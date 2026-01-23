Ruée vers l'or de l'IA : pour Jensen Huang, PDG de Nvidia, les infrastructures massives des centres de données IA transformeront les emplois peu rémunérés des « cols bleus » en carrières à six chiffres

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a prédit une ruée vers l'or inattendue dans certains types d'emplois peu rémunérés. S'exprimant lors du Forum économique mondial 2026 à Davos, en Suisse, Huang a déclaré que les infrastructures massives nécessaires pour alimenter les centres de données IA transformeront les emplois traditionnels « cols bleus » en carrières à six chiffres. « Tout d'abord, il s'agit du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité. Cela va créer beaucoup d'emplois. », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous allons avoir besoin de plombiers, d'électriciens, d'ouvriers du bâtiment et de l'acier, de techniciens réseau et de personnes chargées d'installer et d'équiper les installations, et tous ces emplois vont être créés aux États-Unis, où nous assistons à un boom assez important dans ce domaine.»
Les licenciements massifs qui touchaient hier les ouvriers et les caissiers gagnent désormais les tours vitrées des grandes entreprises. Après des années dautomatisation industrielle, cest au tour des emplois « cols blancs » de subir le choc de lintelligence artificielle (IA). Banques, cabinets de conseil, services juridiques, assurances, médias : des dizaines de milliers de postes disparaissent silencieusement. Ce nest plus un fantasme technologique, mais une réalité économique.
Cependant, si les dirigeants estiment que l'IA réorganisera ou remplacera les emplois « cols blancs », les emplois manuels (en cols bleus) sont en sécurité. En effet, ces postes sont plus difficiles et coûteux à automatiser, notamment en raison des aspects physiques et techniques quils impliquent, ce qui les rend moins vulnérables à la robotisation. Marvin Ellison, PDG de Lowe's, a affirmé : "L'IA ne va pas réparer un trou dans votre toit". Il a également déclaré que les jeunes travailleurs devraient rechercher ces emplois de cols bleus pour maintenir la stabilité de l'emploi à mesure que l'IA se développe.
Récemment, plusieurs leaders du secteur technologique ont souligné les suppressions d'emplois liées à l'IA, mais ont également souligné que cette technologie avait la capacité de créer des rôles entièrement nouveaux. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a prédit une ruée vers l'or inattendue dans certains types d'emplois peu rémunérés. S'exprimant lors du Forum économique mondial 2026 à Davos, en Suisse, Huang a déclaré que les infrastructures massives nécessaires pour alimenter les centres de données IA transformeront les emplois traditionnels « cols bleus » en carrières à six chiffres.
Jensen Huang, né le 17 février 1963, est un homme d'affaires taïwano-américain, ingénieur électricien, et le dirigeant de Nvidia. Il cofonde Nvidia en 1993 à l'âge de 30 ans, et en juin 2024, Nvidia devient la plus grande entreprise du monde par capitalisation boursière. En octobre 2025, Nvidia atteint le seuil des 5 000 milliards de capitalisation boursière. Jensen Huang devient alors la 8e personne la plus riche au monde, avec 179 milliards de dollars.
Jensen Huang a fait valoir que l'effort mondial de 7 000 milliards de dollars pour construire des centres de données et des « usines IA » représente le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité, soulignant essentiellement que l'IA ne se limitera pas aux ingénieurs en logiciels, mais concernera également les personnes qui construisent physiquement ces centres massifs. « Tout d'abord, il s'agit du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité. Cela va créer beaucoup d'emplois », a-t-il déclaré lors d'une conversation avec Larry Fink, PDG de BlackRock.
« Et c'est formidable que ces emplois soient liés à des métiers manuels. Nous allons avoir besoin de plombiers, d'électriciens, d'ouvriers du bâtiment et de l'acier, de techniciens réseau et de personnes chargées d'installer et d'équiper les installations, et tous ces emplois vont être créés aux États-Unis, où nous assistons à un boom assez important dans ce domaine. Les salaires ont presque doublé. Nous parlons donc de salaires à six chiffres pour les personnes qui construisent des usines de puces, d'ordinateurs ou d'intelligence artificielle », soulignant que le chemin vers une carrière bien rémunérée est en train de changer.
« Nous avons une grande pénurie dans ce domaine et je suis vraiment ravi de voir tant de personnes dans tant de pays reconnaître l'importance de ce secteur. Vous savez, tout le monde devrait pouvoir gagner très bien sa vie », a-t-il ajouté. Complétant la prédiction de Huang, Larry Fink, de BlackRock, a déclaré : « J'ai même dit aux membres de l'équipe Trump que nous allions manquer d'électriciens pour construire les centres de données d'IA. Nous n'en avons tout simplement pas assez. »
En octobre 2025, Huang avait déclaré que la demande d'électriciens, de plombiers et de charpentiers allait fortement augmenter avec l'accélération de la construction de centres de données. « Si vous êtes électricien, plombier ou charpentier, nous allons avoir besoin de centaines de milliers d'entre vous pour construire toutes ces usines. Le secteur des métiers spécialisés de chaque économie va connaître un boom. Il faudra doubler, doubler et doubler encore chaque année », a déclaré Huang au Royaume-Uni.
Le PDG de Nvidia a également déclaré que s'il était étudiant aujourd'hui, il choisirait les sciences physiques plutôt que les sciences informatiques. « Pour le jeune Jensen, âgé de 20 ans, qui est maintenant diplômé, il aurait probablement choisi... davantage les sciences physiques que les sciences informatiques », a-t-il déclaré.
En 2025, une étude de Microsoft sur l'impact de l'IA sur l'emploi avait révélé les emplois menacés par l'IA. L'étude, basée sur les interactions des utilisateurs, met en évidence les rôles liés à la création de contenu et au langage comme étant fortement touchés. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. Mais l'étude insistait sur le fait que l'IA assistera les travailleurs, mais ne les remplacera pas.
