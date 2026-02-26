Pourquoi l'ia (la techno des llms) ne perdurerait pas ? Pourquoi l'ia (la techno des llms) ne perdurerait pas ?

La réponse était dans mon message précédent :Le coût réel de ton outil se situe où ? 20 000/mois ? 200 000/mois ?Et c'est pas la seule friction :- hallucinations (~10 à 30%)- peut-être que ça te dérange pas de fournir à google tout un tas d'infos sur l'infrastructure, le code maison, les projets internes, etc, etc. C'est sans doute pas le cas de tout le monde- tu penses qu'on est au début d'un truc. Je pense qu'on est à la fin. Mister Nono l'a très bien dit, les modèles ont déjà bouffé toutes les données existantes. Comment tu veux encore les améliorer ? Soit y'a un changement radical de techno soit les GAFAM continuent à nous vendre du rêve pendant encore 10 ans.- tu réfléchis comme les plus mauvais économistes : contrairement à ce que tu as l'air de penser, tu n'es pas seul sur terre et les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. L'énergie est disponible en quantités limités. Le pic de pétrole est passé depuis déjà un moment. La fusion c'est encore un rêve lointain. Les terres rares sont... rares. L'eau aussi. Même l'occupation au sol des datacenter semble commencer à poser problème.Je dis pas que les LLM n'existeront plus dans 10 ans. Je pense que contrairement à ce qu'on nous vend depuis 5 ans, ils ne seront pertinents et utilisés dans quelques marchés de niches (car chers, non fiables à 100% et terriblement dommageables pour l'environnement). Peut-être que certains pans de l'informatique en feront partie.Je dis pas que je connais l'avenir. Peut-être que je me trompe. Mais une chose est sûre : les générateurs de contenus artificiels sont faits pour générer des contenus : ils sont utilisés en masse. On est en train de polluer nos bases de connaissances en noyant les données fiables au milieu de pétaoctets de merde. C'est comme mettre le feu à la bibliothèque d'Alexandrie et observer la catastrophe en se réjouissant de la couleur et de la hauteur des flammes. Tu penses ce que tu veux. Je pense à long terme et ça me semble être une catastrophe pour l'Humanité.: tu sais, le truc dans lequel et par lequel toi, ta femme et tes enfants vivent.