Les travailleurs sont confrontés à un niveau dincertitude particulièrement élevé sur le marché du travail. Un récent rapport du Wall Street Journal décrit un ralentissement du recrutement pour les postes de bureau (cols blancs), notamment dans la technologie, le marketing, la finance ou les fonctions administratives. Les entreprises de tous les secteurs se lancent avec frénésies dans l'adoption de l'IA pour augmenter la productivité et réduire les coûts.
Les licenciements récents dans de grandes entreprises ont rendu le marché de l'emploi plus compétitif, avec des recherches demploi plus longues et des offres souvent moins bien rémunérées ou plus exigeantes quauparavant. Les grands cabinets de conseil ont décidé de geler les salaires de départ.
Aux États-Unis, le taux de chômage global a légèrement augmenté pour atteindre 4,6 %. Les secteurs qui emploient beaucoup de personnel de bureau ont supprimé des emplois en octobre et novembre 2025. D'après les données du département américain du Travail, les embauches dans de nombreux secteurs qui emploient des cols blancs ont ralenti en 2025, et le taux de chômage des travailleurs diplômés » de l'enseignement supérieur a augmenté.
« C'est une période d'incertitude intense », explique Sarah Rand, 42 ans, qui a été licenciée de son poste dans la communication à l'université de Chicago au printemps. Son mari a été licencié d'une startup spécialisée dans la santé numérique à peu près au même moment. Ils gagnaient tous les deux plus de 100 000 $ par an. « Si nous ne pouvons pas compter sur la stabilité, si l'économie ne fonctionne pas pour nous, alors pour qui fonctionne-t-elle ? »
Une pression accrue sur les carrières et la vie personnelle
Sarah Rand tente de monter une entreprise de conseil, mais jusqu'à présent, cela ne lui rapporte qu'environ un tiers du salaire de son ancien emploi. Le couple a réduit les heures de la nounou qui s'occupait de leurs deux jeunes enfants, a cessé de cotiser pour la retraite, puis s'est débarrassé de sa deuxième voiture. Outre les licenciements, les entreprises rationalisent et veulent que leurs employés accomplissent davantage avec moins de ressources.
« Je vois beaucoup de postes où trois emplois sont regroupés en un seul », explique Sarah Rand. Pour l'instant, le sentiment général est que la mobilité professionnelle est devenue beaucoup plus difficile. Et les employés s'accrochent désespérément à leur emploi. « Avant, je considérais le marché du travail comme une opportunité d'évoluer si je changeais d'emploi. Aujourd'hui, j'ai de la chance si je conserve le même niveau », explique Sarah Rand.
James Wright, 32 ans, a enchaîné les emplois dans la finance au sein de grandes entreprises agroalimentaires en 2022, puis à nouveau en 2023. Il se met à l'abri après que son employeur et d'autres acteurs du secteur ont récemment annoncé des licenciements et des réductions de dépenses.
« Rester sur place est, selon moi, le choix le plus sûr », a-t-il déclaré. Le marché du travail, combiné à une inflation persistante et à des coûts de logement élevés, le rend pessimiste quant à l'économie. Selon lui, les outils d'IA utiles sur le plan professionnel et personnel. Mais il ne sait pas où cette technologie va mener. « Si elle continue à se développer à ce rythme, de nombreux emplois, y compris le mien, pourraient disparaître », a-t-il expliqué.
Les fonctionnaires, qui ont longtemps bénéficié d'une sécurité de l'emploi et d'avantages sociaux, sont aussi confrontés à une nouvelle donne. Aux États-Unis, l'emploi dans la fonction publique fédérale a diminué de 6 000 postes en novembre 2025. Cela s'ajoute à la perte massive de 162 000 emplois fédéraux en octobre, mois au cours duquel de nombreux travailleurs ayant accepté une offre de démission différée ont été rayés de la liste des salariés.
L'IA provoque une restructuration profonde des entreprises
Il y a quelques années à peine, les travailleurs obtenaient des promotions et des augmentations à tout va. Les talents dans le secteur technologique faisaient notamment partir des employés les plus convoités et les plus choyés par les entreprises. Aujourd'hui, ils s'accrochent à leur emploi comme à une bouée de sauvetage, effrayés par les annonces de licenciements très médiatisées, l'essor de l'IA et un marché du travail impitoyable pour les chômeurs.
Juste après la crise de Covid-19, de nombreuses entreprises n'ont pas pu embaucher suffisamment d'employés de bureau, en partie parce qu'elles voulaient répondre à la forte augmentation de la demande qui a suivi la crise du Covid. Ces derniers mois, cependant, des entreprises telles qu'Amazon, United Parcel Service et Target ont annoncé des suppressions d'emplois dans le secteur tertiaire. Microsoft, Zoom, etc. ont aussi annoncé des licenciements.
Certaines entreprises ont embauché trop de personnel pendant la crise sanitaire et doivent maintenant corriger le tir. D'autres freinent leurs embauches alors qu'elles tentent de s'adapter aux nouvelles politiques tarifaires du président Donald Trump et aux coupes budgétaires de la Maison Blanche.
Les chefs d'entreprise subissent une pression croissante pour exploiter l'IA afin de rendre le travail plus rapide, moins coûteux et plus efficace. Cela peut réjouir les investisseurs, mais pour les employés, cela pourrait se traduire par une diminution du nombre d'emplois. Le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP réfléchit à la manière dont l'IA lui permettra de remodeler sa main-d'uvre, composée d'environ 110 000 employés dans le monde entier.
Selon Dominik Asam, directeur financier du géant des logiciels SAP, dont le chiffre d'affaires s'élève à 320 milliards de dollars, l'entreprise aura probablement besoin de moins d'ingénieurs pour fournir un rendement identique, voire supérieur. « Il y a tout simplement plus d'automatisation. Certaines tâches sont automatisées et, pour un volume de production identique, nous pouvons nous permettre d'avoir moins de personnel », a déclaré Dominik Asam.
Les travailleurs de la technologie perdent le pouvoir face à l'IA
L'essor de l'IA générative permet aux entreprises d'automatiser des tâches et de rationaliser les opérations. Amazon prévoit de réduire son effectif au cours des prochaines années en raison de « l'efficacité accrue » permise par l'IA. Des entreprises comme Shopify et Duolingo ont indiqué que les futures embauches dépendraient de la possibilité d'automatiser les tâches, bien que certaines entreprises font marche arrière dans leur stratégie en matière d'IA.
En avril, la plateforme d'apprentissage Duolingo a annoncé qu'elle va remplacer ses travailleurs contractuels par l'IA. Le PDG a informé que le recrutement ne se fera que si une équipe ne peut pas automatiser une plus grande partie de son travail. Mais il a adouci son message après le tollé suscité par sa note de service sur les réseaux sociaux, précisant que son entreprise continue à recruter au même rythme qu'auparavant.
De nombreuses entreprises s'orientent vers l'utilisation des agents d'IA, c'est-à-dire des robots autonomes capables de prendre des décisions et d'accomplir des tâches à la place des humains, comme payer une facture ou réacheminer des stocks si une catastrophe naturelle perturbe un itinéraire de transport routier. Ainsi, Walmart déploierait de tels agents d'IA afin de réduire jusqu'à 18 semaines le délai de production de ses vêtements en interne.
Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les effectifs de l'entreprise diminueront dans les années à venir, à mesure qu'elle adopterait davantage d'outils et d'agents d'IA générative. « Il est difficile de savoir exactement où cela mènera à terme, mais au cours des prochaines années, nous prévoyons que cela réduira l'effectif total de notre entreprise, car nous gagnerons en efficacité en utilisant largement l'IA dans toute l'entreprise », a déclaré Andy Jassy.
Les gains de productivité généralisés se font encore attendre
Même si l'IA est considérée comme un moyen de stimuler la productivité sur le lieu de travail, elle n'a pas été la solution miracle vendue par le battage médiatique. Une étude du MIT a révélé que jusqu'à 95 % des projets pilotes d'IA dans les entreprises échouent à l'heure actuelle. Cela pose particulièrement problème au Royaume-Uni, qui est déjà confronté à une baisse...
