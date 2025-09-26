Amazon a accusé l'IA d'être responsable des licenciements, puis a embauché des travailleurs H1-B bon marché, affirment les sénateurs, les entreprises technologiques sont sous enquêtes

Les sénateurs Grassley et Durbin accusent Amazon et d'autres géants de la technologie tels que Meta, Apple, Google et Microsoft d'invoquer l'IA pour licencier massivement des travailleurs américains, dans le seul but d'embaucher des titulaires de visas H-1B moins chers. Ils exigent des données sur les embauches et des détails sur les salaires, dans un contexte de craintes de pression sur les salaires. Cette enquête pourrait donner lieu à des réformes du programme H-1B.
Un rapport de mars 2025 indique que le géant du commerce électronique Amazon prévoit de licencier jusqu'à 14 000 manageurs. Cette réduction représente une baisse de 13 % de l'effectif mondial de manageurs d'Amazon, dont le nombre passera de 105 770 à 91 936. Cela permettrait à Amazon d'économiser 3,6 milliards de dollars par an. En juin dernier, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a confirmé que les effectifs d'Amazon vont diminuer dans les années à venir à mesure que l'IA générative s'imposera. "Nous aurons besoin de moins de personnes pour effectuer certaines tâches qui sont réalisées aujourd'hui, et de plus de personnes pour effectuer d'autres types de tâches", a-t-il déclaré.
Dans le cadre d'une initiative bipartisane qui souligne les tensions croissantes autour de l'immigration et des pratiques de travail dans le secteur technologique, les sénateurs Chuck Grassley (R-Iowa) et Dick Durbin (D-Ill.) ont accusé Amazon.com Inc. d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) comme prétexte pour procéder à des licenciements massifs, dans le seul but de remplacer les travailleurs américains par des titulaires de visas H-1B moins bien rémunérés.
Le H-1B est un type de visa non immigrant aux États-Unis qui permet aux employeurs américains d'embaucher des travailleurs étrangers dans des professions spécialisées, ainsi que des mannequins ou des personnes participant à des projets du ministère de la Défense qui remplissent certaines conditions. Les titulaires d'un visa H-1B ont généralement un séjour initial de trois ans aux États-Unis. Ils ont droit à un maximum de six ans de présence physique avec le statut H-1B.
Les allégations des sénateurs, détaillées dans des lettres envoyées à Amazon et à d'autres grandes entreprises technologiques, mettent en évidence une tendance selon laquelle les entreprises invoquent les gains d'efficacité liés à l'IA pour justifier des suppressions d'emplois, puis se tournent vers la main-d'uvre étrangère pour pourvoir des postes similaires à moindre coût. Cet examen minutieux intervient dans un contexte de préoccupations plus générales concernant la suppression des salaires et le remplacement des travailleurs américains dans un secteur qui dépend de plus en plus des réservoirs de talents mondiaux.
L'enquête des sénateurs exige des données détaillées sur le recrutement, les pratiques d'embauche et les comparaisons salariales entre les employés nationaux et les travailleurs H-1B. Amazon a licencié des milliers d'employés ces dernières années, attribuant ces réductions aux progrès de l'IA qui ont automatisé des tâches dans des domaines tels que le codage et le service à la clientèle. Pourtant, peu après ces suppressions d'emplois, l'entreprise a déposé de nombreuses demandes de visas H-1B, ce qui soulève des questions quant à savoir si ces visas sont utilisés pour réduire les salaires américains plutôt que pour pallier une véritable pénurie de compétences.
Pourtant, en août, Matt Garman, PDG d'Amazon Web Services (AWS), a vivement condamné l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle (IA) devrait remplacer les employés débutants. Garman a exprimé sa consternation face aux chefs d'entreprise qui pensent que les outils d'IA peuvent remplacer efficacement leurs jeunes employés. Il a souligné que les employés juniors sont « probablement les employés les moins coûteux » et qu'ils sont souvent les plus habiles et les plus engagés dans l'utilisation des outils d'IA. Sa principale préoccupation concerne les implications à long terme.
Grassley et Durbin, figures clés de la commission judiciaire du Sénat, ont étendu leur enquête à d'autres géants, notamment Meta Platforms Inc., Apple Inc., Alphabet Inc. (la société mère de Google) et Microsoft Corp. Les lettres demandent des précisions sur le nombre de travailleurs H-1B embauchés après les licenciements et sur le fait de savoir s'ils reçoivent une rémunération inférieure à celle de leurs homologues américains. Cette demande fait suite à la publication de données montrant que ces entreprises ont collectivement parrainé des dizaines de milliers de visas H-1B au cours de l'exercice 2024, alors même qu'elles ont supprimé plus de 100 000 postes nationaux depuis 2022.
Les initiés du secteur soulignent que les visas H-1B, destinés aux professionnels étrangers hautement qualifiés, sont depuis longtemps un sujet sensible. Les détracteurs affirment que ce programme permet aux entreprises d'importer des talents à des tarifs inférieurs à ceux du marché, en exploitant les lacunes des exigences salariales en vigueur. Amazon, en particulier, a fait l'objet de vives critiques pour son utilisation agressive des visas ; l'opinion publique sur des plateformes telles que X reflète la frustration des travailleurs licenciés qui affirment avoir formé leurs remplaçants H-1B avant de quitter l'entreprise, bien que ces anecdotes restent non vérifiées et soulignent un mécontentement général plutôt que des faits avérés.
Les sénateurs exigent notamment une ventilation des offres d'emploi, des candidats et des raisons pour lesquelles des Américains qualifiés n'ont pas été embauchés pour des postes pourvus par des titulaires de visas. Cette enquête intervient à un moment où l'IA est en train de remodeler le marché du travail, des entreprises comme Amazon investissant massivement dans des outils qui automatisent les tâches routinières, ce qui risque d'aggraver le chômage parmi les techniciens de niveau intermédiaire. Les réponses doivent être fournies avant le 10 octobre, et tout manquement à cette obligation pourrait entraîner des assignations à comparaître ou d'autres mesures législatives.
Pour Amazon, qui emploie plus de 1,5 million de personnes dans le monde, ces allégations viennent s'ajouter aux pressions existantes liées à la surveillance antitrust et aux syndicats. Les dirigeants ont défendu leurs pratiques, affirmant que les employés H-1B apportent une expertise spécialisée dans des domaines émergents tels que l'apprentissage automatique, mais les sénateurs rétorquent que ces affirmations sonnent creux dans un contexte de licenciements généralisés. Faisant écho à cela, un rapport souligne la détérioration des perspectives d'emploi pour les Américains, avec des taux de chômage en hausse dans le secteur technologique malgré les bénéfices solides des entreprises.
Cette enquête pourrait catalyser des réformes du système H-1B, telles que des salaires minimums plus stricts ou des plafonds sur le nombre de visas par entreprise. Grassley, qui se montre depuis longtemps sceptique à l'égard du programme, a déjà parrainé des projets de loi visant à donner la priorité aux travailleurs américains, tandis que Durbin met l'accent sur la protection des employés vulnérables contre l'exploitation. Les entreprises technologiques, quant à elles, affirment que la restriction des visas étoufferait l'innovation, car les talents internationaux sont essentiels pour rivaliser avec leurs concurrents en Chine et en Europe.
Cette enquête intervient alors que ladministration Trump envisage dajouter un nouveau frais de 100 000 USD par année pour chaque visa H-1B. Ce montant sappliquerait à chaque H-1B aussi bien pour les nouvelles demandes que pour les renouvellements. Une mesure qui a incité certaines grandes entreprises technologiques à avertir les titulaires de visas de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement. Ce changement pourrait porter un coup dur au secteur technologique, qui dépend fortement des travailleurs qualifiés originaires d'Inde et de Chine.
À l'approche de la date limite, les observateurs du secteur s'attendent à des divulgations détaillées qui pourraient révéler des écarts de rémunération et des préjugés en matière d'embauche. Pour les initiés, ce moment souligne un changement crucial : l'IA ne se contente pas d'automatiser les emplois, elle remodèle la manière dont les entreprises équilibrent la rentabilité et les pratiques éthiques en matière de travail, ce qui pourrait les obliger à se demander si la croissance du secteur technologique doit se faire au détriment des travailleurs américains.
Source : Sénateurs Chuck Grassley (R-Iowa) et Dick Durbin (D-Ill.)
Et vous ?
Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Trump déclare que le programme de visas H-1B est « formidable » dans le cadre de la querelle des partisans du MAGA au sujet des travailleurs du secteur technologique. La question suscite des divergences
Les chefs d'entreprises prétendent que l'IA n'est qu'un outil d'assistance pour les travailleurs, mais en coulisses, elle sert déjà à réduire massivement les effectifs, chez Shopify, Amazon et Microsoft
Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025 : Intel, Microsoft, Meta et d'autres suppriment des milliers d'emplois sous l'effet de facteurs économiques et de l'intégration de l'IA
Vous avez lu gratuitement 608 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.