires, Georgieva a averti que la classe moyenne était soumise à une pression croissante. Les emplois qui ne sont pas améliorés par l'IA risquent de voir leurs salaires stagner, tandis que les postes de débutants sont érodés par l'automatisation, ce qui crée des obstacles pour les jeunes travailleurs. Elle a décrit cette dynamique comme un « accordéon d'opportunités » : en expansion pour certains, en contraction pour d'autres.
Ces changements sur le marché du travail interviennent dans un contexte mondial fragile. Le FMI a récemment revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale, passant de 3,1 % à 3,3 %, mais Georgieva a averti que la croissance restait « insuffisante » pour gérer la dette souveraine galopante, qui avoisine désormais 100 % du PIB, tout en finançant la transition technologique massive qu'exige l'IA.
Georgieva a conclu par un message sans équivoque : « Réveillez-vous. L'IA est une réalité et elle transforme notre monde plus rapidement que nous ne pouvons le maîtriser. » Elle a exhorté les gouvernements et les institutions à mettre en place des garde-fous inclusifs afin de garantir que la révolution de l'IA ne laisse pas la classe moyenne et les pays en développement à la traîne.
Cette prise de position de Kristalina Georgieva rappelle une étude publiée par la British Standards Institution (BSI). Alors que l'intégration de l'IA continue de remodeler les opérations commerciales, de plus en plus d'entreprises dans le monde renoncent à la main-d'uvre humaine et privilégient l'automatisation basée sur l'IA afin de réduire leurs effectifs et leurs coûts opérationnels, selon l'étude du BSI. Après avoir interrogé plus de 850 entreprises dans sept pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine, le rapport du BSI a révélé que les entreprises ont accéléré l'intégration de l'IA pour combler les lacunes en matière de compétences et réduire les coûts au détriment des postes de débutants.
Pour contrer ce que les spécialistes du secteur technologique appellent une « job-pocalypse » (apocalypse de l'emploi), le rapport préconise une action coordonnée entre les gouvernements, les entreprises et les établissements d'enseignement afin de promouvoir l'emploi durable parallèlement à l'innovation en matière d'IA. Outre le plaidoyer en faveur de l'investissement dans la reconversion professionnelle, la culture numérique et l'apprentissage tout au long de la vie afin de préparer les travailleurs de tous âges à l'évolution de leurs rôles, le rapport appelle également à intégrer l'éthique, la transparence et la planification de la main-d'uvre dans les stratégies d'IA des entreprises.
