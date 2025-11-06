Les licenciements aux USA atteignent leur plus haut niveau depuis deux décennies dans un contexte de réduction des coûts et d'adoption de l'IA, les entreprises tech sont en tête des suppressions d'emplois.

Les employeurs américains ont supprimé plus de 150 000 emplois en octobre, ce qui représente la plus forte réduction pour ce mois depuis plus de 20 ans, selon un rapport publié par Challenger, Gray & Christmas, alors que les industries adoptent des changements liés à l'IA et intensifient leurs réductions de coûts. Les licenciements en octobre ont bondi de 175 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 153 074. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin octobre, les employeurs ont annoncé 1 099 500 suppressions d'emplois.
Depuis 2022, ladoption accélérée de lintelligence artificielle générative redessine les contours du marché du travail américain. Une étude publiée par lUniversité de Stanford en août 2025 met en lumière une tendance préoccupante : les jeunes travailleurs de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, subissent une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA. Contrairement aux discours apocalyptiques de suppression massive demplois, il ne sagit pas dun effondrement global du marché, mais dun glissement silencieux affectant spécifiquement les premiers échelons professionnels.
Puis en octobre 2025, les démocrates du Sénat américain ont alerté sur la menace que l'IA fait peser sur les emplois. Le groupe a publié un rapport selon lequel près de 100 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'IA d'ici à 10 ans. Cela touchera aussi bien les cols blancs que les cols bleus. Le rapport estime que 89 % des emplois dans la restauration rapide, 64 % des postes dans la comptabilité et 54 % des développeurs sont menacés par l'automatisation. L'adoption massive de l'IA consolidera le pouvoir des Big Tech et augmentera leurs profits, tout en creusant les inégalités sociales. Le sujet semble opposer les démocrates et les républicains.
Selon un nouveau rapport, les licenciements aux États-Unis atteignent leur plus haut niveau depuis deux décennies dans un contexte de réduction des coûts et d'adoption de l'IA. Les employeurs américains ont supprimé plus de 150 000 emplois en octobre, ce qui représente la plus forte réduction pour ce mois depuis plus de 20 ans, selon un rapport publié par Challenger, Gray & Christmas, alors que les industries adoptent des changements liés à l'IA et intensifient leurs réductions de coûts.
Les entreprises technologiques ont été les plus touchées par les suppressions d'emplois dans le secteur privé, suivies par les détaillants et le secteur des services, selon la société mondiale de reclassement. La réduction des coûts a été la principale raison des licenciements en octobre, suivie par l'intelligence artificielle, tandis que « l'impact DOGE » a été la principale raison des suppressions d'emplois en 2025.
Les licenciements en octobre ont bondi de 175 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 153 074. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin octobre, les employeurs ont annoncé 1 099 500 suppressions d'emplois, soit une augmentation de 65 % par rapport aux 664 839 suppressions enregistrées au cours de la même période l'année dernière. Jusqu'à présent cette année, les suppressions d'emplois ont atteint leur plus haut niveau depuis 2020, où 2 304 755 suppressions avaient été annoncées jusqu'en octobre.
« Certains secteurs sont en phase de correction après le boom de l'embauche lié à la pandémie, mais cela s'explique par l'adoption de l'IA, le ralentissement des dépenses des consommateurs et des entreprises, et la hausse des coûts qui entraînent des restrictions budgétaires et des gels d'embauche », a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray & Christmas. Non seulement certaines entreprises ont annoncé des licenciements massifs en octobre, mais un nombre plus important d'entreprises ont annoncé des plans de suppression d'emplois, a déclaré Challenger, qui a recensé près de 450 plans de suppression d'emplois individuels en octobre, contre moins de 400 en septembre.
En 2024, un rapport avait déjà prévenu de cette tendance, notamment dans le marché de lemploi pour les développeurs de logiciels. Selon un rapport de juin 2024, depuis lavènement de la pandémie, le marché de lemploi pour les développeurs de logiciels aux États-Unis a connu une tendance à la baisse. Avant cette crise sanitaire mondiale, le secteur technologique jouissait dune croissance robuste et dune demande élevée pour les compétences en développement de logiciels. Le rapport a révélé que près de neuf développeurs sur dix estiment quil est désormais plus difficile de trouver un emploi quavant la pandémie, avec 66 % affirmant que cest « beaucoup plus difficile ».
Actuellement, toutes les données économiques provenant de sources privées seront suivies de près par les investisseurs, car les données officielles continuent de faire défaut, le gouvernement américain entrant désormais dans la plus longue période de fermeture de son histoire.
Source : Rapport de Challenger, Gray & Christmas
