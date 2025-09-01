IdentifiantMot de passe
L'IA ne peut pas installer un système de conditionnement d'air ou encore réparer un trou sur un toit, d'où les prévisions de ruée des jeunes vers les métiers en cols bleu,
D'après une étude

Le , par Patrick Ruiz
86 commentaires

0PARTAGES

3  0 
LIA ne peut pas installer un système de conditionnement dair ou encore réparer un trou sur un toit, doù les prévisions de ruée des jeunes vers les métiers en cols bleu
Daprès une étude

Les études se multiplient avec une conclusion commune : les emplois en cols blanc (développeurs de logiciels, rédacteur, etc.) sont sous une menace plus importante que ceux en cols bleu qui consistent à intervenir en tant que technicien sur une chaîne de conditionnement dair ou encore à effectuer des travaux de plomberie ou de maçonnerie. En droite ligne avec cet état de choses, les jeunes entrevoient les emplois en clos bleu comme un refuge. Cest en tout cas ce que confirme une récente étude.

« Les inscriptions à l'automne dans les écoles professionnelles devraient augmenter de 6,6 % par an, tandis que les revenus du marché devraient croître de 6,0 % par an jusqu'en 2030. Ces taux sont bien supérieurs aux prévisions de croissance des inscriptions dans l'enseignement supérieur en général, que Validated Insights estime à 0,8 % par an », souligne létude basée sur le nombre de recherches en ligne des écoles de formation professionnelle.



Cest une tendance qui peut sexpliquer par les résultats dune récente étude de Microsoft

L'étude répertorie 40 professions qui sont les moins susceptibles d'être touchées par l'IA. Ces postes nécessitent principalement un effort manuel, une présence sur site ou des décisions en temps réel. Ces rôles impliquent des tâches que la technologie IA actuelle ne peut pas accomplir en raison d'exigences physiques ou de processus manuels complexes. La liste comprend :

  • Phlébotomistes
  • Aides-soignants
  • Travailleurs chargés de l'élimination des matières dangereuses
  • Aides-peintres, aides-plâtriers
  • Embaumeurs
  • Opérateurs d'installations et de systèmes
  • Chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux
  • Installateurs de vitres automobiles
  • Ingénieurs navals
  • Réparateurs de pneus
  • Prothésistes dentaires
  • Aides  Ouvriers de production
  • Ouvriers d'entretien des autoroutes
  • Préparateurs de matériel médical
  • Opérateurs de machines d'emballage et de remplissage
  • Alimentateurs de machines
  • Plongeurs
  • Maçons cimentiers
  • Superviseurs pompiers
  • Conducteurs de chariots industriels
  • Techniciens ophtalmologiques
  • Massothérapeutes
  • Assistants chirurgicaux
  • Fabricants de pneus
  • Aides  Couvreurs
  • Opérateurs de stations-service
  • Couvreurs
  • Manuvres  Pétrole et gaz
  • Femme de ménage et agents d'entretien
  • Opérateurs d'équipement de pavage
  • Opérateurs d'équipement forestier
  • Opérateurs de bateaux à moteur
  • Aides-soignants
  • Ponceurs de sol
  • Opérateurs de sonnettes de battage
  • Opérateurs d'équipement de pose de voies ferrées
  • Moulistes en fonderie
  • Opérateurs de traitement des eaux
  • Pontiers et éclusiers
  • Opérateurs de dragues


L'étude indique que les rôles ayant les « scores d'applicabilité IA » les plus élevés sont ceux où l'IA peut accomplir ou aider à accomplir la plupart des tâches. Tous ces rôles impliquent des tâches telles que la rédaction, l'édition, la collecte d'informations et la communication, des domaines dans lesquels les outils d'IA générative tels que les chatbots peuvent jouer un rôle important. Il s'agit notamment des rôles suivants :

  • Interprètes et traducteurs
  • Accompagnateurs de passagers
  • Représentants commerciaux de services
  • Écrivains et auteurs
  • Représentants du service clientèle
  • Programmeurs d'outils CNC
  • Opérateurs téléphoniques
  • Agents de billetterie et agents de voyage
  • Annonceurs et personnel radio
  • Commis de courtage
  • Éducateurs en gestion agricole et domestique
  • Télévendeurs
  • Concierges
  • Historiens
  • Politologues
  • Analystes de l'actualité, reporters, journalistes
  • Mathématiciens
  • Rédacteurs techniques
  • Réviseurs et correcteurs
  • Hôtes et hôtesses
  • Rédacteurs
  • Professeurs d'économie, enseignement supérieur
  • Spécialistes des relations publiques
  • Démonstrateurs et promoteurs de produits
  • Agents commerciaux en publicité
  • Commis aux nouveaux comptes
  • Assistants statisticiens
  • Commis de comptoir et de location
  • Data scientists
  • Conseillers financiers personnels
  • Archivistes
  • Professeurs d'économie, enseignement supérieur
  • Développeurs web
  • Analystes en gestion
  • Géographes
  • Mannequins
  • Analystes en études de marché
  • Télécommunicateurs en sécurité publique
  • Standardistes
  • Professeurs en bibliothéconomie, enseignement supérieur


Létude elle-même précise que les métiers en cols bleu sont les moins susceptibles dêtre touchés par lintelligence artificielle

L'étude sonne comme un rappel que lIA au stade actuel de son développement est un outil susceptible d'aider les travailleurs en cols blanc et en cols bleu à améliorer leur efficacité et à accomplir des tâches plus complexes. « À l'heure actuelle, aucune profession n'est entièrement exercée par l'IA », souligne l'étude. « Même dans les secteurs à fort impact, le jugement humain, la créativité et la surveillance éthique restent essentiels », ajoute-t-elle.

Lhumain en a encore pour longtemps comme lillustre le cas dAir Canada. Le jour où la grand-mère de Jake Moffatt est décédée, ce dernier s'est à limmédiat rendu sur le site Web d'Air Canada pour réserver un vol de Vancouver à Toronto. Ne sachant pas comment fonctionnent les tarifs d'Air Canada pour les personnes en deuil, Moffatt a demandé au chatbot d'Air Canada de lui expliquer. Ce dernier a fourni des informations inexactes, encourageant Jake Moffatt à réserver un vol à limmédiat, puis à demander un remboursement dans les 90 jours. Une recommandation en contradiction avec la politique de la compagnie aérienne qui stipule quelle ne procède pas à des remboursements une fois que la réservation est effectuée.

Jake Moffatt a donc porté plainte en joignant une capture décran de sa conversation avec le chatbot : « Si vous devez voyager à limmédiat ou si vous avez déjà voyagé et que vous souhaitez soumettre votre billet pour bénéficier d'un tarif réduit pour les personnes en deuil, veuillez le faire dans les 90 jours suivant la date d'émission de votre billet en remplissant notre formulaire de demande de remboursement de billet. »

Le tribunal a au final tranché que M. Moffatt a droit à un remboursement partiel de 650,88 dollars canadiens (environ 482 USD) sur le prix initial du billet qui était de 1 640,36 CAD (environ 1 216 USD), ainsi qu'à des dommages-intérêts supplémentaires pour couvrir les intérêts sur le billet d'avion et les frais de justice de M. Moffatt.

Air Canada a décidé de se conformer à la décision et de considérer l'affaire comme close après avoir refusé dendosser la responsabilité de lerreur commise par le chatbot intégré à son site web. La compagnie aérienne a ensuite procédé à la désactivation de ce dernier.


Certains intervenants de la filière sont néanmoins que lintelligence artificielle est une opportunité pour les jeunes. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que « la génération Z est la plus chanceuse de l'histoire en raison des opportunités infinies offertes par l'IA ». Le milliardaire Mark Cuban partage cet avis, expliquant que les opportunités ne font que croître pour les membres de la génération Z qui adoptent l'IA. Il encourage les jeunes à consacrer leur temps libre à apprendre tout ce qu'ils peuvent sur l'IA pour se rendre indispensables pour les entreprises.

Source : Etude

Et vous ?

Intelligence artificielle : opportunité ou menace ?

Que pensez-vous de lexpression « intelligence artificielle » ? Partagez-vous les avis selon lesquels cest plus un slogan creux quautre chose ?

Partagez-vous les avis selon lesquels il y a exagération des capacités actuelles de l'intelligence artificielle ?

Partagez-vous les avis selon lesquels il pourrait y avoir plus de pseudo-IA en production que ne laisse penser le battage médiatique autour de cette technologie ?

Voir aussi :

87 commentaires
KiLVaiDeN
Avatar de KiLVaiDeN
Membre expert https://www.developpez.com
Le 01/09/2025 à 18:47
Les "cols bleus" ne suffiront pas à alimenter la roue économique à eux seuls. D'où la nécessité d'envisager le revenu universel de manière préemptive.
Ce sont les entreprises qui doivent financer cela, d'autant plus celles qui automatisent. Ce serait une nouvelle "cotisation revenu universel" pour toutes les entreprises et "taxe automatisation" pour celles qui automatisent.

De toutes façons, s'il n'y a pas de client pour acheter des produits, toutes les entreprises sont perdantes.
0  0 
floyer
Avatar de floyer
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 01/09/2025 à 19:05
Taxer les entreprises la réponse est facile mais quadviendra t-il si leur produit sont plus chers que ceux des concurrents étrangers qui eux ne sont pas taxés ?

Je ne prétends pas avoir une réponse idéale, mais avant de légiférer, il faut voir à un peu plus long terme.

(NB: lautomatisation date de la révolte de Camus, si ce nest avant faut-il revenir à cette époque ? Faire revenir les standardistes du 22 à Asnières davant les autocom ? Le personnel de bureaux détude armés de règles à calcul ? Ces questions semblent idiotes mais relèvent de la même logique).
0  0 

 