Des entreprises technologiques aux compagnies aériennes, les grandes sociétés mondiales ont procédé à des licenciements massifs alors que l'impact réel de l'intelligence artificielle se fait sentir, effrayant les employés. Mais les détracteurs affirment que l'IA est devenue une excuse facile pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs effectifs.
Le mois dernier, le cabinet de conseil en technologie Accenture a annoncé un plan de restructuration qui prévoit le départ rapide des employés qui ne sont pas en mesure de se reconvertir rapidement dans l'IA. Quelques jours plus tard, Lufthansa a déclaré qu'elle allait supprimer 4 000 emplois d'ici 2030, car elle s'appuie sur l'IA pour gagner en efficacité.
En septembre 2024, Salesforce, la grande enseigne du logiciel de gestion de la relation client (CRM), a dévoilé sa nouvelle stratégie en matière dintelligence artificielle. Avec lessor de lIA générative, lentreprise avait revu son modèle économique. Désormais, Salesforce propose des « agents » IA capables de gérer des tâches sans supervision humaine, comme le service client ou la planification de réunions. Une annonce qui a suscité de vives réactions, notamment en raison de laveu explicite que lIA pourrait remplacer certains emplois humains.
Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Salesforce a supprimé plus de 1 000 emplois en février 2025, tout en recrutant des vendeurs pour ses nouveaux produits d'IA, notamment son agent IA, Agentforce. Les travailleurs touchés par ces réductions avaient la possibilité de postuler à d'autres emplois en interne. Lors de l'annonce d'Agentforce, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, avait déclaré : « Agentforce, notre système complet d'IA pour les entreprises intégré à la plateforme Salesforce, est au cur d'une transformation révolutionnaire. »
Salesforce a également licencié 4 000 employés du service clientèle en septembre, affirmant que l'IA pouvait effectuer 50 % du travail de l'entreprise.
Parallèlement, la société de technologie financière Klarna a réduit ses effectifs de 40 % en adoptant de manière agressive des outils d'IA. Il faut quand même préciser pour ce cas-ci que le directeur général de Klarna Group Plc a estimé que sa politique de réduction des coûts, alimentée par les progrès de l'intelligence artificielle, est allée trop loin.
À cette fin, Sebastian Siemiatkowski a préparé une rare campagne de recrutement afin que les clients de la société « buy-now-pay-later » aient toujours la possibilité de parler à une personne réelle, signe que l'engagement de la fintech suédoise en faveur de l'intelligence artificielle a ses limites. S'exprimant au siège de la société à Stockholm, le cofondateur Siemiatkowski a déclaré que l'entreprise pilotait une nouvelle cohorte d'employés « dans une configuration de type Uber » où ils peuvent se connecter et travailler à distance, en vue de remplacer à terme « les quelques milliers d'agents humains » que Klarna sous-traite actuellement.
La plateforme d'apprentissage des langues Duolingo a déclaré qu'elle allait progressivement cesser de faire appel à des sous-traitants et utiliser l'IA pour combler les lacunes : l'entreprise a remplacé ses sous-traitants humains par l'IA et a annoncé des bénéfices en hausse de 84 % au deuxième trimestre.
L'IA comme « bouc émissaire » pour justifier des décisions commerciales difficiles, telles que les licenciements ?
Ces titres sont sombres, mais Fabian Stephany, professeur adjoint en IA et travail à l'Oxford Internet Institute, a déclaré que les suppressions d'emplois pourraient avoir des implications plus importantes qu'il n'y paraît.
Auparavant, l'utilisation de l'IA pouvait être stigmatisée, mais aujourd'hui, les entreprises font de cette technologie leur « bouc émissaire » pour justifier des décisions commerciales difficiles, telles que les licenciements.
« Je suis très sceptique quant au fait que les licenciements que nous observons actuellement soient réellement dus à de véritables gains d'efficacité. Il s'agit plutôt d'une projection dans l'IA, dans le sens où "nous pouvons utiliser l'IA pour trouver de bonnes excuses" », a déclaré Stephany dans une interview. Selon Stephany, les entreprises peuvent essentiellement se positionner à la pointe de la technologie de l'IA pour paraître innovantes et compétitives, tout en dissimulant les véritables raisons des licenciements.
« Il peut y avoir diverses autres raisons pour lesquelles les entreprises doivent se séparer d'une partie de leur personnel... Duolingo ou Klarna sont vraiment des candidats de choix pour cela, car il y a également eu des embauches excessives pendant la pandémie de Covid-19 », a déclaré le professeur.
Certaines entreprises qui ont prospéré pendant la pandémie ont « embauché beaucoup trop » et les licenciements récents pourraient bien n'être qu'un « ajustement du marché » : « Dans une certaine mesure, il s'agit de licencier des personnes pour lesquelles il n'y avait pas de perspective durable à long terme. Au lieu de dire "nous avons mal calculé il y a deux ou trois ans", ils peuvent désormais trouver un bouc émissaire, en disant "c'est à cause de l'IA" ».
Ce phénomène a suscité de nombreuses discussions en ligne. Jean-Christophe Bouglé, fondateur d'une entreprise, a même déclaré dans un article très populaire publié sur LinkedIn que l'adoption de l'IA se faisait à un « rythme beaucoup plus lent » que ce qui est annoncé et que dans les grandes entreprises, « il ne se passe pas grand-chose » en matière de projets d'IA, ceux-ci étant même abandonnés pour des raisons de coût ou de sécurité.
« Dans le même temps, on annonce d'importants plans de licenciement "à cause de l'IA". Cela ressemble à une excuse facile, dans un contexte où l'économie de nombreux pays ralentit, malgré les performances incroyables des marchés boursiers », a déclaré Bouglé, cofondateur d'Authentic.ly.
Alimenter la peur de l'IA
Jasmine Escalera, experte en carrière, a déclaré que cette dissimulation « alimentait la peur de l'IA », les employés du monde entier craignant que leur emploi ne soit remplacé par l'IA.
« Nous savons déjà que les employés ont peur parce que les entreprises ne sont pas honnêtes, ouvertes et communicatives sur la manière dont elles mettent en uvre l'IA », a déclaré Escalera. « Aujourd'hui, les entreprises déclarent ouvertement : "Nous faisons cela [les licenciements] à cause de l'IA", ce qui alimente la frénésie. »
Escalera a déclaré que les grandes entreprises doivent se montrer plus responsables, car elles donnent le ton en matière de prise de décision commerciale et doivent éviter d'encourager les « mauvais comportements ».
Amazon a accusé l'IA d'être responsable des licenciements, puis a embauché des travailleurs H1-B bon marché
Les sénateurs Grassley et Durbin accusent Amazon et d'autres géants de la technologie tels que Meta, Apple, Google et Microsoft d'invoquer l'IA pour licencier massivement des travailleurs américains, dans le seul but d'embaucher des titulaires de visas H-1B moins chers. Ils exigent des données sur les embauches et des détails sur les salaires, dans un contexte de craintes de pression sur les salaires. Cette enquête pourrait donner lieu à des réformes du programme H-1B.
Un rapport de mars 2025 indique que le géant du commerce électronique Amazon prévoit de licencier jusqu'à 14 000 manageurs. Cette réduction représente une baisse de 13 % de l'effectif mondial de manageurs d'Amazon, dont le nombre passera de 105 770 à 91 936. Cela permettrait à Amazon d'économiser 3,6 milliards de dollars par an. En juin dernier, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a confirmé que les effectifs d'Amazon vont diminuer dans les années à venir à mesure que l'IA générative s'imposera. « Nous aurons besoin de moins de personnes pour effectuer certaines tâches qui sont réalisées aujourd'hui, et de plus de personnes pour effectuer d'autres types de tâches », a-t-il déclaré.
Dans le cadre d'une initiative bipartisane qui souligne les tensions croissantes autour de l'immigration et des pratiques de travail dans le secteur technologique, les sénateurs Chuck Grassley...
