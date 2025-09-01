Daprès une étude
Les études se multiplient avec une conclusion commune : les emplois en cols blanc (développeurs de logiciels, rédacteur, etc.) sont sous une menace plus importante que ceux en cols bleu qui consistent à intervenir en tant que technicien sur une chaîne de conditionnement dair ou encore à effectuer des travaux de plomberie ou de maçonnerie. En droite ligne avec cet état de choses, les jeunes entrevoient les emplois en clos bleu comme un refuge. Cest en tout cas ce que confirme une récente étude.
« Les inscriptions à l'automne dans les écoles professionnelles devraient augmenter de 6,6 % par an, tandis que les revenus du marché devraient croître de 6,0 % par an jusqu'en 2030. Ces taux sont bien supérieurs aux prévisions de croissance des inscriptions dans l'enseignement supérieur en général, que Validated Insights estime à 0,8 % par an », souligne létude basée sur le nombre de recherches en ligne des écoles de formation professionnelle.
Cest une tendance qui peut sexpliquer par les résultats dune récente étude de Microsoft
L'étude répertorie 40 professions qui sont les moins susceptibles d'être touchées par l'IA. Ces postes nécessitent principalement un effort manuel, une présence sur site ou des décisions en temps réel. Ces rôles impliquent des tâches que la technologie IA actuelle ne peut pas accomplir en raison d'exigences physiques ou de processus manuels complexes. La liste comprend :
- Phlébotomistes
- Aides-soignants
- Travailleurs chargés de l'élimination des matières dangereuses
- Aides-peintres, aides-plâtriers
- Embaumeurs
- Opérateurs d'installations et de systèmes
- Chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux
- Installateurs de vitres automobiles
- Ingénieurs navals
- Réparateurs de pneus
- Prothésistes dentaires
- Aides Ouvriers de production
- Ouvriers d'entretien des autoroutes
- Préparateurs de matériel médical
- Opérateurs de machines d'emballage et de remplissage
- Alimentateurs de machines
- Plongeurs
- Maçons cimentiers
- Superviseurs pompiers
- Conducteurs de chariots industriels
- Techniciens ophtalmologiques
- Massothérapeutes
- Assistants chirurgicaux
- Fabricants de pneus
- Aides Couvreurs
- Opérateurs de stations-service
- Couvreurs
- Manuvres Pétrole et gaz
- Femme de ménage et agents d'entretien
- Opérateurs d'équipement de pavage
- Opérateurs d'équipement forestier
- Opérateurs de bateaux à moteur
- Aides-soignants
- Ponceurs de sol
- Opérateurs de sonnettes de battage
- Opérateurs d'équipement de pose de voies ferrées
- Moulistes en fonderie
- Opérateurs de traitement des eaux
- Pontiers et éclusiers
- Opérateurs de dragues
L'étude indique que les rôles ayant les « scores d'applicabilité IA » les plus élevés sont ceux où l'IA peut accomplir ou aider à accomplir la plupart des tâches. Tous ces rôles impliquent des tâches telles que la rédaction, l'édition, la collecte d'informations et la communication, des domaines dans lesquels les outils d'IA générative tels que les chatbots peuvent jouer un rôle important. Il s'agit notamment des rôles suivants :
- Interprètes et traducteurs
- Accompagnateurs de passagers
- Représentants commerciaux de services
- Écrivains et auteurs
- Représentants du service clientèle
- Programmeurs d'outils CNC
- Opérateurs téléphoniques
- Agents de billetterie et agents de voyage
- Annonceurs et personnel radio
- Commis de courtage
- Éducateurs en gestion agricole et domestique
- Télévendeurs
- Concierges
- Historiens
- Politologues
- Analystes de l'actualité, reporters, journalistes
- Mathématiciens
- Rédacteurs techniques
- Réviseurs et correcteurs
- Hôtes et hôtesses
- Rédacteurs
- Professeurs d'économie, enseignement supérieur
- Spécialistes des relations publiques
- Démonstrateurs et promoteurs de produits
- Agents commerciaux en publicité
- Commis aux nouveaux comptes
- Assistants statisticiens
- Commis de comptoir et de location
- Data scientists
- Conseillers financiers personnels
- Archivistes
- Professeurs d'économie, enseignement supérieur
- Développeurs web
- Analystes en gestion
- Géographes
- Mannequins
- Analystes en études de marché
- Télécommunicateurs en sécurité publique
- Standardistes
- Professeurs en bibliothéconomie, enseignement supérieur
Létude elle-même précise que les métiers en cols bleu sont les moins susceptibles dêtre touchés par lintelligence artificielle
L'étude sonne comme un rappel que lIA au stade actuel de son développement est un outil susceptible d'aider les travailleurs en cols blanc et en cols bleu à améliorer leur efficacité et à accomplir des tâches plus complexes. « À l'heure actuelle, aucune profession n'est entièrement exercée par l'IA », souligne l'étude. « Même dans les secteurs à fort impact, le jugement humain, la créativité et la surveillance éthique restent essentiels », ajoute-t-elle.
Lhumain en a encore pour longtemps comme lillustre le cas dAir Canada. Le jour où la grand-mère de Jake Moffatt est décédée, ce dernier s'est à limmédiat rendu sur le site Web d'Air Canada pour réserver un vol de Vancouver à Toronto. Ne sachant pas comment fonctionnent les tarifs d'Air Canada pour les personnes en deuil, Moffatt a demandé au chatbot d'Air Canada de lui expliquer. Ce dernier a fourni des informations inexactes, encourageant Jake Moffatt à réserver un vol à limmédiat, puis à demander un remboursement dans les 90 jours. Une recommandation en contradiction avec la politique de la compagnie aérienne qui stipule quelle ne procède pas à des remboursements une fois que la réservation est effectuée.
Jake Moffatt a donc porté plainte en joignant une capture décran de sa conversation avec le chatbot : « Si vous devez voyager à limmédiat ou si vous avez déjà voyagé et que vous souhaitez soumettre votre billet pour bénéficier d'un tarif réduit pour les personnes en deuil, veuillez le faire dans les 90 jours suivant la date d'émission de votre billet en remplissant notre formulaire de demande de remboursement de billet. »
Le tribunal a au final tranché que M. Moffatt a droit à un remboursement partiel de 650,88 dollars canadiens (environ 482 USD) sur le prix initial du billet qui était de 1 640,36 CAD (environ 1 216 USD), ainsi qu'à des dommages-intérêts supplémentaires pour couvrir les intérêts sur le billet d'avion et les frais de justice de M. Moffatt.
Air Canada a décidé de se conformer à la décision et de considérer l'affaire comme close après avoir refusé dendosser la responsabilité de lerreur commise par le chatbot intégré à son site web. La compagnie aérienne a ensuite procédé à la désactivation de ce dernier.
Certains intervenants de la filière sont néanmoins que lintelligence artificielle est une opportunité pour les jeunes. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que « la génération Z est la plus chanceuse de l'histoire en raison des opportunités infinies offertes par l'IA ». Le milliardaire Mark Cuban partage cet avis, expliquant que les opportunités ne font que croître pour les membres de la génération Z qui adoptent l'IA. Il encourage les jeunes à consacrer leur temps libre à apprendre tout ce qu'ils peuvent sur l'IA pour se rendre indispensables pour les entreprises.
