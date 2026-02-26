Avant d'aller plus loin, il faut décrypter le langage technique de la statistique publique, car le terme « tensions sur le marché du travail » est souvent mal compris et cette incompréhension conduit à des contresens majeurs sur la situation réelle des développeurs.
Quand la DARES mesure les « tensions de recrutement », elle évalue à quel point les entreprises peinent à trouver des candidats pour un métier donné. L'indicateur synthétique combine trois composantes : le rapport entre offres d'emploi et demandeurs disponibles, la vitesse à laquelle les chômeurs retrouvent un emploi, et le pourcentage d'employeurs anticipant des difficultés de recrutement.
La logique est implacable et s'applique comme un marché classique :
- Tensions FORTES (niveau 4-5) = peu de candidats pour beaucoup de postes
- Pour les salariés : pouvoir de négociation maximal, salaires élevés, sécurité absolue de l'emploi → c'est l'eldorado
- Pour les entreprises : galère à recruter, projets retardés, surenchère salariale → c'est la catastrophe
- Tensions FAIBLES (niveau 1-2) = beaucoup de candidats pour peu de postes
- Pour les salariés : concurrence féroce, salaires comprimés, difficulté à trouver un emploi → c'est la crise
- Pour les entreprises : pléthore de candidatures, facilité de recrutement, pouvoir de négociation total → c'est le paradis
La baisse des tensions en informatique signifie donc très précisément ceci : il y a davantage d'informaticiens disponibles que ce dont les entreprises ont besoin. L'analogie est simple. Imaginez un restaurant qui, pendant dix ans, cherchait désespérément des chefs cuisiniers et n'en trouvait pas. Puis arrive une machine qui cuisine automatiquement la moitié des plats. Soudain, le restaurant a besoin de deux chefs au lieu de cinq. Il y a maintenant trois chefs sur le carreau pour chaque poste disponible. Les tensions de recrutement « baissent ». C'est une bonne nouvelle pour le restaurateur. Pour les chefs, c'est le début de la galère.
Les chiffres publiés par la DARES indiquent que l'informatique et les télécommunications passent en 2024 d'un niveau de tension 5 (« très forte ») maintenu depuis 2016 à un niveau 4 (« forte »). Cette dégradation d'un échelon entier représente la baisse la plus marquée observée parmi tous les domaines professionnels.
Le graphique ci-dessous de la DARES illustre cette rupture : après avoir culminé en 2023 à son niveau le plus élevé depuis 2011, la courbe jaune de l'informatique amorce une descente notable. Parallèlement, d'autres courbes restent obstinément hautes : l'industrie (vert foncé) se maintient autour de 1,0, le BTP stagne à des niveaux très élevés.
Globalement, six métiers sur dix demeurent en tension forte ou très forte en 2024, contre sept sur dix en 2023. Cela représente 55% de l'emploi total contre près des deux tiers l'année précédente. Un progrès donc, mais qui cache des disparités sectorielles majeures que le rapport DARES documente méticuleusement.
Le palmarès révélateur des 30 métiers les plus en tension : les développeurs ont disparu du palmarès
La démonstration la plus saisissante du rapport DARES est sans doute celle-ci : parmi les 30 métiers affichant les plus fortes tensions de recrutement en 2024 donc les 30 métiers où il fait le mieux travailler du point de vue de l'employabilité on trouve 19 métiers de l'industrie, 7 du BTP, et strictement zéro de l'informatique.
Ce palmarès mérite qu'on s'y attarde, car il révèle une inversion historique des rapports de force sur le marché du travail. Pendant des années, les développeurs trônaient dans ce type de classement, symboles d'une pénurie chronique et d'un pouvoir de négociation enviable. Aujourd'hui, ils ont purement et simplement disparu du tableau.
Le podium des métiers les plus en tension est désormais occupé par :
- 1er : Agents de maîtrise en fabrication mécanique (indicateur synthétique : 3,3 pour 22 900 emplois)
- 2ème : Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables (3,2 pour 138 000 emplois)
- 3ème : Agents de maîtrise des industries de process (3,0 pour 104 000 emplois)
- 4ème : Régleurs (2,8 pour 18 600 emplois)
- 5ème : Techniciens en maintenance générale et mécanique industrielle (2,8 pour 125 900 emplois)
La suite du classement est à l'avenant : techniciens en électricité et électronique (6ème, indicateur 2,1), ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage (7ème, 2,1), techniciens en maintenance électrique et automatismes (8ème, 2,0), conducteurs de travaux et chefs de chantier (9ème, 2,0), médecins salariés (10ème, 1,9), techniciens du dessin industriel (11ème, 1,9), techniciens experts du BTP (12ème, 1,9)... La liste continue avec les couvreurs (15ème, 1,5), les techniciens en froid et climatisation (16ème, 1,5), les géomètres (17ème, 1,5), les chaudronniers (20ème, 1,3), les carrossiers (22ème, 1,3), les charpentiers métal et bois (24ème, 1,3), les menuisiers et agenceurs (28ème, 1,1), les soudeurs (29ème, 1,1).
Aucun développeur, aucun data scientist, aucun ingénieur logiciel, aucun chef de projet IT. Ces métiers, qui figuraient en bonne place dans les éditions précédentes du classement, ont tout simplement quitté le top 30.
L'IA : moteur principal de ce retournement
Comment expliquer ce décrochage spectaculaire de l'informatique ? La réponse est directe et documentée : l'IA générative a profondément modifié l'équation de la productivité dans le secteur informatique, réduisant mécaniquement les besoins en volume de développeurs.
Le rapport DARES identifie la baisse de l'intensité des embauches comme le facteur principal de la détente observée en 2024. L'indicateur d'intensité d'embauche (qui mesure le rapport entre offres d'emploi et projets de recrutement rapportés à l'emploi moyen) passe de 0,35 en 2023 à 0,18 en 2024, soit une chute de près de moitié. Globalement, les projets de recrutement ont reculé de 10% en 2024 par rapport à 2023. Et dans l'informatique, cette baisse est la plus forte de tous les secteurs.
Les données confirment l'adoption massive de l'IA par les développeurs eux-mêmes. Selon le rapport Stack Overflow 2025, 90% des développeurs utilisent désormais l'IA dans leur travail quotidien, une hausse de 14,1 points par rapport à 2024. Plus de la moitié passent au moins deux heures par jour sur des outils comme GitHub Copilot, ChatGPT, Claude ou Cursor. Pour 80% d'entre eux, ces outils améliorent leur productivité.
Sundar Pichai l'a lui-même confirmé lors de la présentation des résultats de Google : plus d'un quart de tout le nouveau code chez Google est désormais généré par l'IA, avant d'être révisé par des ingénieurs. Un développeur augmenté par l'IA produit en une journée ce qui lui prenait deux à trois jours auparavant. La logique économique est implacable : si un développeur produit désormais l'équivalent de deux ou trois développeurs d'avant, les entreprises ont besoin de deux à trois fois moins de développeurs pour le même volume de production.
Marc Benioff, PDG de Salesforce, a été particulièrement explicite : 2025 sera la première année en 25 ans d'histoire de l'entreprise où elle ne fera pas croître son effectif d'ingénieurs logiciels. La décision n'est pas conjoncturelle, elle est stratégique. L'IA suffit à absorber la croissance des besoins. Les offres d'emploi pour développeurs ont d'ailleurs atteint en juillet 2024 leur plus bas niveau depuis près de quatre ans selon Indeed.
À l'échelle mondiale, les signaux sont encore plus alarmants. Aux États-Unis, plus de 210 000 suppressions d'emplois ont été recensées en 2025 dans le secteur tech, dont une part significative explicitement justifiée par les gains de productivité de l'IA. Microsoft a licencié 19 000 salariés, Intel 34 000, Tata Consultancy Services 12 000 postes dans ses centres de développement. Goldman Sachs estime que 25% de toutes les heures de travail pourraient être automatisées par l'IA. Le MIT évalue que l'IA peut déjà remplacer 11,7% du marché du travail américain.
En France, le cadre juridique protège davantage les salariés. Le droit du travail impose une obligation d'adaptation et de formation professionnelle avant tout licenciement. Mais la protection légale ne peut indéfiniment résister à une réalité économique profonde : quand les entreprises n'embauchent plus, les développeurs disponibles s'accumulent sur le marché.
Mo Gawdat et les prophéties de l'apocalypse numérique
Dans ce contexte déjà tendu, les déclarations de Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, ont jeté un froid glacial dans la communauté tech. Lors d'une intervention sur le podcast « Diary of a CEO », cet informaticien chevronné a prévenu que l'intelligence artificielle ne transformerait pas simplement nos métiers : elle les anéantirait. Son calendrier est précis et brutal. Il annonce le début d'une « dystopie à court terme » dès 2027 soit dans moins de 15 mois au moment de ses déclarations suivie d'une période de chaos qui pourrait durer 12 à 15 ans.
Cette « ère d'enfer » serait marquée par un chômage de masse touchant particulièrement les cols blancs et les classes moyennes. L'ancien cadre de Google ne cible pas uniquement les postes subalternes : selon lui, l'intelligence artificielle générale surpassera les humains dans tous les domaines, y compris celui de PDG. « Il viendra un temps où la plupart des PDG incompétents seront remplacés », affirme-t-il sans détour.
Pour étayer son propos, Gawdat prend l'exemple de sa propre startup, Emma.love, spécialisée dans l'IA émotionnelle. Il explique qu'elle a été développée par seulement trois personnes, là où un tel projet aurait nécessité « 350 développeurs par le passé ». Cette démonstration par l'absurde illustre selon lui la puissance dévastatrice de l'IA sur le marché du travail. Des métiers autrefois jugés à l'abri développeurs, podcasteurs, monteurs vidéo se retrouveraient en première ligne.
Plus radical encore, Gawdat rejette catégoriquement l'idée que l'IA créera autant d'emplois qu'elle en détruira. « L'idée que l'intelligence artificielle créera des emplois est 100 % de la foutaise », martèle-t-il. Il prédit même qu'à moins de faire partie des 0,1 % les plus riches, chacun se retrouvera dans une situation précaire, avec la disparition progressive de la classe moyenne telle que nous la connaissons.
L'étude Microsoft : 40 métiers dans la tourmente
Les avertissements de Gawdat trouvent un écho troublant dans une étude récente menée par Microsoft Research. Publiée sous le titre « Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI », cette recherche a analysé plus de 200 000 conversations entre utilisateurs et Microsoft Copilot pour identifier les professions les plus susceptibles d'être transformées par l'intelligence artificielle.
L'étude introduit un « score d'applicabilité de l'IA » qui mesure le recoupement entre les capacités actuelles de l'IA et les tâches professionnelles courantes. Les résultats sont sans équivoque : quarante métiers présentent un risque élevé d'automatisation partielle ou totale. En tête de liste figurent les interprètes, les traducteurs, les agents de service client, les journalistes, les historiens, les data scientists, les analystes de données, les conseillers financiers et sans surprise les développeurs web.
Les chercheurs ont observé que les tâches les plus automatisables sont celles liées à la recherche d'informations, à la rédaction de textes, à l'enseignement et au conseil. Ces fonctions, autrefois réservées aux humains, sont désormais à la portée des algorithmes. Les systèmes d'IA rédigent des rapports, traduisent en temps réel, analysent des volumes massifs de données et fournissent des...
