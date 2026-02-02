Amazon supprime environ 16 000 emplois dans le cadre de la deuxième vague de licenciements massifs en trois mois, et prévoit d'utiliser l'IA générative pour remplacer les employés de l'entreprise

Amazon a annoncé son intention de supprimer environ 16 000 postes dans le cadre d'une deuxième vague de licenciements massifs en l'espace de trois mois, soulignant ainsi un effort de restructuration plus large, alors que l'entreprise se tourne de plus en plus vers l'intelligence artificielle (IA) générative. Ces suppressions de postes, annoncées par la vice-présidente senior Beth Galetti, interviennent alors que le géant du commerce en ligne cherche à rationaliser ses niveaux hiérarchiques, à réduire la bureaucratie et à recentrer ses investissements sur ses priorités stratégiques. Ces mesures s'inscrivent dans un contexte de ralentissement du marché du travail américain et d'une tendance plus générale, parmi les grandes entreprises technologiques, à remplacer ou à redéfinir les emplois de cols blancs à l'aide de l'automatisation.
Cette nouvelle vague de suppressions de postes sinscrit dans une trajectoire de restructuration engagée depuis plusieurs mois par le groupe. En octobre 2025, Amazon avait déjà annoncé un plan de suppression de 30 000 emplois dans ses fonctions administratives, afin de réduire ses coûts grâce à l'intelligence artificielle. Les licenciements, notifiés par courrier électronique, devraient concerner environ 10 % des 350 000 employés de bureau du groupe, soit une proportion relativement réduite de ses 1,55 million de salariés dans le monde.
Cette réorganisation s'accompagne d'un changement dans la manière dont Amazon conçoit le rôle de l'IA au sein de ses équipes. En effet, le groupe exhorte désormais ses collaborateurs à considérer ses outils d'IA comme de véritables « collègues » destinés à améliorer l'efficacité du service client, de la logistique et des processus internes. Cette stratégie, mise en uvre alors que lentreprise investit massivement dans lIA générative, suscite toutefois de vives critiques en interne. Des employés estiment que cette intégration accélérée de lIA entraîne directement des suppressions demplois et exacerbe les inquiétudes relatives aux conditions de travail, aux inégalités et à lempreinte environnementale.
Le mercredi 28 janvier 2026, Amazon a annoncé la suppression de 16 000 emplois supplémentaires dans l'ensemble de l'entreprise dans le cadre d'une restructuration en cours de cette société tentaculaire pesant plusieurs milliards de dollars.
« Les réductions que nous effectuons aujourd'hui auront un impact sur environ 16 000 postes chez Amazon, et nous travaillons à nouveau d'arrache-pied pour soutenir toutes les personnes dont le poste est concerné », a déclaré Beth Galetti, vice-présidente senior chargée de l'expérience humaine et de la technologie chez Amazon, dans une note adressée aux employés.
« Nous commençons par offrir à la plupart des employés basés aux États-Unis 90 jours pour rechercher un nouveau poste en interne », a-t-elle ajouté. Amazon « continuera à embaucher et à investir dans les domaines et les fonctions stratégiques qui sont essentiels pour notre avenir ».
Beth Galetti a déclaré que ces réductions « renforceraient notre organisation en réduisant les niveaux hiérarchiques, en augmentant la responsabilité individuelle et en supprimant la bureaucratie ». Amazon compte 1,55 million d'employés dans le monde, selon un document déposé par l'entreprise l'année dernière.
En octobre 2025, Amazon a supprimé 14 000 emplois, principalement au niveau de l'entreprise. À l'époque, Beth Galetti avait qualifié l'IA de « technologie la plus transformatrice que nous ayons connue depuis Internet ».
Elle a annoncé le mardi 27 janvier qu'elle fermerait certains de ses magasins physiques Amazon Go et Amazon Fresh, prévoyant d'en convertir certains en magasins Whole Foods Market.
Bien que l'IA n'ait pas été explicitement mentionnée dans la note adressée mercredi aux employés d'Amazon, ces suppressions d'emplois interviennent alors que les travailleurs de tout le pays se préparent à l'impact de l'IA sur un marché du travail morose.
Les entreprises ont commencé à invoquer l'« efficacité » pour justifier la mise en uvre de l'IA.
Le lundi 26 janvier, le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que les effectifs de son entreprise seraient « plus limités en 2026 », car la société voit « des opportunités d'efficacité et nous essayons de les exploiter ».
Le mardi d'après, Pinterest a annoncé qu'il allait supprimer 15 % de ses effectifs afin de « réorienter ses ressources vers des postes et des équipes axés sur l'IA qui favorisent l'adoption et la mise en uvre de l'IA ».
En 2025, Microsoft a annoncé la suppression de 9 000 emplois afin d'améliorer son efficacité. Target a également supprimé 1 800 emplois au sein de son siège social afin de réduire la « complexité ». Meta Platforms, propriétaire d'Instagram et de Facebook, a également réduit ses effectifs d'environ 600 emplois dans le cadre de sa transition vers l'IA.
Dans le même temps, les embauches ralentissent à l'échelle nationale et l'inflation reste élevée. Après trois mois de contraction l'année dernière, l'économie américaine n'a créé que 56 000 emplois en novembre et seulement 50 000 en décembre. Parallèlement, l'inflation reste à 2,7 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale.
Au-delà des impératifs avancés par Amazon, cette restructuration s'inscrit dans un débat politique plus large sur l'utilisation de l'IA comme levier de transformation des pratiques de l'emploi dans le secteur de la technologie.
En septembre 2025, plusieurs sénateurs américains ont accusé Amazon d'instrumentaliser l'IA pour justifier des licenciements massifs. Les sénateurs Chuck Grassley et Dick Durbin ont affirmé que l'entreprise avait invoqué des gains d'efficacité liés à l'IA pour supprimer des postes occupés par des travailleurs américains, avant de recruter à moindre coût des employés titulaires de visas H-1B. Ces accusations soulignent les inquiétudes persistantes concernant la substitution de l'IA au travail humain et ses effets sur le marché de l'emploi qualifié aux États-Unis.
Ces réserves ne se limitent toutefois pas aux cercles politiques, mais trouvent également un écho marqué au sein même de lentreprise. En décembre 2025, plus de 1 000 employés d'Amazon ont signé une lettre ouverte adressée au PDG Andy Jassy pour dénoncer la stratégie de développement accéléré de l'IA au sein du groupe. Les signataires estiment que cette approche privilégie les investissements technologiques au détriment du bien-être des salariés et des engagements climatiques.
« Nous pensons que l'approche du développement de l'IA, qui justifie tous les coûts et avance à une vitesse fulgurante, causera des dommages considérables à la démocratie, à nos emplois et à la planète », écrivent les auteurs de la lettre. Ils ajoutent : « Nous sommes les employés qui développons, formons et utilisons l'IA, nous avons donc la responsabilité d'intervenir. »
Parallèlement à ces levées de bouclier, des rapports ont révélé que l'automatisation constituait depuis plusieurs années un pilier central de la stratégie de réduction des coûts d'Amazon. Selon des documents internes divulgués en octobre 2025, l'entreprise prévoit de remplacer plus de 600 000 postes par des robots. Cette mesure permettrait à l'entreprise d'économiser 12,6 milliards de dollars entre 2025 et 2027. Ces projections illustrent l'ampleur d'une transformation structurelle profonde dans laquelle l'IA et la robotique deviennent des leviers centraux de compétitivité, au prix d'un bouleversement durable de l'emploi.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Amazon judicieuse ou pertinente ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les effectifs de l'entreprise allaient diminuer dans les années à venir, à mesure qu'elle adopterait davantage d'outils et d'agents d'IA générative
L'intelligence artificielle, alibi parfait des licenciements actuels ? Des études suggèrent qu'elle serait un bouc émissaire, bien que les entreprises l'évoquent de plus en plus pour les suppressions d'emplois
Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025 : Intel, Microsoft, Meta et d'autres suppriment des milliers d'emplois sous l'effet de facteurs économiques et de l'intégration de l'IA
Vous avez lu gratuitement 856 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.